Navalnîi, obligat de autoritățile rusești să reîntoarcă la Moscova. Este amenințat cu închisoarea

Serviciul penitenciar din Rusia i-a dat luni seara un ultimatum lui Alexei Navalnîi, cel mai virulent opozant al regimului de la Kremlin, cerându-i să revină imediat din Germania marți dimineața, în caz contrar riscând să fie închis dacă revine după acest termen.



Rusia continuă să susțină că nu a văzut nicio dovadă care să ateste că Navalnîi a fost otrăvit și a negat orice implicare în otrăvirea sa, scrie europalibera.org.



Serviciul Federal al Penitenciarelor (FSIN) l-a acuzat luni pe Navalnîi că a încălcat restricțiile unei pedepse la închisoare cu suspendare, pe care încă o execută pentru o condamnare din 2014, și spune că acesta s-ar fi sustras de sub supravegherea autorității penale din Rusia.



Citând un articol din publicația medicală britanică The Lancet despre tratamentul lui Navalnîi, FSIN spune că acesta s-a externat de fapt pe 20 septembrie din spitalul berlinez și că simptomele bolii sale au dispărut încă pe de 12 octombrie.



„Prin urmare, condamnatul nu-și îndeplinește toate obligațiile care îi revin și se sustrage de sub supravegherea Inspectoratului Penal”, spune FSIN, citat de Reuters.



Navalnîi a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pentru un caz de furt despre care el spune că a fost instrumentat politic iar perioada restricției expiră pe 30 decembrie.



FSIN a anunțat luni seara, târziu, că l-a convocat pe Navalnîi să se prezinte la autoritatea de inspecție și că sentința sa suspendată ar putea fi schimbată într-una cu închisoare dacă se va dovedi că a încălcat termenii suspendării executării pedepsei.



Serviciul penitenciar nu a menționat niciun termen, dar avocatul lui Navalnîi a făcut publică o captură de ecran cu un mesaj în care clientul său este convocat până marți la ora 9.0 la un birou din Moscova.



Purtătorul de cuvânt al lui Navalnîi, Kira Yarmysh, a declarat pe Twitter că este imposibil ca Navalnîi să se întoarcă la timp, pentru că este încă în convalescență după otrăvirea sa și a acuzat conducerea penitenciarelor că acționează la ordinele Kremlinului.



„Nu poate să apară mâine la Inspectoratul Penal din Moscova. Dar FSIN îi pasă cu adevărat de bunul simț? Li s-a dat un ordin, îl îndeplinesc”, a scris ea.



Kremlinul a declarat că Navalnîi este liber să se întoarcă în orice moment în Rusia, ca orice alt cetățean rus.



Amintim că Navalnîi a fost otrăvit în data de 20 august, când s-a simțit brusc rău în timpul unui zbor intern din Siberia către Moscova. Două zile mai târziu, el a fost transportat în Germania pentru tratament, fiind indus în comă.



Teste făcute în laboratoare separate din Germania, Franța și Suedia au ajuns la concluzia că el a fost otrăvit cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok, iar liderii europeni au cerut o explicație din partea Kremlinului, care însă neagă orice implicare.



Autoritățile ruse au efectuat atunci o investigație preliminară, dar au spus că nu au găsit dovezi ale otrăvirii.



Ministerul de interne rus a declarat că Navalnîi suferă de pancreatită și din această cauză i s-a făcut rău la bordul avionului.



Între timp, Navalnîi a aflat numele persoanelor care au participat la otrăvirea sa în orașul Tomsk. Potrivit politicianului, toți acești oameni sunt ofițeri ai Serviciului Federal de Securitate (FSB). Mai mult de atât, acesta a publicat și un video în care vorbește cu unul dintre presupușii săi otrăvitori.