Teatrele din Chișinău se redeschid! Care sunt condițiile în care vor activa

Primarul muncipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat astăzi despre noua decizie a Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău de a permite redeschiderea teatrelor.



Potrivit lui Ceban, decizia a fost luat în urma mai multor scrisori venite din partea actorilor care rugau disperați să își reia munca.



„Membrii comisiei întruniți în ședință au analizat situația și au ajuns la concluzia că teatrele pot activa cu păstrarea tuturor măsurilor de sănătate publică și condițiilor de siguranță sanitară în contextul pandemiei Covid. Este vorba ca prezența în sălile de spectacole să fie de 50 de procente pentru a fi păstrată distanța, dezinfectarea, termometria vizitatorilor, purtarea măștilor, iar spectacolul nu trebuie să dureze mai mult de două ore”, menționează Ceban. La fel, se va permite organizarea evenimentelor concertistice în aceleași condiții.



Anterior, mai mulți artiști s-au revoltat public cu privire la decizia adoptată la 27 noiembrie de a menține instituțiile teatrale închise.



„Am tăcut aproape 10 luni și am avut răbdare. Am fost bună și respectuoasă mai mult de 10 ani. Nu am înaintat reproșuri și nu am comentat protestând. Am solicitat susținere, doar atât. Am achitat impozite. Am activat pe cont propriu și pe talentul unei echipe, în numele acestei țări, a culturii și devotamentului pentru oamenii pe care îi iubesc și care ne împărtășesc iubire.



Toleranța, cu care am trecut primul val al pandemiei cu cortina închisă, a fost una plină de înțelegere și solidaritate, în numele vieții. Însă către sfârșitul lui 2020, așa cum e la modă să se spună, am simțit că vreau să plec, că unicul motiv important pentru care trăiesc aici, în Republica Moldova, e mama și tata” spunea într-un mesaj actrița și regizoarea Teatrului Geneza Art, Daniela Burlaca.