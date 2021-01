Lista celor 10 motive care te împiedică să slăbeşti, indiferent ce dietă urmezi

Faci mişcare, urmezi dieta care a dat rezultate spectaculoase la multe dintre cunoştinţele tale, însă greutatea ta rămâne la fel. De ce nu slăbeşti? Ar putea fi de vină unul sau mai multe dintre următoarele motive.



Când plănuieşti să topeşti kilograme, planul pe hârtie pare simplu: doar mănânci mai puţin şi trebuie şi faci mişcare. Când pui în aplicare ideile de pe foaie, lucrurile nu mai sunt aşa de simple. În plus, apar şi ispitele culinare şi scuzele care te scutesc de la şedinţele de mişcare. Să ştii că una dintre cauzele care te împiedică să slăbeşti este tocmai programul zilei şi al nopţii, mai precis când nu respecţi orele de somn, de odihnă. De exemplu, dacă somnul tău este dereglat, cel mai probabil suferi din pricina excesului de grăsime abdominală.



Mănânci pe săturate

Unul dintre motivele care ne împiedică să slăbim este dimensiunea farfuriei, mai bine spus, a volumului de mâncare consumat. Studiile sugerează că ingerăm peste 92% din mâncarea din farfurie, indiferent de cât suntem de sătui. O soluţie ar fi să optăm pentru farfurii mai mici sau pentru porţii mai mici de mâncare.



Nu mănânci carbohidraţi sănătoşi

Fugi de carbohidraţi? Mai gândeşte-te! Amidonul sănătos te poate ajuta să te simţi sătulă şi să mănânci mai puţin! Alege pâinea integrală cu multe cereale, lintea şi bananele.



Eviţi grăsimi sănătoase

Grăsimea pe care o consumăm ne ajută să scăpăm de cea acumulată. Este vorba despre cea sănătoasă, de grăsimile monosaturate, în mod deosebit: ulei de măsline, avocado, nuci, peşte gras – somon, sardine – seminţe de in.



Suferi din pricina stresului

Inclusiv întrebarea repetată obsesiv „de ce nu slăbesc‟ te stresează! Şi atunci când eşti mereu stresată, cortizolul – hormonul stresului este secretat în cantităţi mai mari. mai mult. Odată cu el vin şi kilogramele şi mai ales grăsimea viscerală. Poţi ajunge chiar să mănânci pe fond nervos.Tratează stresul cu seriozitate. Ai la dispoziţie meditaţia, plimbările în natură, scrisul în jurnal, psihoterapia.



Ai în casă alimente interzise

Ai fructiere pline cu fructe sau sucuri de fructe în cămară? Se pare că acei consumatori care ţin fructele la vedere cântăresc cu până la şapte kilograme mai puţin decât cei care ţin la vedere cereale, de exemplu. Consumatorii de băuturi carbogazoase cu gust de fructe au peste 12 kilograme în plus, faţă de cei care consumă des fructe în locul sucurilor.



Lupţi cu kilogramele în tăcere

De ce nu slăbesc femeile chiar dacă ţin cură şi fac mişcare? Luptă în tăcere. Dacă te lauzi şi faci publică bătălia ta cu kilogramele, ai mai multe şanse să reuşeşti!



Eşti tentată de ambalaje

Mulţi oameni cred că termenul „organic‟ scris mare pe ambalaj înseamnă mai puţine calorii! Întoarce cutia pe toate părţile şi vezi câte calorii consumi mai exact. Nu te lăsa păcălită de ambalajele frumoase!



Suferi din cauza bacteriilor intestinale

Bacteriile bune din intestine joacă un rol important în multe aspecte din viaţa noastră – de la greutate corporală, talie şi nivelul colesterolului. Cere acordul medicului şi ia probiotice sau consumă mâncăruri fermentate, pentru că ambele îmbunătăţesc flora ta intestinală.



Ţii cure prea des

Cei care ţin cură după cură au tendinţa să acumuleze kilograme peste kilograme. Se pare că şi aceste treceri bruşte de la înfometare sau excese alimentare au efectul fast food-ului.



Mănânci prea repede

Când mănânci pe repede-înainte, corpul tău nu are timp să primească mesajul de la creier că: „Ajunge. Sunt sătul!‟. Cei care mănâncă încet, consumă mai puţine calorii! Ar fi bine să mesteci fiecare bol alimentar de cel puţin 20 de ori.