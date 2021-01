Iată ce se întâmplă în corp dacă îţi faci un obicei din a mânca ghimbir în fiecare zi

Chiar dacă este produs în Asia şi durează până la zece luni pentru a fi recoltată rădăcina, ghimbirul este o delicatesă regăsită în multe case din toate colţurile lumii.



Mulţi fitoterapeuţi recomandă consumul de ghimbir, mai ales sub formă de ceai fierbinte, pentru că are beneficii uimitoare pentru sănătate. Ghimbirul are în compoziţie uleiuri volatile şi substanţe antiinflamatoare, fiind un remediu excelent în caz de răceală şi gripă. Remediile din ghimbir, sub formă de ceaiuri, pulbere fină sau sirop, sunt utilizate în inflamaţii ale gâtului, pentru combaterea răguşelii, a stărilor febrile.



Are grijă de inima ta

Ghimbirul este recunoscut printre cercetători pentru capacitatea de a preveni bolile cardiace. Unele beneficii pentru inimă au legătură cu o scădere semnificativă a colesterolului rău, creşterea colesterolului bun şi scăderea tensiunii arteriale.



Te ajută să slăbeşti

Ai poftă de mâncare greu de stăpânit şi, de aceea, ţi-e greu să slăbeşti? Câte o ceaşcă de ceai de ghimbir pe zi te poate ajuta să dai jos kilogramele nedorite. Cum este posibil? În urma studiilor experimentale, s-a descoperit că această rădăcină picantă reduce pofta de mâncare şi induce senzaţia de saţietate, deci te ajută să mănânci mai puţin.



Reglează glicemia

Dacă te ştii cu un nivel ridicat al glicemiei, al zahărului din sânge, deci probabil suferi de afecţiuni cum este diabetul, avem veşti bune pentru tine! Oamenii de ştiinţă au observat că o cură de tratament cu ceai de ghimbir, urmată vreme de douăsprezece săptămâni – câte o ceaşcă de ceai pe zi –, reduce considerabil complicaţiile date de diabet.



Alină durerile de genunchi

Dacă ar fi ca ghimbirul să aibă un moto, acela ar fi: „gata cu durerile de genunchi!‟. Consumă ori de câte ori ai ocazia ghimbir sub formă de ceai sau ca atare, în salată. Cei care au inclus ghimbirul în dieta zilnică au avut ca rezultat o reducere importantă a durerilor manifestate la nivelul genunchilor, cauzate de artrită.



Întăreşte imunitatea

Poţi spune adio răcelilor dese dacă obişnuieşti să consumi ghimbir, alimentul cu un conţinut bogat în vitamina C. După o cură de 21 de zile te vei bucura să constaţi că ai un sistem imunitar mai puternic, care te ajută să previi infecţiile şi alte boli.