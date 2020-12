Motivul pentru care hackerii au atacat în acest an mai mult laptop-urile

Hackerii au atacat în acest an mai mult computerele și laptop-urile și mai puțin telefoanele, deoarece oamenii au lucrat sau au învățat de acasă. Numărul de noi fișiere malware găsite zilnic a crescut cu peste 5%.



În acest an, Kaspersky a detectat în medie 360.000 de fișiere malware pe zi – o creștere de 5,2% în comparație cu anul precedent.



Acest lucru a fost influențat în cea mai mare parte de o creștere mare a numărului de troieni (fișiere rău intenționate capabile de o serie de acțiuni, inclusiv ștergerea datelor și spionaj) și backdoors (un tip specific de troian care oferă atacatorilor control de la distanță asupra dispozitivului infectat): creșteri de 40,5% și respectiv 23%. Acestea au fost tendințele evidențiate de Kaspersky Security Bulletin: Statistics of the Year Report.



Sistemele de detectare ale Kaspersky au descoperit în medie 360.000 de fișiere malware noi în fiecare zi, în ultimele 12 luni – cu 18.000 mai mult față de anul precedent (o creștere de 5,2%) și în creștere față de 346.000 în 2018. 60,2% din aceste fișiere dăunătoare erau troieni nespecifici.



În general, procentul de troieni detectați a crescut cu 40,5% în comparație cu anul precedent.



A existat, de asemenea, o creștere semnificativă a numărului de backdoors detectate, precum și a numărului fișierelor de tip worms (programe rău intenționate care se replică automat în sistem), scrise în limbajul VisualBasicScript și aparținând de obicei familiei malware Dinihou.



Programele cu reclame, în declin



În declin este adware (programe care bombardează cu reclame), care a înregistrat o scădere de 35% în comparație cu 2019.



Majoritatea fișierelor malware detectate (89,80%) au fost descoperite prin fișiere Windows PE – un format de fișier specific sistemelor de operare Windows. În același timp, numărul noilor programe malware legate de sistemele de operare Android a scăzut cu 13,7%. Având în vedere că mulți oameni lucrau și studiau de acasă, cel mai probabil pe computere și laptop-uri, atacatorii par să-și fi concentrat atenția asupra acestor dispozitive. A existat, de asemenea, o creștere de 27% a numărului de scripturi diferite – trimise prin campanii de e-mail rău intenționate sau întâlnite pe site-uri web infectate, ceea ce ar putea, din nou, să reflecte faptul că oamenii au petrecut mai mult timp pe internet, iar atacatorii au încercat să valorifice acest fapt.



„În ultimul an, sistemele noastre de detectare au descoperit mult mai multe amenințări decât în 2019. În urma pandemiei, utilizatorii din întreaga lume au fost nevoiți să petreacă mai mult timp pe dispozitivele lor și online. Este greu de determinat dacă atacatorii au fost sau nu mai activi sau soluțiile noastre au detectat fișiere malware pur și simplu din cauza unei activități mai mari. Ar putea fi o combinație a ambelor. Oricum ar fi, am înregistrat o creștere vizibilă a numărului de noi fișiere rău intenționate anul acesta, iar acest lucru va continua, cel mai probabil, până în 2021, deoarece angajații continuă să lucreze de acasă și țările pun în aplicare restricții diferite. Cu toate acestea, dacă utilizatorii iau măsuri de securitate de bază, își pot reduce semnificativ riscul de expunere la astfel de situații”, spune Denis Staforkin, expert în securitate la Kaspersky.