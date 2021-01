Ce spun astrele azi, 16 ianuarie

Berbec

O anumita nesiguranta va va domina toata ziua si nu veti putea deloc sa va desfasurati asa cum v-ati dori. Unele planuri vor cunoaste esecuri semnificative, iar acest aspect nu va fi deloc incuraator pentru voi. Veti fi foarte predispusi unor tendinte depresive si va trebui sa luati masuri energice pentru a va reveni. Invitatiile sau propunerile pe care le veti primi astazi trebuie luate in considerare prin prisma avantajelor pe care le ofera. In plan sentimental, lasati-va condusi de propriile sentimente. Veti avea de dat o lupta cu voi insiva, pentru a lua o decizie in acest plan al vietii voastre, dar veti avea parte si de indrumare pentru ca lucrurile sa iasa cat mai bine posibil.



Taur

Astazi va conta in compania cui va veti petrece timpul. Ar fi bine sa optati pentru persoane care pot aduce ceva constructiv in viata voastra, deoarece climatul astral sustine creativitatea, inteligenta si actiunea orientata clar catre rezultate. Putin ajutor avizat in demersurile voastre va va fi de mare folos. Rivalitatea, in plan profesional, trebuie sa tina cont de anumite limite. In momentul in care acestea au fost incalcate, nu se mai poate vorbi de fair-paly, deci regulile dinainte stabilite isi pierd semnificatia. Faceti ceva spontan, alaturi de partener sau de persoanele dragi, la finele zilei. Va fi o actiune extrem de revigoranta!



Gemeni

Dorinta de a va retrage cat mai departe de tot si de toate, ce va va da ghes astazi, inca de la primele ore, va fi un serios obstacol in calea eventualelor voastre reusite de pe parcursul zilei. Totul depinde de voi, de modul cum veti reusi sa va adunati gandurile si sa va concentrati pe ceea ce aveti de facut. Va trebui, neaparat, sa prioritizati multimea obligatiilor pe care le veti avea de indeplinit, pentru ca altfel va veti incurca in propriile voastre planuri si planificari. Cu cat veti fi mai bine organizati, cu atat va va fi mai usor sa treceti peste sarcinile acestei zile. Daca aveti anumite chestiuni care va macina, cautati o persoana de incredere, care sa va asculte si, eventual, sa va ofere sfaturi necesare.



Rac

Se pare ca astazi veti fi in lumina reflectoarelor. Va trebui sa faceti in asa fel incat sa va remarcati prin ceva cu-adevarat deosebit, care sa starneasca interesul celor din jur. Veti resimti din plin presiunea si responsabilitatea unei astfel de pozitii. Nu veti putea anticipa corect finalitatile anumitor proiecte care vor incepe astazi, pentru ca unele chestiuni in legatura cu desfaurarea acestora nu va vor fi accesibile. De aceea, se recomanda prudenta si mult discernamant in luarea horararilor. In plan personal, este bine sa fiti perseverenti si sa nu renuntati prea usor la ceea ce ati contruit pana acum. Cautati modalitatile potrivite pentru a va consolida relatia de cuplu.



Leu

Aveti nevoie de ceva schimbare in viata voastra. O anume neliniste interioara va anima si va face sa luati decizia de a face ceva in acest sens. Puteti calatori in locuri pe care nu le vizitati prea des. Sau, daca nu puteti pleca, gasiti-va activitati care va fac placere, dar pe care nu aveti ocazia sa le practicati prea des. Veti fi solicitati sa aratati intelegere fata de un prieten care are nevoie de sfaturile voastre si poate nu doar de sfaturi. Relatile cu apropiatii trebuie transate ferm, mai ales daca exista neintelegeri care treneaza de mai multa vreme. Mancati bine si odihniti-va suficient pentru a nu intampina probleme de sanatate.



Fecioara

Astazi va trebui sa aveti multa rabdare in relatiile cu unele persoane, care par sa nu vrea, pur si simplu, sa intelega corect ceea ce li se explica. Desi va veti stradui sa fiti cat mai clari posibil, se pare ca nu reusiti nicicum sa va faceti intelesi. Oare o fi vina voastra sau a celor carora va adresati? O anumita chestiune legata de viata personala s-ar putea sa va provoace ingrijorare. Rezolvati problema si apoi concentrati-va, asa cum trebuie, pe ceea ce aveti de facut. Trebuie sa actionati astfel incat partenerul sa fie atent atunci cand aveti ceva de spus. Aveti mijloacele, elaborati rapid metoda si treceti la actiune!



Balanta

Chestiuni legate de finante ar putea sa va strice relatia cu unele persoane, chiar dintre cele aporpiate voua. S-ar putea sa existe divergente referitoare la imprumuturi mai vechi sau la parteneriate care includ si intelegeri financiare. Trebuie sa transati ferm problemele de acest gen, fiindca ambiguitatile duc la situatii tensionate. Colegii de serviciu par sa se fi coalizat impotriva voastra, astfel ca veti fi solicitati la maxumum, in plan profesional. Va trebuie sa raspundeti "prezent" tuturor cerintelor din partea acestora; ca urmare, in a doua parte a zilei, veti ajunge abolut epuizati. Odihna la timpul potrivit va fi absolut necesara.



Scorpion

De aceasta data veti obtine succesul pe care il asteptati de mai multa vreme. In plan sentimental, este esential sa acceptati si unele compromisuri, daca doriti sa evitati probleme in cuplu. In cercul prietenilor vostri de suflet s-ar putea sa existe o persoana nu foarte bine intentionata. Trebuie sa fiti atenti la semnalele si informatiile pe care le veti primi, pentru a discerne cel mai bine. Iesirea din rutina ar putea sa va readuca si zambetul pe buze. Este posibil sa apara unele discutii intre voi si anumiti membri ai familiei, legate de chestiuni care intotdeauna au constituit un subiect mai aprins de conversatie. Reactionati cu calm, pentru a nu inflama nedorit de mult spiritele!



Sagetator

Astazi veti fi incurajati sa socializati, sa faceti conexiuni cu diverse persoane, sa profitati de oportunitatile care vi se ofera. Daca veti fi exagerat de prudenti, ocaziile favorabile vor trece pe langa voi. Daca va veti asuma riscuri ceva mai mari, s-ar putea sa aveti de suferit mai tarziu. Cautati, asadar, calea de mijloc, cea care sa va asigure ca ceea ce veti face va fi benefic atat pentru voi, cat si pentru apropiati. Cautati informatii care sa va poata fi de ajutor, care ar putea face o diferenta in viata voastra. Puteti invata chiar si de la persoanele care nu sunt de aceeasi parere cu voi. Punctele de vedere diferite va pot deschide noi perspective asupra activitatii pe care o desfasurati, asupra vietii de familie, etc.



Capricorn

Daca echipa cu care lucrati nu este prea interesata de termenele limita, atunci si planurile voastre ar putea fi date peste cap. Daca nimeni nu ia initiativa respectarii angaamentelor asumate, poate ar fi momentul potrivit sa va impuneti voi, de aceasta data. Ignorati persoanele care incearca sa va denatureze de la calea pe care o aveti de urmat. Nu sunt persoane bine intentionate, iar demersurile lor sunt clar indreptate impotriva voastra. In plan personal, este bine sa fiti obiectivi si sa nu dati ascultare, sub nici o forma, barfelor pe care le surprindeti pe la colturi. Ati putea face greseli ce nu vor mai putea fi remediate.



Varsator

Comunicarea nu va avea nici un fel de obstacole astazi, in ceea ce va priveste; cuvintele va vin usor, fara a face eforturi deosebite. Explicatiile pe care le veti oferi ii vor incuraja si pe ceilalti sa vorbeasca despre problemele care ii preocupa. Pastrati-va concentrarea pe parcursul zilei, pentru ca veti fi foarte ocupati si este posibil sa va scape unele detalii care ar putea fi importante, in anumite contexte. Relatia cu partenerul va fi plina de energie, astfel incat rutina din alte zile va deveni doar o amintire neplacuta. Aveti grija sa nu va surmenati! Cateva momente de relaxare si reculegere pentru voi insiva ar putea face minuni!



Pesti

Contactul cu cat mai multe persoane, mai ales daca sunt de alta nationalitate, limba si cultura, va poate largi enorm orizontul si va poate schimba perceptia asupra anumitor aspecte de viata. Nu va veti putea ascunde interesul pe care vi-l trezeste o astfel de intalnire si nici nu aveti de ce sa va ascundeti. Bucurati-va din plin de noile experiente pe care viata vi le ofera si inspirati-va la maximum din astfel de momente. Relatia cu partenerul ar putea fi supusa unor tensiuni subtile, la un anume moment din zi. Ar fi un moment potrivit sa interventi mai energic pentru a revigora pasiunea si romantismul din cuplu.