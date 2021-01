12 cele mai ciudate superstiții de Revelion: danezii sar de pe scaune, irlandezii dau cu pâinea de pereți

Revelionul este celebrat în cele mai multe colțuri ale lumii și fiecare națiune are propriile sale tradiții și superstiții. Chiar dacă par ciudate, toate au același rol: de a alunga spiritele rele și de a atrage norocul în noul an.



Iată câteva superstiții interesante pentru noaptea de Revelion:



Sărutul de la miezul nopții

Această superstiție este originară din folclorul englez și german. Superstiția spune că sărutul de la miezul nopții are puterea de a întări relațiile amoroase și de a aduce fericire în noul an. Dacă o persoană nu este sărutată, riscă să aibă ghinion în dragoste în noul an.



Hering la masa de Revelion

În Germania și Suedia, consumul de hering în noaptea de Anul Nou este considerat obligatoriu pentru că aduce noroc. Heringul poate fi servit marinat sau proaspăt, atâta timp cât este consumat la masa de Revelion.



12 boabe de struguri

Această superstiție este originară din Spania.

Tot ce trebuie să faci este să mănânci 12 boabe de struguri exact în momentul în care se schimbă anii. Fiecare boabă de strugure reprezintă lunile anului și cine le va mânca va avea noroc în fiecare lună.



Servieta

Dacă ai o servietă sau o valiză goală prin casă, nu uita să o pui la îndemână în noaptea de Revelion. Columbienii sunt faimoși pentru faptul că țin în mână un bagaj gol timp de câteva secunde atunci când se schimbă anul. Gestul simbolizează pregătirea pentru noile aventuri care te așteaptă în anul care tocmai începe.



Ușa deschisă

În Filipine, legenda spune că ar trebui să ții ușile deschise înainte de miezul nopții pentru ca anul vechi să plece și cel nou să intre.

Nu trebuie să ții ușa larg deschisă, ci doar puțin întredeschisă. Se aplică foarte bine în acest an, având în vedere că abia așteptăm să scăpăm de 2020...



Lenjerie roșie

În noaptea de Anul Nou ar trebui să-ți alegi lenjeria intimă cu grijă. De exemplu, în Bolivia sau Italia, roșul simbolizează iubirea și pasiunea, iar dacă vrei să ai noroc, trebuie să porți lenjerie intimă de culoare roșie.



Salt de pe scaun

În Danemarca, oamenii se uscă cu picioarele pe scaune cu câteva secunde înainte de miezul nopții și sar de pe scaun după ora 12 fix. Este o surperstiție care semnifică saltul în noul an și care ar trebui să aducă mult noroc. De asemenea, danezii sparg câteva farfurii în pragul casei pentru a alunga ghinionul.



Arderea fotografiilor

În Ecuador, oamenii ard fotografii la miezul nopții.

În acest fel se asigură că nu vor fi urmați în noul an de amintiri neplăcute și sentimente negative din anul care s-a încheiat. În 2020 avem de ars multe poze...



Ciocnitul cu pâinea în perete

Irlandezii au obiceiul de a lovi de Anul Nou pereții cu o bucată de pâine. Bat de câteva ori în perete folosind pâinea pentru a alunga spiritele rele și a începe noul an fără energii negative.



Aruncarea lucrurilor

Nu ar trebui să umbli pe sub balcoane în Noaptea de Anul Nou dacă te afli în Africa de Sud. Locuitorii din Johannesburg celebrează Anul Nou aruncând pe geam obiecte vechi, printre care televizoare, scaune sau aparate electrocasnice.



Consumul de tăiței lungi

În unele țări asiatice, printre care China sau Japonia, tradiția spune că de Anul Nou trebuie să mănânci tăiței cât mai lungi.

Lungimea tăițeilor simbolizează longevitatea, deci nu ar trebui să rupi tăițeii înainte de a fi gătiți.



Ținute albe

Este o tradiție în Brazilia că toată lumea să poarte alb în noaptea de Anul Nou. Nu doar că alungă spiritele rele, dar în același timp aduce succesul în noul an.