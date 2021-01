Ce spun astrele azi, 6 ianuarie

Berbec

Viata sentimentala va fi plina de suprize, astazi. Nimic nu va merge asa cum v-ati fi asteptat, iar rasturnarile de situatie vor fi surprinzatoare. Trebuie sa fiti pregatiti sa gestionati o perioada mai tumultoasa in relatia cu partenerul si sa va manifestati deschisi si onesti in discutii si atitudini; evitati reactiile impulsive, care ar putea cauza, in unele cazuri, daune ireparabile. Viata profesionala va fi dominata de rutina, lucru care va poate duce la letargie, la un sentiment de saturatie, in contextul caruia sa nu va mai puteti gasi motivatiile. Incercati sa va concentrati, chiar daca, uneori, acest lucru pare foarte dificil.



Taur

Sentimentele care va vor incerca inca de la inceputul zilei, vor face ca orice comunicare cu familia sa fie mult ingreunata; uneori ati vrea ca lucrurile sa fie mai simple, insa azi nu aveti voi norocul asta. Nu sunteti persoane deschise discutiilor, insa in acest context, lucrurile se inrautatesc considerabil din acest punct de vedere. Nu va planificati vizite in familie, pentru ca s-ar putea ca relatiile cu persoanele respective sa fie afectate, mai ales daca veti da curs impulsurilor si nu ratiunii. Temperamentul dificil va va da de furca si in viata profesionala. Daca veti reactiona pripit, este foarte posibil sa alterati o parte din rezultatele bune pe care le-ati obtinut pana acum.



Gemeni

Socializarea intensa ar putea da roade extrem de benefice astazi, prin largirea cercului de cunoastinte cu persoane importante si care conteaza mult in societate. Va simtiti in largul vostru in mediile mondene, stiti aproape intuitiv ce si cui trebuie sa spuneti, asa ca drumurile va sunt deschise, in relationarea cu ceilalti. In plan profesional, este bine sa nu va asumati riscuri prea mari, ci sa va limitati la ceea ce puteti face realmente. Daca va veti angaja la mai mult decat puteti duce si nu va veti indeplini aceste angajamente, atunci veti lasa o impresie extrem de proasta, care, cu greu va putea fi stearsa. Fiti generosi fata de cei mai putin norocosi si va veti simti excelent stiind ca ati facut o fapta buna pe ziua de azi.



Rac

Multe chestiuni vor fi supuse atentiei voastre astazi, majoritatea dintre ele care nu sufera amanare. Si veti fi, de asemenea, suspusi multor incercari, in multe dintre planurile vietii voastre. Vor fi aspecte in care veti da inapoi, in ciuda eforturilor voastre de a merge inainte. Va fi frustrant, insa trebuie sa va ganditi ca exista in viata si momente in care lucrurile nu merg asa cum v-ati fi dorit. Unele erori din trecut ar putea iesi la suprafata si produce unele tulburari suplimentare in viata voastra. Daca e nevoie sa renuntati la anumite lucruri pentru a va asigura linistea, faceti-o, mai ales daca lucrurile respective nu sunt atat de importante.



Leu

Astazi va fi o zi plina de perceptii, insa unele dintre ele nu vor fi prea corecte. La nivel senzorial, veti fi suprasolicitati si poate, de aici, se vor trege si erorile. Este bine sa priviti realitatea asa cum este si sa renuntati a face fel de fel de scenarii. Pornind de la niste fictiuni, nu veti putea cladi absolut nimic semnificativ. Nu exagerati in a va impune propriile idei in cercurile sociale in care activati, deoarece s-ar putea sa fiti chiar exclusi din acestea, daca veti da dovada de prea multa intransigenta. Chestiunile confuze, care lasa loc interpretarilor, trebuie elucidate cu promptitudine, pentru a nu crea noi probleme, noi tensiuni.



Fecioara

Anumite evolutii ale zilei va vor indemna sa va indreptati mai mult spre introspectie, spre analiza a ceea ce se petrece in sufletul voastru. Totusi, chiar si in acest context, va fi nevoie sa va aplecati, cu seriozitate, asupra sarcinilor care va revin pentru aceasta zi. Inclusiv probleme de care ati evitat sa va ocupati in zilele trecute, isi vor face loc si vor iesi la suprafata, solicitandu-va atentia fara intarziere. Nu veti putea evita implicarea, asa ca, mai bine faceti ce e de facut sa terminati odata cu ele. In relatiile personale, se prea poate sa resimtiti dubii, in legatura cu unele aspecte de relationare cu apropiatii, dubii care vor marca legaturile cu acestia; ca urmare, se impune clarificarea chestiunilor in cauza, prin discutii deschise.



Balanta

Unele dintre proiectele voastre de mare interes ar putea fi obstructionate de influenta nociva a astrelor, pe perioada acestei zile. Comunicarea va fi afectata, iar acest lucru va periclita desfasurarea negocierilor, a discutiilor cu partenerii si colaboratorii, dar si cu partenerul de cuplu, pe de alta parte. Va veti gasi, uneori, blocati in situatii care s-ar putea usor rezolva printr-o comunicare eficienta, dar parca nu reusiti sa va gasiti cuvintele. Si nici cei din jur nu par dispusi sa faca eforturi pentru deblocarea situatiei. De aici, sentimente de frustrare care va vor necaji pe tot parcursul zilei si pentru gestionarea carora va trebui sa faceti eforturi suplimentare.



Scorpion

Este un moment potrivit sa scapati de toate angoasele si temerile care va incearca si sa mergeti inainte. Nu mai priviti mereu inapoi, nu va lasati coplesiti de ganduri de demult, de tot felul de nostalgii. Directia este...inainte! Chestiunile familiale va vor ocupa o mare parte din timp. Si chiar va trebui sa va implicati, pentru a mentine nealterata atmosfera de liniste si calm din familia voastra. In plan profesional, trebuie sa interveniti cu entuziasm in chestiunile pe care le aveti de rezolvat, sa fiti pregatiti sa raspundeti "prezent!" atunci cand este nevoie de voi. Nu va eschivati, ci pregatiti-va! S-ar putea sa fiti pusi la incercare!



Sagetator

Unele provocari de astazi vor viza, in mod expres, socializarea si domeniul financiar. Asteptarile pe care le aveti in aceste domenii, vor fi pietre de incercare pentru personalitatea si caracterul vostru. Anumite responsabilitati apasa greu asupra voastra si, uneori, va veti gasi intr-o dilema, intre mai multe optiuni dintre care niciuna nu va este clara. Este posibil sa aveti neintelegeri in familie, tocmai din cauza acestor neclaritati. Unele chestiuni legate de finante pot aparea diferit in viziunea voastra fata de cea a partenerului. Emotional, veti fi extrem de vulnerabili, iar unele persoane ar putea profita de acest lucru!



Capricorn

Contextul astral al zilei de astazi va reaminteste de responsabilitati, de necesitatea de a va implica, acolo unde este nevoie si de a ajuta acolo unde situatia o cere si in masura posibilitatilor. Este posibil ca, la un anume moment, sa aveti oarecare revelatii care sa va demotiveze. S-ar putea sa vi se para ca eforturile voastre nu conteaza. Este, insa, o perceptie gresita. Eforturile voastre conteaza, chiar daca acest lucru s-ar putea sa nu se vada imediat; importante sunt si efectele pe termen lung, nu doar cele de actualitate. Faceti eforturi de a comunica in termeni clari cu persoanele apropiate, pentru a nu va confrunta cu probleme legate de chestiuni domestice.



Varsator

Climatul astral al zilei de astazi va face ca pentru voi sa fie dificil sa imbinati dorintele cu obligatiile pe care le aveti. Sentimente conflictuale este posibil sa apara cu privire la viata sociala sau la relatia amoroasa. Daca va veti concentra intreaga atentie pe diverse scenarii in aceaste directii, cautand sa aflati de ce v-au fost inselate asteptarile sau care este pasul urmator, multe din sarcinile zilei de astazi vor ramane nefinalizate. Mai bine concentrati-va sa terminati cu ceea ce aveti de facut, pentru ca, mai apoi, sa va puteti apleca fara nici o grija si asupra acestor chestiuni si sa le gasiti solutiile cele mai potrivite.



Pesti

Gasirea unui echilibru in viata voastra va reprezenta prioritatea acestei zile. Unele chestiuni nu va convin, din altele vi se pare ca ati obtinut prea mult. Este doar o chestiune de perceptie! Exista, insa, in mod clar, anumite elemente care incearca sa va intarzie in indeplinirea obiectivelor stabilite, mai ales in plan profesional. Iar acest lucru va enerveaza peste masura! Nu se merita, insa, sa va consumati energiiile pe nervi. Daca veti fi perseverenti si bine focusati pe ceea ce doriti sa faceti, nu ar trebui sa aveti probleme in a rezolva totul cu bine. Familia va este aproape si va sprijina in demersurile voastre, ceea ce inseamna un punct de spijin extrem de important pentru voi.