Cele 7 părţi ale corpului care îţi trădează vârsta, indiferent de machiaj sau de hainele purtate

Cu toţii ştim că primele semne ale îmbătrânirii apar odată cu liniile fine de pe frunte sau cu ridurile dn jurul ochilor, cunoscute şi sub numele de „coada rândunicii‟. Dovezile înaintării în vârstă nu sunt doar acestea. Multe femei încearcă să mascheze maturizarea cu un machiaj bun, cu produse cosmetice sau cu intervenţii estetice la nivelul feţei. Dar chipul nu este singura zonă a corpului care oferă indicii despre anii de viaţă.



Şi slte părţi ale corpului, nu doar faţa, pot dezvălui cât de mature suntem cu adevărat. Am făcut o listă cu zonele cel mai la vedere, care pot revela vârsta reală, ca să te concentrezi, dacă este cazul, şi asupra lor.



Coate

Când îmbătrâneşti, pielea din jurul coatelor se încreţeşte şi îşi pierde din supleţe. Există o serie de motive pentru care pielea netedă de la nivelul coatelor devine mai uscată şi descuamată. De exemplu, frecarea constantă cu materialele din care sunt confecţionate hainele şi cu biroul la care lucrezi zilnic pot favoriza uscarea pielii. În plus, orice scăderea bruscă în greutate produce acelaşi efect negativ pielii coatelor.



Mâinile

Mâinile reprezintă, de obicei, una dintre primele părţi ale corpului care trădează semnele îmbătrânirii. Pe măsură ce pielea se maturizează, pierde colagen şi este mai greu să îi menţii nivelul hidric. Acest lucru poate face pielea mâinilor să devină uscată. Venele devin, de asemenea, mai vizibile odată cu înaintarea în vârstă, deoarece mâinile pierd ţesuturi moi.



Unghiile

Unghiile sunt un barometru al stării generale de sănătate şi reflectă schimbările care apar în corp cu trecerea timpului. Pe măsură ce îmbătrâneşti, creşterea unghiilor încetineşte uşor, iar unghiile pot deveni mai fragile şi mai predispuse la a fi casante.



Gâtul

Unul dintre cele mai frecvente semne ale îmbătrânirii gâtului este apariţia benzilor musculare verticale. Un alt semn că pielea gâtului tău îmbătrâneşte sunt petele maronii. Acestea se pot dezvolta ca urmare a deteriorării pielii în urma expunerii prelungite la soare, a factorilor genetici sau a altor probleme de sănătate, cum ar fi obezitatea.



Piept

Decolteurile adânci lasă pielea pieptului expusă şi o predispune la factorii dăunători ai soarelui. Pielea cu pistrui se va transforma, în timp, în piele cu pete maronii. Un alt semn al îmbătrânirii pielii dn zona pieptului îl reprezintă roşeaţa şi vasele de sânge dilatate. Acestea sunt cel mai adesea cauzate de daunele efectuate de razele UV.



Buze

La fel ca pielea din jurul ochilor, buzele sunt mult mai delicate decât alte părţi ale corpului şi se pot rida uşor. Unele obiceiuri, cum ar fi fumatul sau muşcarea lor pot favoriza apariţia liniilor fine premature în jurul lor. Buzele deshidratate sunt, de asemenea, mai predispuse la fisuri şi, în timp, îşi pot pierde culoarea naturală.



Păr

Pe măsură ce îmbătrânim, părul nu numai că îşi pierde culoarea, ci şi volumul. Când îmbătrânim, fluxul sangvin de la nivelul scalpului şi din jurul foliculilor de păr scade. Astfel că părul primeşte mai puţin oxigen şi vitamine necesare pentru creştere. Ca urmare, părul începe să-şi piardă grosimea şi să cadă.