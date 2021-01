Tradiţionalele vacanţe de iarnă alese altădată de moldoveni nu mai sunt la mare căutare. Restricţiile drastice impuse la nivel global i-au făcut pe mulţi să renunţe la călătorii. Alţii s-au orientat spre vizitarea destinaţiilor sigure din punct de vedere epidemiologic. Potrivit agenţiilor de turism, vânzările pachetelor turistice au scăzut cu peste 95%, informează Mesager.



Unii oameni spun că din cauza pandemiei, au renunţat la obiceiul de a călători, iar alţi speră că totuşi vor reuşi să viziteze măcar în acest an o nouă destinaţie turistică.



„Am planificat de fapt toată lumea a planificat să plece undeva, eu am vrut să merg în România nu am vrut prea departe să mă duc şi orcum nu am putut”;



„Eu planific să plec la munte, dar cred că este foarte scump să planifici o călătorie în perioada pandemiei”;



„ Dacă înainte puteam să plec la munte acuma trebuie de făcut testul cum de ajuns”;



„Avem copii mici cărora le-ar plăcea să călătorească. Şi noi părinţii avem nevoie de puţină odihnă, dar din cauza restricţiilor vom rămâne acasă”, spun oamenii.



Agenţile de turism au în vânzare oferte doar pentru Ucraina şi Egipt, ţări care impun un test COVID-19 negativ şi asigurare medicală.



„ Lucrăm la 5% capacitate, lucrăm doar pentru a menţine personalul şi a menţine compania până trecem de acestă pandemie. În fiecare săptămână situaţia se complică sunt mai puţine oferte de vânzare, mai puţine posibi chiar şi cei care doreau destinaţi exotice au fost nevoiţi să refuze pentru că sau anulat zboruri, sau închis aeropoarte”, a menţionat ion Curmei, director agenţie de turism.



Totodată, din cauza restricţiilor impuse de combaterea noului tip de coronavirus, preţul biletelor de călătorie a crescut cu aproximativ 30%.