Cum să ai parte de mai mult somn adânc, ca să te trezești energizată

În timpul nopții, corpul nostru trece prin 4 faze de somn, fiecare dintre ele având un rol esențial.



Stadiul 3 de somn este cunoscut sub numele de „somn adanc” si e foarte important pentru regenerarea musculara, regenerarea tesuturilor si repararea celulelor, precum si pentru „curatarea”/resetarea creierului.



Ce se intampla in timpul somnului adanc?



Cercetatorul Hannu Kinnunen explica pentru MindBodyGreen: „Aceasta faza se ocupa cu resetarea organismului, regenerare, reparare. De aceea, este foarte important sa aiba loc in conditii optime”. In timpul somnului adanc, corpul intra in modul „Reparare”, ceea ce inseamna ca se intampla lucruri precum:



- scade tensiunea arteriala

- corpul se concentreaza pe cresterea musculara si reparare

- circulatia sangelui este intensificata in muschi

- hormonul de crestere este eliberat

- cresterea tesuturilor si repararea celulelor are loc

- creierul curata „deseurile” si prezinta unde cerebrale lungi si lente



Cum stii daca ai parte de suficient somn adanc?



Daca nu te odihnesti corespunzator, vei experimenta dureri ale corpului, spasme musculare, muschi incordati, pleoape cazute si o stare persistenta de oboseala.

„Somnul adanc suficient este cel care te ajuta sa te trezesti energizat si gata sa faci fata zilei in curs”, explica Kinnunen.



Cum sa ai parte de mai mult somn adanc



1. Imbunatateste-ti rutina de seara

Trebuie sa-ti optimizezi programul de somn astfel incat sa ai parte de odihna suficienta in fiecare zi, si nu sa te bazezi pe faptul ca vei recupera in weekend. Oamenii de stiinta au demonstrat ca, de fapt, nu putem recupera niciodata somnul pierdut. „Trebuie sa te asiguri ca ai parte de somn adanc suficient in fiecare noapte, nu doar cateva nopti pe saptamana. Asta inseamna ca trebuie sa-ti creezi o rutina de somn pe care corpul tau sa se poata baza in permanenta. Somnul adanc apare de cele mai multe ori in prima jumatate a noptii, asa ca nu merge la culcare spre dimineata”, sfatuieste expertul.

Evita mesele de seara grele, fa-ti programul de fitness cu cel putin 3 ore inainte de culcare, nu mai bea cafea in a doua parte a zilei, incearca sa reduci timpul petrecut pe telefon seara si seteaza temperatura camerei la 20 de grade Celsius, adauga specialistul.



2. Ia un supliment care sprijina somnul odihnitor

Magneziul este recunoscut pentru inducerea relaxarii si promovarea unui somn mai odihnitor. Mai ales in perioadele foarte stresate si aglomerate, e posibil sa ai nevoie de un supliment cu magneziu (magnesium citrate este o forma care se absoarbe mai usor). Un alt supliment alimentar exceptional pentru promovarea unui somn odihnitor este GABA, cunoscut ca neurotransmitator cu efect inhibitor (relaxant), sintetizat in creier. Consulta-ti medicul pentru mai multe informatii.



3. Pune-ti la punct programul de culcare/trezire

Specialistii sunt de parere ca organismul nostru functioneaza cel mai bine atunci cand avem un program de culcare/trezire constant, adica mergem la culcare si ne trezim la aceleasi ore. Daca orele la care decizi sa pui capul pe perna sunt diferite in fiecare zi, nu vei avea parte de suficient somn adanc.