Remedii înmiresmate care au grijă de trup şi minte

Trebuie doar să desfaci o portocală pentru ca mirosul ei să te ducă instantaneu în prag de Crăciun. La fel se întâmplă şi cu alte arome, pe care le asociezi cu mesele de la final de an. Nu este o coincidenţă că plantele, condimentele sau fructele care definesc bucuria sărbătorilor sunt benefice pentru digestie, într-o perioadă în care rişti să faci excese culinare, şi pentru alungarea bolilor respiratorii, obişnuite în sezonul rece.



Pregăteşte-te pentru provocările iernii şi ai grijă să nu-ţi lipsească din cămară siropul de brad, scorţişoara, cuişoarele. În dulapul cu medicamente, pune şi câteva remedii naturale, uleiuri esenţiale şi extracte. Nu ştii niciodată când cineva drag se va confrunta cu tulburări digestive, cu vreo răceală sau cu tuse sâcâitoare.



Scorţişoară

Scorţişoara are darul de a combate tulburările digestive, de aceea este indicată în caz de diaree, de greaţă, de indigestie. Dacă eşti deranjată la stomac sau ai crampe, ceaiul de scorţişoară te calmează. Pentru diaree, ia o jumătate de linguriţă de scorţişoară amestecată cu banană pisată sau cu măr copt. Scorţişoara are şi efect carminativ, deci ajută la eliminarea gazelor intestinale. Din fericire, nu-şi pierde proprietăţile prin gătire, deci poate fi adăugată şi la preparate coapte. De asemenea, dacă ai dureri de sinusuri, poţi să combini o jumătate de linguriţă de scorţişoară cu apă pentru a face o pastă pe care o aplici pe frunte. Dacă adaugi ghimbir ras, pasta rezultată alungă febra musculară apărută după efort fizic. În plus, studiile indică faptul că folosirea unei combinaţii de scorţişoară, miere şi ghimbir alină durerile de artrită.



Sirop de muguri de brad

În sezonul rece, este inevitabil să nu apară şi ceva probleme din cauza afecţiunilor respiratorii specifice iernii. Pentru a combate răcelile şi pentru a rări accesele de tuse, păstrează în casă, la îndemână, un sirop de muguri de brad. La nevoie, îl iei ca atare ori cu apă. Poţi să-l adaugi şi în ceai. Este un remediu lăudat pentru efectele antiinflamatoare, antidiareice, vitaminizante, diuretice. De aceea, fitoterapeuţii îl recomandă celor care suferă de anemie, boli respiratorii, anorexie, tulburări digestive însoţite de balonare, diaree, crampe abdominale.



Ulei esenţial de portocală

Este un tip de ulei esenţial extras din coaja portocalei dulci, numită Citrus sinensis, prin presare la rece. Mirosul plăcut al acestuia îţi dă imediat o stare de spirit bună. Este cunoscut şi pentru faptul că reduce stresul, intensitatea durerilor, inflamaţia, alungă neplăcerile stomacale. Aromoterapia cu ulei esenţial de portocale n-ar trebui să lipsească din tratamentul celor care se luptă cu anxietatea sau cu depresia. Studiile au arătat că uleiul esenţial de portocale a scăzut nivelul de hormoni ai stresului la copiii care urmau să fie supuşi unor proceduri stomatologice. De asemenea, acest ulei a redus anxietatea la femeile aflate în travaliu.



Extract de vanilie

Păstăile de vanilie sunt ideale pentru aromatizarea preparatelor culinare, dar acestea au şi uz medicinal. Este folosită atât ca afrodisiac, cât şi la eliminarea gazelor intestinale sau la reducerea febrei. Vanilia are proprietăţi antibacteriene, ceea ce ajută la prevenirea apariţiei infecţiilor. De asemenea, are efect antifungic, este un bun antioxidant şi anticancerigen. Este important ca extractul să fie obţinut din vanilie ecologică, prin presare la rece a păstăilor.



Decoct de cuişoare

Cuişoarele dau o aromă deosebită vinului fiert, însă din acestea se pot face şi ceaiuri sau decocturi, recomandate în tratarea bolilor respiratorii şi digestive. Au efect anestezic şi antiseptic, datorită unei substanţe numită eugenol. Decoctul de cuişoare este indicat în caz de indigestie sau gastrită. Îl prepari uşor, punând la fiert 5 cuişoare într-o cană cu apă. Şi uleiul esenţial de cuişoare pentru uz intern este bun în indigestie, combate balonarea, crampele abdominale şi diareea. Pentru a te feri de aceste neplăceri, ia trei-cinci picături de ulei cu miere, de trei ori pe zi, timp de şapte zile.