Cele două femei din R. Moldova, care au participat la asaltul Capitoliului american, au fost eliberate

Reţinute după ce au participat la asaltul Capitoliului american, cele două femei, originare din Republica Moldova, au fost eliberate. Potrivit presei americane, justiţia le-a interzis să revină în capitala Washington şi le-a obligat să se prezinte la o nouă şedinţă de judecată în luna iunie.



Judecătorii din Washington le-au eliberat din detenţie pe Eugenia Malimon şi pe fiica sa, Kristina, ambele sunt susţinătoare înflăcărate ale preşedintelui Donald Trump.



Femeile, originare din Republica Moldova, au fost reţinute pentru încălcarea regimul stării de asediu, impuse de autorităţi şi pentru pătrundere ilegală în clădirea Congresului. Kristina Malimon este liderul mişcării "Tinerii republicani din statul Oregon". Ea a dezvăluit într-un interviu acordat acum jumătate de an unui post de televiziune din Rusia, că este originară din Bălţi, iar în prezent locuieşte în Portland, cel mai populat oraş din statul Oregon.



KRISTINA MALIMON emigrantă din Republica Moldova: „Mulţi oameni nu cunosc adevărul, am vorbit cu mulţi oameni de pe tot teritoriul Statelor Unite şi mulţi mi-au spus că şi-au pierdut speranţa. Eu le spun că nu e aşa, noi de fapt, am câştigat alegerile.”



Acum câteva zile mai mulţi protestari au luat cu asalt clădirea Congresului american. În timpul asediului au murit cinci oameni, între care un poliţist. Preşedintele Donald Trump e acuzat de rivalii săi democraţi, dar şi de mulţi lideri republicani, că i-a instigat pe susţinătorii săi la violenţă. În urma acestui caz, Trump a anunţat că va renunţa în mod paşnic la putere, însă oponenţii săi vor îndepărtarea lui de la putere înainte de 20 ianuarie, zi în care Joe Biden va prelua funcţia de preşedinte al SUA.