5 moduri în care alergarea este diferită pentru femei

Femeile aleargă în alt mod decât bărbații și nu este vorba neapărat despre viteză sau performanțe. Află care sunt diferențele pentru femei și de ce contează atât de mult.



Aceleași activități sunt realizate diferit de bărbați și femei, dar nu este un lucru negativ. Datorită caracteristicilor organismului lor, femeile aleargă diferit față de bărbați. Este vorba atât despre nivelul de hormoni, cât și despre rezistența fizică. Alergarea este utilă pentru remodelarea siluetei, eliminarea stresului și favorizarea unei gândiri optimiste, iar diferențele dintre bărbați și femei sunt utile pentru a reuși să-ți cunoști mai bine organismul și a realiza mai repede obiectivele pe care vrei să le atingi.



Iată care sunt principalele diferențe pentru femei în ceea ce privește alergarea:



1. Metabolismul arde grăsimile mai eficient

Organismul femeilor este constituit în mod special pentru activități fizice care implică distanțe mai lungi și necesită un nivel ridicat de anduranță. Potrivit specialiștilor, metabolismul femeilor arde eficient grăsimile (nu carbohidrații) pentru a obține energie, ceea ce înseamnă că pot desfășura antrenamente sau exerciții fizice perioade mai îndelungate de timp.

Astfel, dacă îți asiguri un nivel optim de hidratare vei putea folosi această calitate pentru a reuși să arzi mai multe grăsimi, în timp ce alergi distanțe mari.



2. Au o cantitate de estrogen mai ridicată decât bărbații

Aceasta este principala diferență dintre cele două sexe, iar estrogenul are un rol complex în organism, fără să se limiteze la binecunoscutele bufeuri sau sângerările menstruale. Stimulează, de asemenea, crearea depozitelor de glicogen și funcționarea normală a plămânilor. În aceste condiții femeile pot planifica obținerea unor performanțe sau îmbunătățirea antrenamentelor mai ales în intervalele în care estrogenul este la un nivel ridicat, de obicei exact înainte de ovulație și la finalul fazei luteale.



3. Au un risc mai mare de a avea lipsă de fier

Unul dintre principalele roluri ale fierului în organism se referă la hemoglogină, molecula care transportă oxigenul în sânge, și mioglobină, molecula care transportă oxigenul spre țesutul muscular. Dacă sângele nu are un nivel suficient de oxigenare nu vei putea realiza antrenamente intense și va fi foarte dificil să reușești să ai performanțe.

Printre scenariile cele mai neplăcute pentru alergătorii profesioniști se numără starea de slăbiciune, amețeală, oboseală excesivă sau accidentările.

Datorită menstruației lunare, femeile au un risc mai ridicat de a pierde rezervele de fier din organism, având în vedere cantitatea de sânge eliminată. Pe lângă acest factor, activitățile fizice de impact crescut, printre care se numără și alergarea, favorizează carența de fier.

Pentru a combate lipsa de fier, care provoacă anemia este foarte important să consumi zilnic alimente care conțin acest nutrient. Nucile, carnea de pui, peștele și legumele cu frunze verzi trebuie să se regăsească în meniul tău cât mai des. În plus, specialiștii îți recomandă să combini alimentele bogate în fier cu preparate care conțin vitamina C pentru a te asigura că nutrientul este preluat în mod optim.



4. Au un risc mai ridicat de reducere a densității osoase

Femeile care aleargă mulți kilometri zilnic sunt expuse riscului de amenoree. În momentul în care procentul de grăsimi din organism scade prea mult este posibil ca sângerările menstruale să dispară temporar.

Deși la prima vedere va fi plăcut să eviți disconfortul din fiecare lună, pot exista efecte secundare și riscuri. Femeile care nu au menstruații regulate au un risc mai mare de pierdere a masei osoase, ceea ce înseamnă că accidentările pot deveni mult mai grave.

Densitatea osoasă poate face diferența dintre o simplă entorsă și o fractură de gleznă. Pentru a menține densitatea osoasă trebuie să îți asiguri necesarul zilnic de calciu și vitamina D. De asemenea, prea multă cafeină sau un exces de proteine pot cauza reducerea densității osoase. Ridicarea greutăților este un exercițiu util pentru prevenirea fracturilor.



5. Au o temperatură mai ridicată a corpului

Datorită ciclului menstrual femeile au de obicei o temperatură a corpului mai ridicată față de bărbați. Acest lucru ar putea afecta performanțele sportive într-un climat cald. Astfel, ai putea avea nevoie de o cantitate mai ridicată de apă în zilele foarte călduroase sau ai putea amâna antrenamentele și cursele care au loc la temperaturi extreme.

Avantajul este că femeile vor rezista mai bine atunci când competițiile sau antrenamentele au loc la temperaturi foarte scăzute.