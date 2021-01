5 pași simpli prin care să te apuci de sport și să nu te mai lași

Vrei să dai jos kilogramele în plus, te simți obosită, un pic cam tristă fără motiv, uneori ești balonată și ai vrea să faci ceva să ieși din starea asta?



Cu totii stim ca sportul este cel care ne va ajuta sa scapam de toate aceste probleme insa exista o serie de factori care ne retin: nu exista motivatie, antrenamentele sunt plictisitoare si dificil de indeplinit, mereu intervine altceva mai interesant de facut.



Noi venim in ajutorul tau, si de aceasta data, si iti dezvaluim 5 pasi simpli pe care daca ii urmezi, iti garantam sa vei continua sa faci sport in mod constant pentru tot restul vietii:



Primul si cel mai important pas pentru a te apuca de sport:



Constientizeaza faptul ca exista o problema pe care iti doresti sa o rezolvi: fie ca vrei sa arati mai bine, fie ca vrei sa fii mai sanatoasa sau ca iti doresti, ca pe termen lung sa incetinesti procesul imbatranirii atunci cea mai grea etapa deja e depasita.



Pune punct si apuca-te!



Desi iti reamintesti constant ca nu ai timp sau chef, ia atitudine si mobilizeaza-te! Si un trebuie sa te apuci la inceput de luna sau pe 1 ianuarie anul viitor! Orice moment este bun pentru a te apuca sa faci miscare.



Pentru asta iti recomandam sa iti stabilesti o zi clara si exacta, ca si cum ai merge la o intalnire pe care nu vrei sa o ratezi, in care sa incepi sa faci miscare. Daca deja te-ai apucat, e minunat, acum cel mai important lucru este sa si perserverezi. Nu te da batuta, toate inceputurile sunt dificile.



Stabileste-ti singura target-uri:



Foarte important este sa iti stabilesti anumite targeturi de la care sa nu te abati. De exemplu este bine sa iti propui, ca in prima saptamana sa faci 10 minunte de sport in fiecare zi si sa notezi pe o foaie, pe care sa o pui la vedere, in ce va consta acel antrenament. Pe masura ce va trece timpul vei spori numarul de exercitii si minute lucrate. Oricat de plictisistor ar fi, persevereaza! Incearca sa vezi ce te motiveaza si gandeste-te constant la acel lucru.

Creaza un obicei:



Trebuie sa percepi sportul ca pe un obicei: de exemplu nu trece nicio zi fara ca tu sa te speli pe dinti sau fara sa mananci. Creaza aceasta asociere in mintea ta: sportul este un obicei, ca si spalatul pe dinti! Pentru a crea un obicei din asta, urmeaza sfaturile de la pasul 2: stabileste o zi in care te vei apuca, noteaza pe o hartie un program si incearca sa nu te abati foarte mult de la el, fii ingaduitoare cu numarul de minute si intensitatea exercitiilor si persevereaza.

Lauda-te celorlati cu performantele tale si inconjoara-te de oameni care fac acelasi lucru:



Spune prietenilor, parintilor si oamenilor din jurul tau cat de bine te simti. Povesteste-le despre progresele tale. Acest lucru te va ajuta sa te tii de treaba, mai ales cand si cei din jur vor observa la tine schimabrile in bine iar laudele lor te vor impulsiona.



Un sfat extrem de important: trebuie sa ai in preajma ta un exemplu. Cineva care iti arata ca este posibil sa faci sport in mod constant si sa ai si rezultate. Un studiu arata ca daca partenerul tau de viata este supraponderal, ai 90% sanse ca si tu sa fii la fel, asadar, tu alegi cine pe cine influenteaza.



Observarea rezultatelor!



Pe termen lung, beneficiile sunt multe: vei arata mai tanara, vei elimina riscul unui atac de cord prematur, vor scadea cu 40% sansele aparitia osteoporozei, impactul batranetii va fi mai mic, vei fi zvelta si in forma.



S-a dovedit stiintific faptul ca oamenii care fac sport au o perspectiva mai optimista asupra vietii, sunt mai relaxati, sunt incomparabil mai sanatosi, arata mult mai bine si sunt mai atractivi pentru sexul opus, insa, pe termen scurt, incearca sa observi schimbarile la tine. Uite-te in oglinda, masoara talia, solurile si bratele. Observand aceste schimbari, vei fi impulsionata pe termen lung sa iti urmezi noul stil de viata sanatos.



In timp, dupa aproximativ 3- 4 luni, incep sa se vada rezultate uimitoare: o sa mergi la toaleta mai des, si nu ca sa te speli pe dinti (constipatia este o probleme destul de frecventa in randul femeilor); ai slabit; corpul tau e mai armonios; esti mai plina de energie si mai pozitiva iar la 40 de ani vei arata fabulos. Garantat!



Acum ca stii cum se face, treci la treaba si spune-ne ce ai observat!