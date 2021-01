16 mituri despre sănătate, descifrate

O doză de scepticism nu strică uneori. Dacă detoxifierea, utilizarea cărbunelui sau dieta ketogenică ți-au ridicat uneori dubii este cazul să afli principalele mituri despre sănătate care te-ar putea face să adopți măsuri greșite, cu cele mai bune intenții.



Tu sau prietenii tăi ați încercat vreodată oțetul de mere, alimentele fără gluten, diete pentru curățarea colonului ori ați pus la microunde antiperspirantul pentru a vă proteja de „radiații” și „toxine”? Sau ai umplut dormitorul cu multe cristale pentru a aduce schimbări pozitive în viața ta? Să știi că există multe mituri despre sănătate care te-ar putea lăsa fără cuvinte, dar care sunt în continuare încercate de numeroase persoane.



Speranțele și dorința de a ne simți mai bine ne pot împinge spre diferite idei care nu au o bază reală sau pentru care sunt încă necesare studii aprofundate. De exemplu, poate va veni o vreme când va fi un adevăr științific să afirmi că probioticele îmbunătățesac starea de spirit, dar până atunci mai bine citește cu atenție noutățile, economisind bani și timp.



Iată care sunt cele mai des întâlnite mituri pe care nu trebuie să-ți bazezi deciziile:



1. Sarea de Himalaya este mai sănătoasă decât alte tipuri de sare

Realitatea este că deși conține urme de diferite minerale, cantitățile sunt mult prea reduse pentru a avea un efect semnificativ. Acest tip de sare nu este mai util decât celelalte varietăți.



2. Lectinele au un efect negativ asupra organismului

Sunt un grup de proteine care se regăsește în fasole și alte plante și nu are deloc efecte nocive asupra sănătății.



3. Probioticele dau o stare de bine și cresc imunitatea

Deși sunt utile pentru reducerea simptomelor sindromului de colon iritabil, probioticele nu au un efect clar pentru îmbunătățirea stării de spirit sau prevenirea îmbolnăvirilor.



4. Kombucha vindecă absolut orice

Deși are o cantitate ridicată de probiotice, nu înseamnă că dacă mănânci Kombucha nu vei mai avea niciun fel de problemă de sănătate.



5. Zahărul „natural” din siropul de agave sau din zahărul de cocos este mai util decât cel rafinat

Toți îndulcitorii au o compoziție asemănătoare din punct de vedere al caloriilor și nutrienților.



6. Antiperspirantul cauzează cancerul la sân

Ingredientul activ, aluminiul, poate păta hainele, dar nu va provoca teribila afecțiune.



7. Apa alcalină este sănătoasă

Nu poți schimba pH-ul organismului prin ceea ce mănânci și nici nu este de dorit.



8. Oțetul de mere vindecă acneea și refluxul gastroesofagian

Mai bine folosește-l la salate pentru gustul bun pentru că aceste două afecțiuni vor necesita un alt tip de tratament.



9. Ai nevoie de detoxifiere cu ajutorul sucurilor

Rinichii și ficatul îndeplinesc funcția de detoxifiere a organismului. Nu este nevoie să apelezi la sucuri.



10. Cărbunele medicinal elimină acneea și stimulează digestia

Singurul moment în care îți va fi de folos va fi dacă ai nevoie de îngrijiri medicale de urgență pentru stomac. În restul timpului folosește alte remedii pentru coșuri sau balonare.



11. Pasta de dinți pe bază de cărbune face dinții mai puternici

În niciun caz, poate chiar să erodeze smalțul dentar.



12. Dieta ketogenică este o soluție garantată pentru slăbire

Funcționează la fel ca orice altă dietă. Creează un deficit caloric, care poate favoriza carențele nutriționale.



13. Apa cu lămâie stimulează metabolismul

Nu va detoxifia organismul și nici nu te va ajuta să slăbești mai repede, dar conținutul de acid poate avea un efect negativ asupra smalțului dentar.



14. Ciocolata neagră este mai utilă decât alte dulciuri

Decamdată nu există dovezi clare, ci mai degrabă conexiuni identificate între o frecvență mai redusă a îmbolnăvirilor și consumul de ciocolată neagră. Cu toate acestea, legătura a apărut pe fondul dietelor sănătoase în ansamblu, deci nu se poate afirma clar că acest tip de ciocolată este cea mai bună alegere.



15. Glutenul îți face rău

Majoritatea persoanelor pot consuma gluten fără nicio problemă. Singurele situații în care trebuie să adopți o dietă cu produse care nu conțin gluten sunt cele în care ai dureri de stomac, stare de vomă sau diaree.



16. Toxinele se elimină prin transpirație

Transpirația are drept rol reglarea temperaturii corpului când este prea cald. Nu este un mecanism de eliminare a toxinelor.