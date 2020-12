Ce spun astrele azi, 27 decembrie

Berbec

Eforturile pe care le veti depune in activitatile zilei trebuie sa fie cat mai bine cuantificate, pentru a nu fi irosite in zadar. Chiar daca va scoate din zona voastra de confort, cate o schimbare, pe ici pe colo, ar putea inviora atmosfera si rupe plictisitoarea rutina de zi cu zi. Pana si un mic proiect domestic, de renovare a unei zone a locuintei sau redecorare, poate sa va faca sa va simtiti bine sis a schimbe ceva in parcursul vostru monoton din fiecare zi. Puteti face asta si fara cheltuieli majore, asa ca nu trebuie, neaparat, sa va ganditi la cine stie ce achizitii. Pe de alta parte, se poate sa va inviorati ziua in numeroase alte feluri; petrecti timp cu familia sau cu prietenii sau practicand un hobby care va face placere.



Taur

Daca va simtiti mai rau astazi, mergeti sa consultati un medic, nu luati tratamente dupa ureche; peste tot sunt avertismente privind efectele negative ale autotratarii. Mai ales tratamentul cu antibiotic, pe langa faptul ca poate fi total ineficient, in cazul virozelor, de exemplu, pe termen lung poate provoca efecte nocive imposibil de cuantificat. La locul de munca s-ar putea sa fiti mult mai solicitati decat v-ati fi asteptat; este foarte posibil ca, incercand sa rezolvati tot ce va cer ceilalti sa observati ca nu va mai ramane timp si pentru ale voastre; ca urmare, trebuie sa apreciati corect ce puteti face, astfel incat sa nu ramaneti voi insiva cu responsabilitati neindeplinite.



Gemeni

Daca sunteti mult prea agitati si va simtiti nelinistiti, se poate sa fie si efect al unui consum sporit de dulciuri sau cafea; cercetati-va, cu mai multa atentie, dieta, si apoi vedeti ce masuri de ajustare trebuie sa luati. Nu intarziati prea mult cu trecerea la actiune; cu cat trageti mai mult de timp, cu atat va fi mai greu sa incepeti. Succesul de la locul de munca este foarte probabil, in contextul astral al acestei zile, insa nu trebuie sa va ganditi ca se bazeaza pe noroc; va trebui sa munciti cu toate fortele, pentru a obtine rezultatele dorite. Performantele voastre isi vor gasi recunoastere, asa incat, pentru cei mai norocosi dintre voi, este foarte posibil sa obtineti si o promovare sau un bonus, care sa va incununeze, in mod fericit, reusitele.



Rac

Aventurile amoroase pot sa va satisfaca apetitul pentru moment, insa, daca doriti ceva mai mult decat atat, o satisfactie pe termen lung, este necesar sa va hotarari sa va “asezati” si voi. Este o zi potrivita pentru a vedea avantajele, dar si dezavantajele unei astfel de situatii; va trebui sa va asumati responsabilitati, nu doar sa va bucurati de avantaje. Ca urmare, depinde doar de voi cat sunteti de pregatiti pentru a face un astfel de pas. Altfel stau lucrurile pentru cei casatoriti; ispitele apar la orice pas, asa ca mariajul vostru s-ar putea sa fie pus in pericol de un comportament iresponsabil. Zona profesionala a vietii voastre nu prezinta un interes prea mare astazi, fiind posibila aparitia unor incidente datorate lipsei voastre de implicare.



Leu

Nu sunteti genul care sa se retraga in solitudine; dimpotriva, va place sa socializati, sa cunoasteti oameni, va simtiti bine in mediile cu multe persoane, unde sa va puneti in valoare sarmul si abilitatile de comunicare. Cererile de imprumut banesc va creaza o stare inconfortabila, mai ales daca vin de la persoane apropiate; stiti ca se poate ajunge la situatii complicate, insa trebuie sa va ganditi si la ce fel de persoana este cea care va cere. Daca este vorba despre persoane de incredere, serioase, probabil ca va faceti grija degeaba. In ceea ce priveste cariera, ar fi bine ca astazi sa va faceti un plan pe mai mult timp inainte, asa incat sa aveti unele directii de actiune deja schitate.



Fecioara

Astazi v-ati dori ceva activitati libere, fara constrangerile impuse de responsabilitatile de zi cu zi; totusi, acest nu veti fi multi cei care veti reusi sa va indepliniti aceasta doritnta. Exista obligatii care nu vor putea fi evitate, asa ca, majoritatea, va trebui sa faceti eforturi pentru a le duce la buna sfarsit, daca doriti sa obtineti macar, in parte, timp pe care sa vi-l petreceti asa cum va doriti. Daca va ganditi sa faceti unele schimbari in locuinta, puteti face asta implicand pe cei dragi, fara prea mari cheltuieli; fiecare poate avea o idee potrivita. Acordati libertate de miscare celor pe care ii implicati, astfel incat fiecare sa simta ca are importanta in intregul ansamblu.



Balanta

Astazi, responsablitatile de la locul de munca se aduna incontinuu, inca de la primele ore ale diminetii; va fi greu sa va organizati, ca sa nu mai vorbim de cum veti putea trece la actiuni concrete de rezolvare a sarcinilor. Stresul zilei va fi maxim, iar timpul pe care ati putea sa vi-l rezervati voua insiva sau celor dragi, extrem de limitat. Relatiile cu cei din jur vor fi guvernate de starea de incordare, care va va domina intrega zi; nu prea va sta in carectre sa va iesiti din fire, insa astazi sunteti cu atat mai predispusi spre o astfel de atitudine. Veti fi, inclusive voi, surprinsi de aceste reactii; abia intr-un astfel de moment veti realiza ca lucrurile iau o turnura nedorita si ca trebui sa luati masuri pentru a le indrepta.



Scorpion

Daca nu sunteti multumiti de starea de lucrui in care va aflati, ar fi bine sa nu mai amanti actiunile concrete pentru a face schimbarile de rigoare. Inclusiv in ceea ce priveste relatia de cuplu, daca sunteti dintre cei nemultumiti de mai multa vreme de evolutia acesteia, ar trebui sa deschideti o discutie care sa lamureasca directia de mers pentru viitor. Atentie, este posibil sa apara rupturi definitive, in acest context, insa, uneori, este mai bine sa se faca pasii necasari in directia necesara, decat sa se ignore probleme ce se pot acutiza pe parcurs. Nu va veti simti confortabil in situatia de a lua initiativa, pentru simplul motiv ca nu aveti mari abilitati de comunicare, insa este un moment in care va trebui sa luati taurul de coarne.



Sagetator

Deciziile de a investi, mai ales la un nivel cu anvergura mai mare, trebuie sa fie niste decizii luate in buna cunoastina de cauza, eventual consultandu-va cu anumiti specialist pe domeniul respective, daca voi nu aveti suficienta expertiza. Inclusiv cumpararea unei locuinte trebuie bine documentata, avand in vedere ca pe piata din zilele noastre exista numeroase probleme privind constructiile, de care trebuie sa tineti seama daca vreti sa faceti o investitie durabila, in acest sens. Uneori, ritmul alert al vietii va cam ia inainte, curentul va poarta inexorabil catre ceea ce v-ati propus, insa, in tot acest mers, este posibil sa scapati din vedere, alte aspect ale vietii voastre, ce nu trebuie ignorate nicicum.



Capricorn

Anumite persoane, cunoastinte mai indepartate, ar putea incerca sa se bage, oarecum fortat, in diverse aspecte ale vietii voastre, fapt care va displace profund; este bine sa impuneti limite clare in aceasta privinta, altfel oricine ar putea sa aiba impresia ca se poate amesteca in viata voastra. Nu acceptati in preajma voastra persoane care sa va streseze prea mult si, daca acestea nu pricep aluziile subtile, nu trebuie sa aveti retineri in a va expune, deschis, propriul vostru punct de vedere. Din fericire, contextul astral va va sustine in repararea rapida a anumitor erori ce ar putea sa apara in plan profesional, asa incat sa nu aveti de-a face cu consecinte negative in viitor.



Varsator

Este bine ca astazi sa calmati cat mai mult lucrurile, in mediul familial, mai ales daca, in ultima perioada, v-ati mai confruntat cu anumite situatii mai delicate. La locul de munca, anumite lucruri care vi se vor impune, le veti gasi deranjante; treburile nu vor merge ca pe roate, asa cum va asteptati, ci vor exista numeroase impedimente care va vor impiedica drumul drept spre atingerea obiectivelor stabilite. Aceasta evolutie creaza frustrari, care vor avea impact negativ asupra starii voastre psihice. Fiti constant in acetiunile voastre spre implementarea sau pastrarea unui stil de viata sanatos; este doar in beneficiul vostru!



Pesti

Nu prea sunteti persoane care sa va asumati pozitii de lideri, insa daca vine vorba despre exercitarea anumitor influente asupra unora, atunci acest lucru este perfect viabil. Sunteti foarte adaptati activitatilor creative, activati foarte bine in domenii care impun inventivitate si unicitate, iar astazi nu va veti dezminti de la asta. Avand in vedere ca nu prea sunteti atrasi de partea practica a vietii, este foarte posibil sa aveti unele probleme financiare; de asemenea, din aceasta cazua, exista mare potential de aparitie a unor situatii conflictuale in relatia de cuplu. Nu este corect sa aruncati totul in seama partenerilor; si acestia au anumite asteptari, anumite idealuri, pe care ar trebui sa incercati sa le armonizati cu ale voastre.