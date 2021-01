Horoscop 2021. Cum stai cu sănătatea anul acesta

Citește Horoscop 2021! Descoperă cum stai cu sănătatea în 2021 şi ce poţi face pentru a scăpa de problemele cu care te confrunţi, în funcţie de zodia ta!



Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Privitor la starea ta de sănătate din acest an 2021, aceasta va fi mai bună decât media, deoarece aspectul planetar nu îți va aduce probleme grave de sănătate. Cu toate acestea, te vei simți în mod constant obosit/ă și stresat, fapt pentru care irascibilitatea ta va fi mai vizibilă și mai deranjantă. De asemenea, poți întâmpina unele probleme cu stomacul. Cu toate că nu sunt grave, va trebui să ai o grijă deosebită de obiceiurile alimentare. În afară de probleme minore, cum ar fi probleme de sânge, dureri de spate, insomnie sau indigestie, starea ta de sănătate va rămâne în mare parte bună în acest an. Doar că pe alocuri, tratarea micilor afecțiuni va fi costisitoare.



Taur (21 aprilie - 21 mai)

În ceea ce privește starea ta de sănătate din acest an, astrele te sfătuiesc să acorzi mai multă atenție acestui sector al vieții tale decât de obicei. Există riscul apariției unor noi afecțiuni sau agravarea celor vechi. Punctual vorbind, lunile februarie și martie vor fi cele mai nefavorabile din acest punct de vedere. În această perioadă, o boală cronică mai veche va reapărea și te va tulbura. Cu toate acestea, vei găsi o soluție în timp util și ți se va lua o piatră de pe inimă. Anul acesta va fi necesar să renunți total la prăjeli și alimente uleioase, pentru că în mod normal ai tendința de a le consuma. De asemenea, trebuie să ai grijă cu ochii, ești mai sensibil/ă decât de obicei. Femeile se pot confrunta cu probleme legate de menstruație.



Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Starea ta de sănătate ar putea fi șubredă pe tot parcursul anului. În toate această perioadă, ai grijă de tine și fii atent/ă la stilul tău de viață și la obiceiurile alimentare. De asemenea, astrele indică posibilitatea apariției unor boli respiratorii sau de sânge. Evită să consumi alimente grase și să vizitezi locuri cu praf cât mai mult posibil. Insomnia îți poate afecta viața de zi cu zi. Astrele te sfătuiesc să îți faci un program și să te ții de el cu strictețe. Dacă nu sari nicio masă și te odihnești bine, problemele cu somnul ar trebui să dispară încă din prima lună.



Rac (22 iunie - 21 iulie)

Va trebui să fii precaut/ă în ceea ce privește sănătatea ta în acest an. Poziția planetelor va da naștere unor probleme de sănătate, așadar ia-ți măsuri suplimentare de precauție. Nativii care conduc vehicule au nevoie de atenție sporită pentru a evita accidentele. De asemenea, te vei confrunta cu unele probleme de sănătate în primele luni, adică din ianuarie până la mijlocul lunii aprilie. Dacă ai grijă de dieta ta și renunți la obiceiurile alimentare proaste, vei scăpa de ele. Mănâncă sănătos și ține mereu o sticlă cu apă lângă tine. O îmbunătățire vizibilă se va înregistra în perioada 15 septembrie-20 noiembrie. Nu lăsa stresul legat de muncă, afaceri și familie să te domine și solicită sfatul medicului din când în când.



Leu (22 iulie - 22 august)

Privitor la sănătatea ta, conform Horoscop 2021 pentru Leu, e posibil să te confrunți cu mai multe probleme în acest an decât în cel anterior. Pot apărea boli majore. În acest caz, trebuie să iei măsuri suplimentare de precauție. Predicțiile anuale de sănătate 2021 sugerează că există riscul să dezvolți o afecțiune legată de rinichi. Acestea fiind spuse, ai grijă deosebită de organismul tău și evită să faci orice îți poate provoca probleme de sănătate. Dacă suferi de diabet, grija trebuie să fie și mai mare, deoarece boala se poate agrava.



Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Conform Horoscop 2021 pentru Fecioară, anul acesta va fi favorabil în ceea ce privește sănătatea. Se anunță o creștere a încrederii și a energiei. Astrele te vor ține departe de boli. În perioada 6 aprilie-15 septembrie ești sfătuit să te îngrijești mai mult de sănătatea ta, altfel probleme precum diabetul și infecția urinară pot fi consecința. De asemenea, pot apărea dureri de stomac, indigestie și aciditate. Aprilie, august și septembrie sunt cele mai îngrijorătoare luni pentru tine în ceea ce privește sănătatea.



Balanţă (23 septembrie - 22 octombrie)

Sănătatea nativilor Balanță conform Horoscop 2021 nu arată prea bine. Trebuie să iei măsuri de precauție suplimentare pentru a evita contractarea oricărei infecții sau boli. Prin umrare, ar fi mai bine pentru tine să îți protejezi corpul și să ai grijă de sănătatea ta. De asemenea, mănâncă întotdeauna alimente proaspete și evită prăjelile. Deși nicio boală majoră nu te va deranja anul acesta, grija sănătății tale va fi resposabilitatea ta. Această grijă trebuie să fie sporită în special între martie și aprilie, în caz contrar, nu vei putea face nimic în mod corespunzător din cauza stării tale de sănătate precară. Luna august se va dovedi, de asemenea, importantă pentru sănătatea ta.



Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Conform Horoscop 2021 pentru Scorpion, sănătatea ta se va menține în limite normale, dar asta nu înseamnă cu nu vor exista dureri fizice sau disconfort din când în când. Pentru a evita aceste neplăceri, astrele îți recomandă să ai grijă de obiceiurile tale alimentare și să eviți consumul de alimente prăjite sau grase. Orice boală vei contracta în acest an te poate urmări o lungă perioadă de timp. Prin urmare, nu ignora semnalele de alarmă și mergi la medic cât mai repede. Lunile ianuarie, februarie, martie și aprilie se vor dovedi a fi cele mai nefavorabile. În restul timpului, te vei simți destul de bine.



Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)

Conform Horoscop 2021 pentru zodia Săgetător, sănătatea ta va fi într-o formă mult mai bună decât anul precedent. Deși conjuncțiile planetare vor arunca și provocări în calea ta, nu vei suferi de vreo boală gravă. Cu toate acestea, probleme mici precum febră, furuncul sau tuse nu te vor ocoli, dar nici nu te vor afecta prea tare. Astrele te sfătuiesc să te protejezi de orice infecție. În general, anul 2021 va fi unul bun pentru tine. Aerul curat și natura te vor face să te simți fericit/ă și îți vor menține sănătatea.



Capricorn (22 decembrie - 19 ianuarie)

Sănătatea nativilor din Capricorn în anul 2021 va rămâne bună datorită influenței pozitive a lui Saturn. Vei adopta un stil de viață mai sănătos și beneficiile se vor vedea. De asemenea, vei putea scăpa de orice boală veche sau cronică anul acesta. Începutul anului poate da naștere mai multor probleme, însă sunt mult prea mici ca să fie băgate de seamă. Cu toate acestea, puțin sport zilnic nu ar strica. De asemenea, consumă alimente sănătoase și fii cât poți de relaxat/ă.



Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Conform Horoscop 2021 pentru Vărsător, noul an poate veni cu unele probleme de sănătate precum dureri de picior, balonare, aciditate, articulații inflamate, indigestie, răceală sau tuse. Din cauza acestor neplăceri, nu vei putea să te concentrezi prea bine asupra obiectivelor tale, motiv pentru care ți se cere să nu treci cu vederea astfel de situații și să mergi la medic cât mai repede posibil. Ignorarea oricărei afecțiuni sau semnal de alarmă se poate transforma într-o mare problemă. În principal, va trebui să ai o grijă deosebită de sănătatea ta din aprilie până în septembrie.



Pești (19 februarie - 20 martie)

Conform Horoscop 2021 pentru Pești, anul acesta pare să fie unul bun pentru sănătatea ta. Cu toate acestea, din 6 aprilie până în 15 aprilie, trebuie să fii prudent/ă. Atunci există riscul cel mai mare să te confrunți cu probleme de sănătate. Apoi, vei avea parte de liniște până în 20 noiembrie, când starea ta de sănătatea va fi din nou mai fragilă. În acest caz, astrele te sfătuiesc să adopți un stil de viață sănătos pentru a evita stresul mental și fizic.