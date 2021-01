Cum să scapi rapid de sughiţ? 7 metode amuzante cu efect garantat

Toată lumea sughiţă din când în când şi, în afara disconfortului temporar pe care-l creează, nu e nimic în neregulă cu asta. Totuşi, dacă te deranjează şi dacă vrei să scapi de sughiţuri cât mai repede, există câteva metode care îţi garantează un efect negreşit.



Te pregăteşti să intri într-o convorbire importantă şi vrei să faci impresie bună? Te aflii într-un loc unde tăcerea este apreciată şi orice zgomot deranjează? Trebuie să faci ceva ca să te opreşti din sughiţat. Ce anume? Există metode pe cât de amuzante, pe atât de eficiente.



Masează-ţi cerul gurii cu limba

Pare o echilibristică fără niciun rost, însă nu e deloc aşa. Atunci când îţi masezi cerul gurii, vei stimula nervul vag, adică nervul cranian cu cea mai extinsă distribuţie în corp, şi vei reuşi să opreşti, astfel, spasmurile diafragmei. Un beţişor de urechi poate fi la fel de eficient, însă trebuie să ai grijă să nu-l înghiţi.



Mănâncă ceva dulce

Orice dulce te poate scăpa de sughiţuri, chiar şi o linguriţă de zahăr, dacă nu ai altceva la îndemână. De ce ar funcţiona dulcele într-o asemenea situaţie? Zahărul va irita esofagul şi atunci când esofagul e iritat, nervul frenic, aflat la baza gâtului, se va reseta şi sughiţurile vor dispărea.



Ţine-ţi respiraţia în timp ce-ţi acoperi urechile cu mâinile

Amuzant, nu? Nu numai amuzant, ci şi eficient. În primul rând, trebuie să tragi aer în piept şi apoi să-l dai afară. Când expiri, trebuie să scoţi cu putere aerul până simţi că nu mai ai aer şi trebuie să tragi iar. Apoi îţi ţii respiraţia în timp ce-ţi pui mânile pe urechi şi scoţi limba. Nu e nicio glumă! Când scoţi limba cât mai mult posibil tot ce faci e să stimulezi nervul vag. În plus, acest gest te poate face să scapi de spasmul de pe diafragmă şi de reflexul din cavitatea bucală.



Ia o linguriţă de unt de arahide

Mâncatul chiar şi numai a unei linguriţe de unt de arahide presupune să mesteci mult dumicatul, iar mestecatul îţi va întrerupe ritmul sacadat al respiraţiei şi va stopa, astfel, sughiţurile.



Mănâncă o linguriţă de miere

Adaugă o linguriţă de miere într-un pahar cu apă. Înainte de a-l bea, asigură-te că s-a topit toată mierea din pahar. Mierea are proprietatea de-a „gâdila” nervul vag şi de-a opri, astfel, sughiţurile.



Respiră într-o pungă de hârtie

Ca-n filmele americane, când personajul cu pricina are un atac de panică şi respiră repetat într-o pungă din hârtie. Ţine bine punga închisă în jurul gurii şi respiră în ea puternic de cel puţin 10 ori. Cu cât respiri mai repede, cu atât va fi mai eficient exerciţiul.



Bea apă

Dacă iei guri mici de apă repetate, poţi scăpa de sughiţuri. Pentru un efect sporit, apa poate fi răcită cu câteva cuburi de gheaţă. De asemenea, poţi face garbară cu apa rece, pentru a-ţi stimula nervul vag.