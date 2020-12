Moldovenii din diasporă revin acasă în ciuda restricţiilor impuse de pandemie

Se apropie sărbătorile de iarnă şi în pofida pandemiei de coronavirus, moldovenii de peste hotare revin acasă pentru a fi alături de familie. Iar dacă în alţi ani Marea Britanie, Italia, Spania, Franţa, erau doar câteva dintre rutele pe care cu greu mai puteai găsi locuri disponibile în perioada sărbătorilor, în acest sezon doar cei curajoşi se pornesc la drum. Restricţiile impuse de mai multe ţări europe îi fac pe cei din diaspora să aleagă între necesitatea de a-şi păstra locul de muncă şi bucuria de a fi alături de cei dragi, relatează Mesager.



Daniela Pînzărean a fost aşteptată la aeroport cu flori de familia sa care i-a dus dorul atât timp cât tânăra a fost plecată în Marea Britanie la studii.



„Ea este studentă acolo, învaţă, nu a fost acasă deja de vre-o jumătate de an şi iaca o aşteptăm de sărbătorile de iarnă ca să le petrecem împreună”, a spus Marcela Pînzărean.



„Mă simt foarte fericită pentru că ştiţi care este situaţia dată la moment, toate cursele se închid de mâine şi mă bucur că am făcut-o pentru că eu am cumpărat bilet de fapt pentru altă dată şi mă bucur că am reuşit să vin astăzi şi să fiu de sărbători cu familia că asta e cel mai important cred că pentru noi toţi”, a spus Daniela Pînzărean.



De dorul părinţilor şi Angela Cîrlig a venit acasă de sărbători. Femeia spune că este stabilită în Germania de mai bine de trei ani, iar criza pandemică a ţinut-o departe de cei dragi aproape un an.



„Să mai stăm pe lângă părinţi, că nu i-am văzut de foarte multă vreme, eu de un an, soţul de un an şi jumătate. Vara trebuia să venim la părinţii să-i vedem, dar nu am putut că ne-am îngrijorat, pentru sănătatea noastră pentru sănătatea părinţilor”, a spus Angela Cîrlig .



Pentru Victoria Lefter sărbătorile de iarnă sunt o ocazie bună ca micuţul ei să-şi petreacă timpul cu bunicii, dar şi să descopere tradiţiile moldoveneşti.



„Vin din Germania. Desigur, o să respectăm regulile care sunt şi nu ne vom vedea cu toate rudele, dar măcar cu cele apropiate”, a spus Victoria Lefnter.



Potrivit Poliţiei de Frontieră, comparativ cu aceiaşi perioadă a anului trecut, numărul celor care sosesc în Republica Moldova este în scădere semnificativă.



„Anul trecut au fost înregistrate peste 500 de mii de traversări pe când anul acesta puţin peste 159 de mii de traversări. Restricţiile s-au făcut simţite şi a fost un factor important ce ţine în diminuarea traversărilor frontierii de stat. Ţinând cont de faptul că lista, lista ţărilor din zonă roşie este în scădere, a fost acum de luni a fost implimentat o nouă listă cu ţările roşii, ne aşteptăm la o creştere a traversărilor din acest considerent”, a declarat Ana Marchitan, ofiţer de presă Poliţia de Frontieră.



De la începutul lunii decembrie, peste 75 de miii de moldovenii au revenit acasă.