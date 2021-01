Ce spun astrele azi, 18 ianuarie

Berbec

Unele procedee, in plan, profesional, ar putea sa va apara distorsionat. De aceea, veti avea dificultati in a va intelege corect cu partenerii de munca; unele chestii pur si simplu nu reusesc sa se lege intr-un tot unitar. Va fi dificil pentru voi sa va aliniati, asa incat va trebui sa va concentrati sa rezistati, si nu neaparat sa realizati ceva. Climatul familial va fi destul de stabil si va constitui elementul de suport, atunci cand alte planuri ale vietii voastre se vor prezenta alterate. Iesiti si socializati, pentru a afla noi informatii care va intereseaza. Faceti multa miscare, mai ales daca aveti o activitate statica!



Taur

Realitatea s-ar putea sa va loveasca neasteptat si destul de dur, astazi. Va trebui sa va intariti pentru a face fata unei situatii complicate si care va va cere mult discernamant. La locul de munca, va fi dificil sa colaborati cu ceilalti coechipieri, in conditiile in care veti fi preocupati de altceva. Concentrati-va pe actiunile pe care le efectuati, daca doriti ca lucrurile sa mearga bine pentru voi. In plan personal, inchiderea unor canale de comunicare intre voi si partener va fi extrem de nociva si, daca nu veti face eforturi pentru a le pune iarasi in functiune, totul va merge din rau, in mai rau. Echilibrati-va mental, pentru a va regasi linistea.



Gemeni

Relatiile sociale nu se desfasoara asa cum v-ati fi dorit. Ba chiar vi se pare ca multe dintre persoanele din jurul vostru actioneaza impotriva intereselor voastre. Daca este, intr-adevar asa, atunci trebuie sa actionati in consecinta. Dar, poate ca este doar imaginatia voastra care va induce in eroare. Daca veti judeca gresit persoane care nu au nici o intentie sa va tradeze, atunci nu veti reusi decat sa va indepartati niste prieteni. Oricare ar fi situatia, se impune atentie sporita, pentru a nu gresi. Va fi un efort ce va cere cheltuiala de energie si o doza mai mare de stres. Odihna suficienta va va ajuta sa fiti mai vigilenti.



Rac

Va fi nelinistitor pentru voi sa aflati ca s-ar putea ca unele alegeri pe care le-ati facut in viata voastra sa fi pornit de la informatii incorecte. S-ar putea chiar ca cineva sa va fi indus, intentionat, in eroare. De-acum, insa, faptul este consumat si nu mai are rost sa va consumati energiile pe nervi inutili. Mai degraba vedeti cum puteti remedia situatia, astfel incat sa limitati pagubele produse, daca este cazul. Chestiunile domestice s-au cam adunat si vor trebui rezolvate, daca vreti sa nu aveti certuri cu partenerul. Achitati-va de responsabilitatile ce va revin si totul va fi OK.



Leu

Valorile materiale isi au importanta lor, in zilele noastre, insa exista alte lucruri, care conteaza mai mult. Daca veti merge pe ideea ca planul material este cel primordial, nu va veti gasi niciodata fericirea, pentru ca mereu va va lipsi cate ceva. Acesta este unul dintre aspectele la care ar trebui sa va ganditi foarte profund astazi. Nu va asumati riscuri nechibzuite in ceea ce priveste banii. Investiti cu intelepciune si fara patima, si veti avea rezultate foarte bune. Climatul astral indica o oarecare tulburare in relatiile de familie, insa nu va fi semnificativa, daca veti fi abili si diplomati si nu veti actiona in sensul acutizarii situatiei.



Fecioara

Veti empatiza mult cu cei din jur; veti resimti acut durerea cuiva apropiat care sufera, iar acest lucru va va marca intreaga zi. Desigur ca, a-i ajuta pe ceilali va motiveaza sa va desfasurati existenta intr-o maniera plina de iubire. Pot exista, insa, unele cazuri, in care, anumite persoane sa caute sa profite de compasiunea si profunzimea sentimentelor voastre, fara sa le pese ca veti fi raniti. Cu astfel de persoane nu trebuie sa va purtati deloc cu manusi. Partenerul va va fi aproape, iar acest lucru va va fi de mare ajutor in situatii mai dificile. Alimentati-va asa cum trebuie, daca vreti sa va fie bine. Respectati regimurile impuse, daca este cazul.



Balanta

Cu entuziasmul pe care-l veti avea dis-de-dimineata, este putin probabil sa aveti probleme in activitatea profesionala. Ba chiar ii veti molopsi si pe altii; veti constitui o sursa de inspiratie pentru cei din jur. In viata sentimentala, va trebui sa dati mai mult din partea voastra, pentru a intari rafinamentul si romantismul relatiei. Va fi important sa acordati importanta cuvenita acelor chestiuni care sunt, realmente, importante si sa lasati in planul secund pe cele mai putin insemnate si mai putin urgente. Prioritizarea va fi de mare pret astazi. Aveti incredere in voi insiva si, cu siguranta, nu veti fi dezamagiti.



Scorpion

Azi veti pluti intr-o stare de euforie, insa trebuie sa aveti grija ca aceasta stare de spirit sa nu va influenteze intr-o directie negativa. Imaginatia si abilitatile creative vor fi stimulate din plin, asa ca cei care activeaza in domenii ce implica folosirea la maximum a acestor capacitati, vor avea mare succes. O anumita neliniste interioara va va indemna sa actionati mai aventuros decat de obicei, sa luati unele decizii mai indraznete. Trebuie sa fiti insa foarte lucizi si sa nu depasiti niciodata limita prudentei. Ca sa va mai consumati din energie, ar fi bine sa faceti mai multa miscare, sa mergeti la sala sau, cel putin, sa va plimbati mai mult.



Sagetator

Cercul cunostintelor voastre s-ar putea imbogati considerabil, mai ales daca veti fi invitati sa participati la diverse intruniri sau conferinte. Nu refuzati participarea, caci nu se stie niciodata cand veti avea nevoie de o relatie cu influenta intr-un anumit domeniu. Pentru unii dintre voi, este foarte posibil ca, in astfel de ocazii, sa cunoasteti un eventual partener de relatie, o persoana care sa va trezeasca instant anumite sentimente. Din punct de vedere profesional, trebuie sa fiti perseverenti si sa va angajati cu luciditate in atingerea anumitor obiective. Unele situatii ar putea evolua nefavorabil, iar acest lucru va va strica starea de spirit, in unele cazuri pana la deprimare.



Capricorn

O anumita situatie cu care veti fi nevoiti sa va confruntati astazi, va va face sa va schimbati radical perspectiva asupra unor aspecte din viata voastra, care nu sunt deloc potrivte cu ceea ce asteptati voi sa se intample. Este un moment bun pentru a revizui planuri mai vechi, a reface perspective de actiune, a le actualiza sau a le adapta, in functie de evolutiile prezente. Succesul in activitatea desfaurata la locul de munca va va furniza o oarecare satisfactie, dar si un venit stabil si confortabil. Din pacate, ceva pare ca lipseste din peisaj. Ar fi bine sa aflati cat mai rapid despre ce este vorba, sa rezolvati lucrurile cat mai bine posibil, pentru a va putea concentra apoi pe pasul urmator. Un anumit disconfort la nivel renal este posibil sa survina astazi, mai ales daca nu va veti hidrata asa cum trebuie.



Varsator

O anumita dezorientare va va domina ziua. S-ar putea sa aveti dificultati in a intelege ceea ce vor sa va explice cei din jur. Sau poate ca acestia nu sunt destul de clari, de elocventi in expunerile lor. In orice caz, daca nu sunteti siguri pe deciziile pe care trebuie sa le adoptati, mai bine faceti o pauza; amanati-le pentru un moment in care "ceata" se mai ridica. De asemenea, este foarte posibil sa intelegeti gresit intentiile anumitor persoane, daca veti fi concentrati numai pe rezultatul demersurilor in care sunteti implicati. Va fi nevoie sa urmariti intreg ansamblul desfasurarilor, nu doar finalul. Rabdarea este virtute, astazi mai mult ca alta data.



Pesti

Responsabilitatile familiale pot sa-si puna amprenta asupra unei relatii de cuplu; de aceea este nevoie sa gasiti un echilibru, intre aceste responsabilitati si modalitatile de a va petrece timp de calitate alaturi de partener, facand impreuna ceea ce va place. Nu aruncati vina asupra celorlalti, doar pentru ca voi nu aveti libertatea pe care v-o doriti. Daca aveti resentimente legate de anumite persoane sau anumite imprejurari, ar fi bine sa le solutionati cat mai rapid, inainte ca acestea sa degenereze. Din punct de vedere emotional, astazi va veti gasi pe un teritoriu nefamiliar, iar acest lucru va va face sa va simtiti extrem de incomod.