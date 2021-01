100 de ani de la înfiinţarea Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”, sub egida Preşedinţiei Republicii Moldova

Suita manifestaţiilor prilejuite de aniversarea de o sută de ani de la fondarea Teatrului Naţional „Mihai Eminescu" se va desfăşura sub patronajul preşedentelui Republicii Moldova. Despre aceasta a anunţat Maia Sandu, prezentă la redeschiderea teatrului, care s-a produs cu prilejul aniversării de 171 de ani de la naşterea poetului naţional Mihai Eminescu şi a Zilei Culturii Naţionale, relatează Moldova 1.



Cu un fragment din „Rapsodia Română" de George Enescu a debutat spectacolul „Al meu nume o să-l poarte...", consacrat patronului spiritual al Teatrului Mihai Eminescu. Redeschiderea a fost aşteptată cu nerăbdare de către spectatori.



„În sfârşit se mai bucură sufletele noastre”; „Cultura, indiferent de pandemie, trebuie să existe”; „Teatrul este parte a culturii naţionale. Sunt fericită că am venit pentru a-l omagia pe Luceafărul literaturii române”, au spus oamenii.



Şi oamenii de teatru trăiau din plin bucuria revenirii în scenă. Ninela Caranfil a dat citire unor secvenţe din publicistica eminesciană.



Alţi actori au recitat şi au interpretat melodii pe versurile marelui poet.



„Este o bucurie pentru noi toţi, pentru actori, pentru că începem să revenim la lucrurile normale", a spus Alexandru Cozub, director artistic, Teatrul Mihai Eminescu.



Popasul literar-muzical a dat start manifestaţiilor prilejuite de Centenarul Teatrului National.



„Relaţia lui Eminescu cu teatrul a fost profundă şi de durată, pentru că atunci când era copist la teatrul naţional se zice că a jucat un rol în spectacolul "Răzvan şi Vidra" de Haşdeu şi-i curios că anume acest spectacol a deschis la 6 octombrie scena teatrului naţional din Chişinău”, a spus Larisa Turea, critic de teatru.



„De ziua lui Eminescu păşim pentru prima dată anul acesta pe scena teatrului national, după o lungă despărţire. Păşim cu gândul de a sărbători 100 de ani de existenţă a teatrului naţional la Chişinău. O sută de ani pe scena aceasta şi nu numai, aici au activat generaţii de aur, de actori care au jucat, au suferit şi au ars ca o lumânare în numele culturii române, a limbii române”, a menţionat Petru Hadîrcă, director, Teatrul Mihai Eminescu.



Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a apreciat curajul, efortul oamenilor de cultură, care în condiţii dificile de pandemie aduc bucurii spirituale spectatorilor.



„Este o onoare pentru mine să accept ca evenimentele dedicate acestui jubileu să se desfăşoare sub egida Preşedenţiei RM în semn de recunoştinţă şi apreciere pentru ceea ce faceţi dumneavoastră", a declarat Maia Sandu.



Manifestaţiile prilejuite de Centenarul Teatrului National "Mihai Eminescu" vor debuta cu expoziţii, lansări de cărţi şi albumuri, reconstituirea primului spectacol - "Răzvan şi Vidra", un şir de alte activităţi ce vor permite cunoaşterea evoluţiei artei teatrale din spaţiul nostru.