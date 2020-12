Semne că nu mănânci suficiente legume

Încerci să ai un meniu sănătos și să îți asiguri necesarul de vitamine fără medicamente? Află cum îți dai seama că nu mănânci suficiente legume.



În primii ani de viață majoritatea părinților fac eforturi pentru a-și convinge copiii să consume legume. La maturitate ai nevoie în continuare de un plan de alimentație sănătos, iar legumele sunt o parte esențială a acestuia. Programul aglomerat, mesele târzii sau lipsa timpului pentru a le pregăti te pot determina să alegi semipreparate, dulciuri sau chips-uri.



Poate ți se pare că timpul petrecut gătind sau făcând salate poate fi folosit mai bine pentru studiu, lucru sau călătorii. Cu toate acestea, trebuie să înveți să ai grijă de tine în primul rând. În acest fel vei preveni problemele de sănătate și în mod sigur este mai plăcut să mânânci o salată decât să iei medicamente. Potrivit studiilor de specialitate, 60% dintre persoanele adulte nu consumă suficiente legume și, din această cauză, au un risc crescut de obezitate și afecțiuni cardiovasculare.



Iată cum îți dai seama că nu mănânci suficiente legume:



1. Te învinețești ușor

Dacă fiecare atingere de colțul mesei sau de pereți îți lasă câte o vânătaie albastră ar fi cazul să îți analizezi meniul. „În absența nutrienților esențiali vasele de sânge sunt mult mai fragile și te poți trezi cu noi vânătăi în fiecare zi.

Deficitul de vitamina C în special poate îndesi frecvența vânătăilor. Este important ca vitamina C să nu provină exclusiv din suplimente, ci să fie preluată de organism în combinație cu fibrele”, explică dr. Gary Goldenberg, specialist nutriționist.

Ardeii roșii, broccoli, conopida și varza de Bruxelles pot fi soluții rapide pentru a elimina kilogramele în plus și a preveni vânătăile, grăbind procesul de vindecare al celor deja existente.



2. Ești constipată

Te simți balonată și ai probleme legate de constipație tot mai des? Este un alt semn că nu mănânci suficiente legume. Pentru a reechilibra digestia ai nevoie de un plus de fibre. Salata verde, ardeii, morcovii, spanacul, roșiile, dovlecelul sau țelina vor acționa asupra acestor probleme. După câteva zile te vei simți mai ușoară și nu vei mai avea probleme cu digestia lentă sau durerile abdominale.



3. Îți este mereu foame

Un consum frecvent de fibre diminuează apetitul și te ajută să reziști până la următoarea masă. În absența lor, vei vrea să mănânci din ce în ce mai des pentru că vei pierde rapid energia preluată din alimente.

Dacă vrei să previi consumul excesiv de calorii și acumularea kilogramelor în plus, adaugă legume la fiecare masă.

La micul dejun consumă brânză feta, cu pâine integrală, felii de roșii și castravete. La masa de prânz alege o salată de crudități cu semințe crude de floarea soarelui, iar la cină combină o friptură de curcan la grătar cu legume fierte la abur și busuioc verde.



4. Ești tot mai obosită

Dacă te simți epuizată la sfârșitul zilei și cele mai neînsemnate acțiuni te obosesc, meniul tău ar putea fi problema. Lipsa de magneziu cauzează oboseală accentuată, dificultăți de concentrare și reacții mai lente.

Pentru a fi mereu pe fază consumă cât mai des spanac, atât crud la salate, cât și preparat după rețeta tradițională. Vei vedea cum oboseala dispare treptat și nu ți se mai pare că ajungi foarte greu la sfârșitul săptămânii de lucru.



5. Ai acnee

Cu siguranță știi că produsele lactate și excesul de zahăr pot agrava acneea, dar te-ai gândit că starea pielii se poate înrăutăți și dacă omiți anumite alimente esențiale pentru vindecare? Datorită conținutului ridicat de antioxidanți, legumele reduc frecvența apariției leziunilor, previn cicatricile și creează un aspect luminos al tenului.



Potrivit specialiștilor trebuie să consumi în special morcovi, ardei, țelină, dovlecei, varză roșie și sfeclă. Dincolo de cremele pe care le folosești zilnic pielea se poate vindeca și din interior.

Legumele consumate la prânz și seara susțin refacerea pielii afectate de cicatrici, reduc cearcănele și previn inflamațiile și roșeața. Vei pierde la capitolul calorii, dar vei câștiga la cel de frumusețe!