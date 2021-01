Atacurile cibernetice din SUA: hackerii au văzut codul intern al Microsoft

Microsoft a recunoscut joi că hackerii din spatele atacului cibernetic masiv care a vizat sistemele executivului american și companiile private au pătruns mai profund în rețeaua sa decât a dezvăluit până acum, informează AFP, citată de Agerpres.



Acești hackeri, suspectați de legături cu Rusia de către autoritățile americane, au avut acces la codul informatic (codul sursă), un element important pentru sistemul companiei, prin piratarea contului unui angajat, a informat grupul în o postare pe blog.



Atacul, care a fost mai profund decât crezuse inițial Microsoft, nu a compromis sau modificat niciunul dintre software-urile sale, asigură compania.



"Am detectat o activitate neobișnuită la câteva conturi interne și după verificare am constatat că un cont a fost folosit pentru a vizualiza codul sursă", a scris Microsoft pe blogul său de securitate.



"Contul nu avea permisiunea de a modifica codul sau sistemele de inginerie și ancheta noastră a confirmat ulterior că nu au fost făcute modificări. Aceste conturi au fost examinate și modificate", se clarifică în continuare.



Potrivit Microsoft, acest lucru "nu a pus în pericol securitatea serviciilor noastre sau a datelor clienților, dar vrem să fim transparenți și să împărtășim ceea ce am învățat pe măsură ce luptăm cu ceea ce credem că este un actor statal foarte sofisticat".



Microsoft identificase anterior "aplicații SolarWinds dăunătoare" în sistemele sale.



Atacul cibernetic a început în martie, potrivit rapoartelor guvernului american, hackerii profitând de o actualizare a software-ului de monitorizare dezvoltat de o companie din Texas, SolarWinds, utilizat de zeci de mii de companii și administrații din întreaga lume.



La mijlocul lunii decembrie, acest atac a afectat sistemele informatice ale agențiilor guvernamentale americane, inclusiv ale Departamentul de Stat, Securității Interne, Trezoreriei și Institutelor Naționale de Sănătate.



Șeful Departamentului de Stat Mike Pompeo și ministrul justiției Bill Barr au declarat că Moscova se află în spatele atacului cibernetic, o viziune care nu este împărtășită de președintele SUA, Donald Trump minimalizând dimensiunea acestor atacuri și presupusul rol al Rusiei.