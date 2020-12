Japonia va interzice automobilele echipate cu motoare pe benzină în următorii 15 ani

Japonia are ca obiectiv interzicerea vânzării de noi automobile echipate cu motoare pe benzină, în următorii 15 ani, a anunțat Guvernul de la Tokyo, conform unui plan prin care statul nipon vrea să ajungă la emisii zero de carbon, transmit Kyodo și Reuters.



Planul prevede stimularea vânzării de vehicule electrice, inclusiv modele hibride și vehicule cu celule de combustibil, până în jurul anului 2035. Pentru a accelera răspândirea automobilelor electrice, autoritățile de la Tokyo vor lua măsuri pentru reducerea costului bateriilor pentru vehicule cu mai mult de jumătate, până în 2030.



"Strategia verde" pentru stimularea creșterii economiei nipone vizează industria hidrogenului și sectorul auto, în vederea îndeplinirea angajamentului din octombrie al premierului Yoshihide Suga ce prevede că Japonia va atinge un nivel net al emisiilor de dioxid de carbon egal cu zero până în anul 2050.



Investițiile verzi sunt prioritare în cadrul strategiei Guvernului de a sprijini redresarea economiei, afectată de pandemia de coronavirus (COVID-19), și de a armoniza obiectivele climatice ale țării cu cele ale Uniunii Europene, Chinei și altor economii.



"Guvernul și-a stabilit ținte ambițioase, Japonia va avea o amprentă de carbon neutră în 2050. Clarificarea obiectivelor și direcția politică către strategia verde vor stimula companiile să investească în tehnologiile viitorului", a apreciat Yukari Takamura, profesor la Universitatea din Tokyo.



Executivul nipon va acorda firmelor subvenții și alte tipuri de sprijin financiar pentru stimularea investițiilor în tehnologia verde.