Ce beneficii are argila cosmetică pentru piele și cum să o folosești corect

Măștile cu argilă sunt foarte populare, dar înainte de a le încerca, trebuie să afli pentru ce tip de ten sunt recomandate și cum să le folosești corect.



Dacă ai tenul gras, multe puncte negre și o zonă T permanent lucioasă, probabil ai aflat deja de beneficiile argilei cosmetice, cunoscută și drept caolin. Există mai multe tipuri de argilă cosmetică, însă cea mai cunoscută și folosită este argila albă.



Este prezentă în numeroase produse și tratamente cosmetice, principala sa funcție fiind cea de absorbant. De aceea, are capacitatea de a absorbi excesul de sebum, de a extrage punctele negre și de a reduce efectul de piele luncioasă al tenului gras. Argila conține de obicei peste 20 de minerale naturale, printre care fier, potasiu, calciu, magneziu, zinc și cupru.



Iată care sunt efectele și beneficiile argilei:



Tip de ingredient: absorbant, agent de uscare



Principalele beneficii: absoarbe excesul de sebum, matifiază și extrage impuritățile din piele.



Cine ar trebui să folosească argila: În general, argila este recomandată persoanelor care au ten acneic, gras, însă acest ingredient natural poate fi folosit în siguranță pentru cele mai multe tipuri de ten.



Cât de des poate fi folosită argila: Argila poate fi folosită o dată pe săptămână pentru a trata tenul gras, dar în cazurile severe de ten uleios poate fi utilizată de până la patru ori pe săptămână, în funcție de nevoile pielii.



Acționează cel mai bine împreună cu: Extracte botanice, fructe, iaurt și ceaiuri cu efect calmant asupra pielii, precum ceaiul de mușețel.



Nu se folosește cu: alte ingrediente cu efect absorbant.



Ce este argila cosmetică?



Caolinul sau argila albă este un tip de argilă care se găsește în natură, dar poate fi produsă sintetic și în laborator.

Este folosită în numeroase scopuri, inclusiv în medicină și produse de machiaj, dar în ceea ce privește tratamentele faciale, argila este utilizată ca agent absorbant. Spre deosebire de alte tipuri de argilă, argila albă este recunoscută pentru efectele sale delicate asupra pielii, fiind sigură pentru cele mai multe tipuri de ten.



Beneficiile argilei albe pentru piele



Datorită capacității sale de a absorbi excesul de sebum, argila este eficientă pentru tratarea tenului gras, pentru combaterea acneei și a punctelor negre. Conținutul ridicat de minerale esențiale îi oferă proprietăți importante, așa cum este remineralizarea tenului obosit.



Efectele secundare ale argilei



Deși argila este în general un ingredient sigur pentru piele și este considerat un ingredient fără riscuri în produsele cosmetice, are și câteva efecte nedorite.



Dacă este folosită prea des, argila poate usca excesiv tenul. Argila nu este recomandată dacă ai pielea foarte uscată.



Cum să folosești corect argila cosmetică



Argila este folosită cel mai des sub forma măștilor faciale. Se poate combina cu ingrediente lichide sau umede, precum iaurt, suc de fructe, lapte, ceaiuri din plante, cafea, miere etc. Este recomandat să folosești o mască cu argilă o dată pe săptămână, iar în cazul în care tenul tău este foarte gras sau afectat de impurități precum coșuri, puncte negre și comedoane, o poți folosi de până la patru ori pe săptămână, recomandă medicul dermatolog Fran Cook-Bolden, citat de byrdie.com.



Atunci când o folosești ca mască, aplică pe zonele afectatea sau pe toată față, cu excepția zonei ochilor și buzelor.



Lasă masca cu argilă să acționeze timp de 10-15 minute, apoi clătește-te și aplică o cremă sau un serum hidratant. Nu lăsă niciodată masca cu argilă să se usuce complet pe piele! Poate usca excesiv tenul.