Soluţii naturale care ajută la scăderea febrei. Cele mai bune leacuri cu efect antitermic

Simptom comun în timpul virozelor şi infecţiilor, starea febrilă se manifestă prin creşterea temperaturii corpului peste 37,2 °C. De ajutor, pe lângă siropurile şi medicamentele antitermice prescrise de medic, sunt şi remediile calde pe bază de plante.



Atunci când febra este scăzută, nu este indicat un tratament medicamentos, însă dacă ea este însoţită de senzaţie de vomă sau dacă persistă mai mult de 72 de ore, atunci sunt necesare remedii pentru scăderea ei. Febra este modul natural în care organismul se luptă cu boala şi, pentru a nu creşte riscul de apariţie a deshidratării, este necesar să consumi cât mai multe lichide, ceaiuri calde fiind unul dintre remediile recomandate.



Ceai de ghimbir şi miere

Este una dintre cele mai bune combinaţii cu efect antitermic. Având şi proprietăţi antiinflamatorii, antioxidante şi analgezice, ghimbirul este ideal pentru reducerea simptomelor care însoţesc febra. În acelaşi timp, mierea poate reduce episoadele de tuse şi combate infecţiile, datorită proprietăţilor antimicrobiene, scăzând, astfel, intensitatea febrei. Cum se prepară: fierbe cinci minute, în 200 de ml de apă, o linguriţă cu ghimbir ras. Strecoară, adaugă o linguriţă cu miere şi bea câte două căni pe zi, până la diminuarea simptomelor.



Ceai de coada-şoricelului

Pentru a stimula transpiraţia şi a grăbi eliminarea toxinelor din organism, ai nevoie de ceai de coada-şoricelului. Acesta conţine acid salicilic natural care favorizează transpiraţia prin deschiderea porilor. Cum se prepară: combină 10 g de frunze de coada-şoricelului uscate cu 200 ml de apă fierbinte, acoperă vasul şi lasă la infuzat cinci minute, apoi strecoară. Bea câte o cană pe zi, de preferinţă seara. Pentru un plus de gust, poţi adăuga câteva picături de zeamă de lămâie.



Ceai de seminţe de coriandru

Un alt aliat în lupta cu răcelile şi cu simptomele acestora, în special cu febra, sunt şi seminţele de coriandru. Acestea conţin uleiuri volatile şi acţionează ca un antibiotic natural, combătând infecţiile virale, care au ca rezultat apariţia febrei. Astfel, tratând infecţia, elimini şi simptomele, în acest caz, febra. Cum se prepară: fierbe cinci minute 10 grame de seminţe de coriandru în 500 ml apă, apoi strecoară şi lasă trei-patru minute la răcorit, după care îndulceşte cu miere, după gust. Bea două căni pe zi, dimineaţa şi seara.



Ceai de busuioc şi usturoi

O altă combinaţie imbatabilă în faţa simptomelor răcelilor şi gripelor este cea de busuioc şi usturoi. Deşi cele două ingrediente par mai degrabă potrivite în bucătărie, ele sunt de ajutor în timpul episoadelor de febră. În timp ce busuiocul are proprietăţi antioxidante, usturoiul este cunoscut ca un antibiotic natural. Astfel, combinate, ele scurtează perioada de vindecare şi ajută la combaterea febrei. Cum se prepară: infuzează cel puţin şapte minute opt frunze proaspete de busuioc în 400 ml de apă fierbinte, în care adaugă un căţel de usturoi pisat. Filtrează şi adaugă miere după gust. Bei două căni pe zi.



Ceai de tei cu lămâie

Nu-i aşa că, de fiecare dată când simţi că arzi şi simptomele de răceală şi gripă îşi fac simţită prezenţa, o cană de ceai de tei este tot ceea ce îţi doreşti? Acesta are proprietăţi calmante, te ajută să adormi mai uşor, în timp ce stabilizează temperatura corpului, favorizând transpiraţia, ceea ce duce la scăderea febrei. Cum se prepară: ţine la infuzat 10 grame de frunze şi flori uscate de tei cinci minute în 200 ml apă fierbinte. Strecoară şi bea câte o cană dimineaţa şi seara. Pentru un plus de gust, dar şi un aport crescut de vitamina C, poţi adăuga o felie de lămâie.