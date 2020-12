Leacurile străvechi care merită încercate – Au efecte uimitoare și rapide, în diferite afecțiuni comune



Următoarele remedii populare și leacuri străvechi, naturale și simple, sunt folosite de foarte mult timp în micile accidente de sănătate.



Aceste remedii sunt la îndemâna oricui, sunt ușor de urmat și ai efecte rapide și uimitoare.



1. Usturoi pentru dureri de dinți



Se curăță usturoiul de coajă și se taie în jumătate, apoi, cu partea din interior, se freacă încheietura mâinii. Usturoiul se taie apoi mărunt, se pune în regiunea pulsului și se leagă cu un bandaj strâns. Se pune un pansament subțire între piele și usturoi și se lasă să acționeze timp de 20 de minute, însă durerea ar trebui să înceteze imediat.



2. Infuzie de salvie pentru dureri de dinți



Se toarnă ml de apă clocotită peste o linguriță sau două de salvie. Se lasă la infuzat timp de zece minute, se filtrează, apoi infuzia caldă se ține în cavitatea bucală, pe partea dureroasă, până durerea dispare.



3. Gălbenuș de ou pentru arsuri solare



Se unge zona afectată cu un gălbenuș de ou, se lasă să se usuce, apoi după 20 de minute se îndepărtează cu apă și săpun.



4. Lapte proaspăt, înfierbântat pentru luxații și întinderi de mușchi



În astfel de situații, cel mai bun medicament este laptele proaspăt și înfierbântat, care se aplică sub formă de comprese. Se poate folosi și lapte bătut cald.



5. Ceapă cu zahăr pentru întinderi de ligamente și mușchi



Cataplasma de ceapă tocată amestecată cu zahăr este la fel de utilă în cazul întinderilor de mușchi sau de ligamente.



Se amestecă ceapa tocată mărunt cu zahăr tos și se aplică pe suprafața afectată.



6. Frunze de aloe pentru răni și tăieturi mici



Frunzele de aloe, tăiate în lung, se aplică direct pe rană, cu partea zemuindă, apoi se bandajează.



7. Lapte și semințe de mac pentru dureri de urechi



Se fierb șapte semințe de mac într-o jumătate de pahar de lapte, timp de o jumătate de oră.



Apoi se strecoară și se folosește călduț, sub formă de spray pentru ureche.



8. Suc de usturoi pentru mușcături de insecte



În cazul înțepăturilor de bondari, viespi sau albine, mai întâi se îndepărtează acul, apoi se aplică un suc de usturoi pe acel loc. sucul de usturoi are rolul de a opri durerea și de a previne umflarea.