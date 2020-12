Actorii de la „Geneza Art” solicită redeschiderea teatrelor

Solicită redeschiderea teatrelor pentru a nu fi nevoiţi să se reprofileze. Este vorba de actorii Teatrului „Geneza Art”, care şi-au exprimat nemulţimirea faţă de decizia autorităţilor de a interzice spectacolele în incita teatrelor până pe 15 ianuarie. Reprezentanţii Guvernului au declarat că vor veni mai târziu cu o reacţie, relatează Mesager.



„Noi suntem contra acestei decizii ruşinoase prin care nu se respectă legea pentru toţi. Dacă unora le este eprmis să lucreze până la ora 22:00, stimate autorităţi, să ştiţi că şi Teatrul „Geneza Art” are spectacole care pot fi încheiate până la ora 21:30. Avem timp suficient ca să eliberăm sala, să o dezinfectăm şi să fim gata pentru noi reprezentanţii pentru zilele viitoare”, a spus actorul Iurie Gologan.



„Noi suntem cei care păstrăm şi activăm în totalitate după toate regulamentele antiepidemice, avem tot de ce are nevoie publicul ca să vină aici să dezinfecteze, să fie nişte condiţii securitate absolute”, susţine actorul Nicu Ţurcanu.



„Ucid speranţa şi visul oamenilor de artă. Nu vrem să ne reprofilăm, vrem să lucrăm aici în ţara noastră mică. Vrem să ne apărăm teatrul, vrem să facem curat în teatru şi să punem valori”, afirmă actorul Viorel Cozma.



Regizoarea Teatrului „Geneza Art”, Daniela Burlaca spune că actorii au depus demersuri pentru a-şi continua activitatea, însă nu au primit nici un răspuns de la autorităţi.



„Mulţi oameni de teatru se solidarizează cu noi şi sunt de aceiaşi părere. Am vrut să avem un dialog deschis, de asta ne-am solidarizat cu ceilalţi directori de teatre şi instituţii de cultură. Nu vrem nimic mai mult decât să ne dea voie să existăm pentru că avem şi noi familii, suntem tineri”, a declarat Daniela Burlaca.



Contactaţi de Moldova 1 pentru o reacţie, reprezentanţii Guvernului au declarat că vor veni mai târziu cu un răspuns. Potrivit deciziei emise de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică, până pe 15 ianuarie sunt interzise activităţile cu prezenţa spectatorilor în teatre, cinematografe şi case de cultură.