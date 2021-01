5 alimente despre care nu ştiai că detoxifică

Detoxificarea pare a fi un concept mai străin de noi ca niciodată în anotimpurile reci, atunci când tot ce ne dorim este să dăm iama în bunătățuri pentru a ne răsfăța după mersul prin frig. Cu toate acestea, detoxul e mai important acum, mai ales că organismul nostru nu dispune de toate legumele și fructele proaspete ale verii.



Descoperă în rândurile de mai jos 5 alimente care elimină toxinele, îți oferă toate substanțele nutritive de care ai nevoie, dar și energia necesară pentru a-ți desfășura sarcinile zilnice!

5 alimente cu proprietăți de detoxificare mai puțin cunoscute



Margaux J. Rathbun, unul dintre cei mai cunoscuți practicanți de terapie nutrițională, fondatoare a site-ului authenticselfqellness.com, ne spune care sunt cele 5 alimente la care apelează de fiecare dată pentru proprietățile lor de detoxificare!



Sfecla roșie

Te cucerește datorită culorii sale superbe, dar e magică mai ales atunci când ne gândim la beneficiile sale „din interior”.

Sfecla conține un potențial imens de antioxidanți, care ne protejează de radicalii liberi, și betaină, care susține sănătatea ficatului și a căilor biliare, esențiale pentru detoxificarea întregului organism. De asemenea, sfecla protejează și sănătatea vezicii. O poți prepara în smoothie-uri proaspete sau o poți găti la aburi; în ambele cazuri, organismul tău îți va mulțumi.



Tărâțele integrale Psyllium ORGANIC INDIA

Am tot auzit în ultima perioadă despre beneficiile tărâțelor integrale Psyllium de la Organic India, considerate un aliment-minune. Provenite din planta numită Plantago ovata, acestea includ atât fibre solubile, dar și insolubile, sprijinind astfel funcționarea întregului sistem digestiv. Dacă optezi pentru aceste alimente minunate în cura de detoxificare, nu uita să consumi apă suficientă pe parcursul zilei. Tărâțele sunt extraordinare consumate în cerealele de dimineață, dar și în smoothie-uri sau în toate bunătățile pe care le coci (pâinea cu tărâțe e un regal al gusturilor).



Semințe de Chia

Recunoscute drept unele dintre cele mai fantastice alimente, semințele de Chia includ atât de necesarii acizi grași Omega 3, dar și o cantitate importantă de proteine, ce susțin ficatul în misiunea sa de a elimina toxinele din organism. De asemenea, aceste alimente sunt bogate și în fibre solubile ce sprijină digestia și îmbunătățesc tranzitul intestinal. Adaugă-le în smoothie-uri, supe, budinci, salate sau în omletă.



Păpădie

Când eram mici obișnuiam să suflăm în ea pentru a ne purta noroc, acum am învățat că e mult mai bună dacă o mâncăm. Desigur, nu orice păpădie pe care o culegi la întâmplare de pe câmp îți va oferi aceleași proprietăți pozitive. Sunt recomandate plantele curate, crescute organic, care aducn numeroase beneficii în procesele de detox. Păpădia e recunoscută pentru gustul său amar și puternic și e faimoasă pentru faptul că stimulează secreția de bilă și contribuie la emulsificarea grăsimilor, susținând astfel eliminarea toxinelor liposolubile din organism. Te întrebi cum ai putea să mănânci păpădie? Integreaz-o în salate, adaugă un strop de ulei de măsline, oțet de mere sau suc de lămâie și bucură-te de gustul său special, unic!



Lămâie

E imposibil să nu ai o lămâie în frigider: fugi și stoarce-o într-un pahar cu apă, bucurându-te de superproprietățile sale de detoxificare. Aceste alimente stimulează secreția de bilă și echilibrează nivelul pH-ului din organism. Da, ai putea presupune că sunt acide datorită gustului lor acru, dar în realitate lămâile dețin proprietăți alcaline. Însă sucul de lămâie nu e extraordinar doar pentru detoxificare, ci susține și sistemul imunitar și menține respirația proaspătă pe parcursul întregii zile. Începe-ți fiecare zi cu un pahar de apă rece în care ai picurat suc de lămâie și vei fi uimită de beneficiile sale!



Pentru sănătate și stare de bine, asigură-te că incluzi în dieta ta aceste superplante! Alege întotdeauna sortimentele organice, pentru tine, dar și pentru lumea din jur. Astfel, vei oferi corpului toți nutrienții de care are nevoie pentru a lupta cu stresul și pentru a se revitaliza, energizându-se și punând capăt stării de perpetuă oboseală.



Fii activă în protejarea sănătăţii tale și a celor dragi ţie și vei descoperi puterea de a aduce un impact pozitiv atât în viața ta, cât și în jurul tău! Intră în Comunitatea #AdevarataStareDeBine și descoperă beneficiile celor mai renumite plante medicinale ayurvedice, 100% certificate organic, oferite cu iubire și conştiinţă de ORGANIC INDIA.