Cum influenteaza stresul sistemul imunitar?

„Tehnologia ne-a oferit foarte multe avantaje, dar in acelasi timp a depasit ritmul nostru biologic de adaptare.”



Un spirit vesnic tanar, academicianul doctor farmacist Ovidiu Bojor, in varsta de 94 de ani, autor si coautor a peste 40 de carti despre plante, ne invata o serie de concepte de baza pentru un stil de viata sanatos.



Merita sa mentionam, ca marele academician a servit timp de 37 de ani Natiunile Unite in calitate de expert in valorificarea resurselor naturale.



Profesorul Bojor, in toate predicile domniei sale ne aminteste de importanta gandurilor pozitive si cat de multe probleme ne putem rezolva printr-o gandire adecvata.



„Orice gand negativ, care inseamna ura, invidie, ostilitate, agresivitate, violenta, inclusiv pronuntarea cuvintelor vulgare ne face rau si noua, si Universului. Deci noi trebuie sa fim extrem de atenti, sa ne controlam gandirea si emotiile, pentru ca altfel ne putem imbolnavi.”



Cu acest prilej, marele profesor, intervievat de catre „Weekend Adevarul”, ne povesteste si despre mecanismele ce duc la declansarea bolii in organism.



Influenta stresului in nasterea unei boli



Prof. dr. Dumitru Constantin Dulcan: „Stresul are un rol foarte nefericit. Stresul este reactia pe care o are organismul la o trauma care poate sa fie fizica, psihica, emotionala. Stresul in organism are efect asupra a trei elemente structurale esentiale: neuronul, ADN-ul, adica substratul genetic al organismului, si sistemul imunitar. In ceea ce priveste neuronul, stresul blocheaza neurogeneza, formarea de noi neuroni sau formarea de noi conexiuni.



Si iata ca in secolul nostru vorbim de o frecventa din ce in ce mai mare, de o morbiditate crescanda a bolii Alzheimer, deci a pierderii capacitatii intelectuale. Asupra acidului dezoxiribonucleic, deci asupra substratului genetic: cromozomii au niste proteine la capetele lor cu rol de protectie, se cheama telomeri. Stresul actioneaza asupra acestor telomeri, pe care ii scurteaza astfel. Mai exact, cu fiecare diviziune celulara, telomerii se scurteaza, stresul actioneaza asupra lor, deci reduce pur si simplu longevitatea, durata vietii.”



Influenta stresului asupra sistemului imunitar



„Un stres, o furie, o manie de cinci minute poate sa blocheze celulele sistemului imunitar aproape pana la cinci-sase ore. Sistemul imunitar este acel sistem de celule si organe care produc limfocite. Acestea ne apara de virusuri, de bacterii si isi fac datoria circuland in permanenta in organism.



De pildă, celulele care mor trebuie îndepărtate. Iar în organism există celule limfotice killer sau ucigaşe, care înglobează aceste celule care mor, pentru că altfel ele se pot fixa pe un loc, creează inflamaţie şi de aici ne putem trezi cu tot soiul de boli, inclusiv cancer. Aşadar, aceste celule numite medical „NK“ sunt extrem de utile, ele trebuie să circule în permanenţă în organism ca să poată şi să ne apere împotriva tuturor acelor substanţe care sunt străine de corp. Stresul le tulbură eficienţa.”



Stresul și tehnologia modernă



„Tehnologia ne-a oferit foarte multe avantaje, dar în acelaşi timp a depăşit ritmul nostru biologic de adaptare. Uitaţi-vă şi la ce se întâmplă în mass-media: toate ştirile pe care le urmăreşti numai lucruri rele anunţă. Toate astea ne afectează. Dincolo de asta, există în viaţa tuturor oamenilor care trăiesc în lumea asta şi suferinţe, necazuri.”

Cum ne ferim de stres?



„Sigur că este esenţial să nu te implici. Implicarea emoţională într-un fenomen negativ, într-o ştire de la televizor etc. îţi consumă enorm de multă energie. Trebuie să te aperi încercând să te detaşezi, asta înseamnă autoeducaţie, să cunoşti ceva despre tehnici de apărare de stres şi, sigur, să-l eviţi. De exemplu: te duci la şeful tău şi, dacă ştii că o să-ţi facă scandal, deja să anticipezi, să încerci să fii cât se poate de indiferent, să-ţi pui un baraj.



E una dintre tehnicile de apărare. Sigur că nu poţi să eviţi complet stresul, fiindcă trăim într-o lume în care vrem-nu vrem, avem şi stres. Fiecăruia dintre noi i se îmbolnăveşte cineva, îi moare cineva, ne mor prieteni, ne mor din familie, acestea sunt stresuri care sunt inevitabile, fac parte din biologia noastră. Evident, acestea sunt situaţii în care nu poţi rămâne indiferent. Îţi moare cineva, nu poţi să râzi, este anormal, astea sunt lucruri care ţin de naturaleţea lucrurilor, nu despre asta discutăm.



Dar eu vorbesc de celelalte cazuri, în special de stresul pe care ni-l provoacă urmărirea ştirilor negative, pe care cineva ni le toarnă pe gât gratuit, numai ca unii să câştige audienţă. Cred că societatea ar trebui să gestioneze stresul şi sunt multe mijloace. Cred cu toată tăria: condiţia este ca oamenii care ne conduc să aibă şi ceva noţiuni de psihologie socială, aşa acum trebuie să aibă noţiuni de filosofie economică.



Dar ce putem face concret?



-Fiecare dintre noi trebuie să facă efortul să se schimbe, în primul rând să nu-l streseze pe cel de lângă el, pentru că în momentul în care eu îl stresez pe celălalt, mă stresez implicit şi pe mine însumi. Această schimbare trebuie să înceapă cu fiecare din noi. Deci avem nevoie la nivel social de o gestionare a stresului, dar şi la nivel individual şi când vom reuşi toate lucrurile acestea putem să mai vorbim atunci şi de sănătate şi de o existenţă cât de cât armonioasă.”