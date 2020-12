Anumite semințe, cum ar fi semințele de chia sau de in, tind să fie în lumina reflectoarelor. Dar semințele de floarea-soarelui nu sunt atât de populare, deși au o mulțime de calități. Iată care sunt beneficiile pentru sănătate pe care le au semințele de floarea-soarelui!



De ce ar trebui să incluzi semințele de floarea-soarelui în dieta ta



Semințele de floarea-soarelui au un conținut bogat de nutrienți. O porție de semințe de floarea-soarelui este de obicei de 30 de grame, ceea ce înseamnă aproximativ 1/4 de cană sau 4 linguri. Sunt foarte bogate în grăsimi sănătoase. O singură porție conține 14 grame de grăsimi mononesaturate și polinesaturate. Acestea aduc un beneficiu clar sănătății, în special în ceea ce privește sănătatea inimii și riscul bolilor cardiovasculare. O porție de semințe conține, de asemenea, aproximativ 6 grame de proteine și 2,5 grame de fibre. Grăsimile, fibrele și proteinele joacă un rol important pentru sațietate, sentimentul de plenitudine.



Semințele au și vitamine și minerale, inclusiv vitamina E, care are proprietăți antiinflamatorii și poate reduce riscul bolilor cardiace, acid folic important pentru sinteza ADN-ului, fosfor pentru sănătatea osoasă, seleniu care protejează împotriva deteriorării celulare, mangan care ajută la producția oaselor, cupru care stimulează sănătatea inimii și funcția imunitară, vitamina B6 care e excelentă pentru dezvoltarea cognitivă și zinc pentru întărirea imunității și metabolism.



Semințele de floarea-soarelui au un conținut bogat și de magneziu, un mineral implicat în mai mult de 300 de funcții fizice diferite.

Magneziul poate scădea tensiunea arterială, poate îmbunătăți controlul zahărului din sânge și poate reduce riscul bolilor cardiovasculare. Este, de asemenea, o componentă vitală a oaselor și ajută la reglarea funcției și contracției nervoase și musculare.



Cât de sănătoase sunt semințele de floarea-soarelui comparativ cu alte semințe?



Unele semințe au un avantaj față de cele de floarea-soarelui atunci când vine vorba de anumite substanțe nutritive. Semințele de chia conțin acizi grași omega-3 (5 grame per porție) și fibre (10 grame pe porție). Semințele de cânepă și cele de in au, de asemenea, acizi grași omega-3 în proporție mai mare decât semințele de floarea-soarelui.



Cu toate acestea, semințele de floarea-soarelui sunt mai bogate în vitamine și minerale și oferă în general o aromă superioară semințelor de chia.

Semințele de floarea-soarelui au și una dintre cele mai mari concentrații de fitosteroli pentru reducerea colesterolului și menținerea sănătății inimii.



În general, toate tipurile de semințe oferă o combinație bună de grăsimi sănătoase, fibre, vitamine, minerale și fitonutrienți, motiv pentru care este important să le incluzi în dieta ta.



Care este cel mai sănătos mod de a mânca semințele de floarea-soarelui?



Miezul semințelor de floarea-soarelui poate fi prăjit cu sau fără coajă. Și cojile au multe fibre și pot fi mâncate, dar pot fi dăunătoare pentru tractul digestiv dacă nu sunt mestecate bine.



Poți mânca semințe de floarea-soarelui crude sau poți cumpăra semințe prăjite cu sau fără coajă.

Semințele fără sare și crude sunt procesate cel mai puțin, dar alege semințele care îți plac, astfel încât să le și mănânci, nu doar să le cumperi. Le poți mânca goale sau alături de fulgi de ovăz, iaurt, supe și salate. Doar adu-ți aminte că reprezintă un aliment bogat în grăsimi. Controlul porției este esențial pentru a beneficia de proprietățile lor sănătoase și pentru a evita în același timp excesul de calorii.