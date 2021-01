Ceaiuri recomandate pentru detoxifierea organismului după Sărbători

Deși este un obicei pe care ar trebui să-l avem pe tot parcursul anului, el devine cu mult mai important după asediul culinar la care a fost supus organismul tău de-a lungul sărbătorilor de iarnă.



Plantele medicinale au rol esențial în acțiunea de detoxifiere a organismului, prin acțiunea antioxidantă și reparatorie pe care o au asupra organelor implicate în procesul de digestie.



Îți prezentăm în continuare 6 ceaiuri pentru detoxifiere după sărbători. Le poți bea și în restul anului, corpul tău îți va mulțumi pentru asta, transmite Doc.ro.



1. Ceaiul verde

Are un puternic efect antioxidant și diuretic și contribuie la arderea grăsimilor, ajutînd la reglarea nivelului colesterolului din organism. Poți să bei 2-3 căni în fiecare zi, ideal cu o oră înainte de fiecare masă. Dacă nu-ți va plăcea gustul amar, îl poți atenua cu puțină miere și zeamă de lămîie.



2. Ceaiul de păpădie

Păpădia este un excelent detoxifiant hepatic dar este recomandat și în curele de slăbire, deoarece reglează tranzitul intestinal și contribuie la reducerea obezității. Poți consuma 3 căni în fiecare zi.



3. Ceaiul de urzică

Este un foarte bun diuretic și contribuie la eliminarea toxinelor din sînge și din rinichi. Contribuie la normalizarea nivelului glicemiei din organism, prevenind pofta de dulciuri. Se consumă neîndulcit, de 3 ori pe zi cîte o cană.



4. Ceaiul de mușețel

Este un foarte bun detoxifiant al sistemului digestiv și al ficatului, are proprietăți antimicrobiene și este recomandat ca tratament adjuvant pentru gastrite și enterocolite. Se consumă 3 pînă la 5 căni pe zi.



5. Ceaiul de armurariu

Este un excelent detoxifiant hepatic, ajutînd la curățarea și regenerarea celulei hepatice.



6. Ceaiul de ghimbir cu lămîie

Ghimbirul stimulează digestia și arderea grăsimilor. Lămîia are un conținut ridicat de vitamina C, contribuie la accelerarea metabolismului și reduce apetitul.