Stoianoglo a primit mită 100 mln lei de la Veaceslav Platon?

Șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, susține că între controversatul om de afaceri Veaceslav Platon și actualul Procuror General Alexandr Stoianoglo există o altă legătură decât cea de învinuit și acuzator de stat, ci unele de afaceri. Posibil, în așa mod, soția lui Stoianoglo ar fi transferat acțiunile Moldindconbank către ASITO, iar de acolo - la familia Stoianoglo, probabil pentru a „rezolva problemele” lui Platon, scrie deschide.md.



Aceste noi detalii vin să confirme zvonurile că Alexandr Stoianoglo a pus la dispoziție lui Platon Procuratura Generala, în schimbul înțelegerilor de afaceri, ca ultimul să-și rezolve problemele judiciare și să se răfuiască cu dușmanii săi.



În cadrul unui briefing de presă, Morari a prezentat mai multe documente, dar și date din care reiese că două companii ucrainene, care aparțin direct sau prin intermediar lui Veaceslav Platon, au de facto drept beneficiar final un nume exact ca cel al soției lui Stoianoglo - Kurdova Țvetana.



Morari spune că compania Verlok Development, al cărui fondator este o persoană cu cetățenia Ucrainei și a R. Moldova, a transmis, urmare a unei decizii CSJ, o cotă de participare de 4,5 % din acțiunile Moldindconbank către compania de asigurări ASITO. Această companie figurează cu beneficiarul final Tvetana Kurdova - nume identic cu cel al soției procurorului general.



„O altă companie care figurează pe site-ul oficial ala Ministerului Justiției din Ucraina - Jet Bussiness limited INC este înregistrată pe numele lui Veaceslav Platon, iar beneficiarul final iarăși este Kurdova Tvetana. Compania respectivă a transmis cota de 3,9% acțiuni de la Moldinconbank către ASITO. De fapt sunt acțiuni care au fost blocate la MICB”, a declarat șeful suspendat al PA.



Viorel Morari a adăugat că legătura soției lui Stoianoglo cu oamenii din anturajul lui Platon argumentează de ce se urgentează dosarul său cu Platon prin care ultimul cere 300 000 000 dolari SUA: „De fapt pe Stoianoglo nu l-a durut tare mult drepturile omului cât se vrea obținerea unei decizii favorabile lui într-o altă decizie necesară lui Veaceslav Platon. Asta se vede foarte bine atunci când Platon intimidează sau corupe persoane care au legătură cu procesul penal unde este vizat”.



Un alt aspect invocat de Morari este faptul că oficiul care examinează dosarul în care Platon cere de la șeful suspendat al PA 300 000 000 dolari SUA este același oficiu Buiucani care examinează dosarul de revizuire a lui Platon: „Și atunci când e vorba despre aceste dosare sunt de urgență chiar dacă avem o stare de urgență în țară iar alte dosare nu sunt de urgență și nu se ține cont de restricțiile autorităților”.



Morari a adăugat că de asemenea poate fi pus la îndoială cum Stoianoglo a ajuns șeful PG: „Odată ce Igor Dodon cunoștea că Stoianoglo va deveni șef PG asta înseamnă că anume acesta nu poate să dețină această funcție”.



„Domnule Stoianoglo nu mă tem nici de dvs. nici de Platon, dar mă tem să mă văd în oglindă și să văd ce am fost eu anterior. Am înțeles că este deschisă o nouă cauză penală pe numele meu. Nu am de gând să fug sau să fac altceva prin care să mă eschivez de la urmărirea penală și sunt gata să merg singur la poarta penitenciarului dacă sunt cumva vinovat”, cu aceste cuvinte și-a închis conferința de presă Morari.

Amintim că o înregistrare audio care surprinde discuția telefonică dintre controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon și partenerul său de afaceri, Emmanuil Grinșpun, în posesia căreia a intrat Jurnal TV, scoate la iveală noi informații despre „Spălătoria rusească”, cunoscută ca „Laundromat”.



Jurnal TV scrie că, în perioada 2010-2014, cel puțin 22 de miliarde de dolari au fost transferate din Rusia în alte jurisdicții, prin intermediul justiției și sistemului financiar-bancar din R. Moldova, în baza unor hotărâri judecătorești ilegale vizând datorii fictive a sute de entități. Banii au ajuns să fie folosiți de oligarhii ruși și acoliții lor, dar au fost utilizați și pentru finanțarea unor campanii subversive în statele UE.



La finele lunii decembrie procurorul general Alexandr Stoianoglo a spus că subalternii l-au informat că nu dețin nicio probă în dosarul „Laundromat”.



Anterior Inga Grigoriu a acuzat Procuratura că intenționat nu examinează acest dosar. Schema de spălare de bani din Federația Rusă prin R. Moldova, „laundromat”, a ieșit la iveală abia în 2014. Atunci au fost legalizate 20 de miliarde de dolari prin intermediul instanțelor de judecată moldovenești. Ulterior, autoritățile au declarat că nu au putut să prevină acest fenomen.



Asta în timp ce Stoianoglo a declarat de nenumărate ori că Platon a fost condamnat anterior pe nedrept și a cerut ca dosarul să fie rejudecat. Tot în această perioadă s-a demonstrat că Platon a obținut pază de stat la cererea procurorilor, după care i-a fost retrasă, vizitează des sediul PG, dar și vine la TV cu detalii despre dosare de rezonanță cum ar fi frauda bancară.



Nu în ultimul rând abuzează de paza oferită și intră cu forța într-o instituție de stat - la ședința CNPF.