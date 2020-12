Experta anticorupție, Cristina Țărnă crede că Procuratura Generală îl protejează pe Veaceslav Platon: a fost transformată într-o casă de avocați ai acestuia

Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, cu certitudine a fost favorizat pe dosarul miliardului furat, iar Procuratura Generală s-a transformat într-o casă de avocați a lui Platon. Afirmații în acest sens a făcut la „Cutia neagră” de la TV 8 experta anticorupție Cristina Țărnă, fost vicedirector al Centrului Național Anticorupție.



„Cert este că există persoana lui Veaceslav Platon căreia i-a fost favorizată situația aflării sale în penitenciar în legătură cu dosarul miliardului. Nu știu de ce, dar la moment Procuratura Generală este procuratura Platon, de fapt. Alte interese decât interesele omului de afaceri ale lui Platon nu există. După ce am fost asigurați că a fost total măsluită participarea sa în dosarul miliardului, eu am senzația că Procuratura Generală este cea mai bună casă de avocați a lui Veaceslav Platon”, a afirmat Cristina Țărnă.



Iar preşedintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vlad Gribincea, a sugerat că ridică mari semne de întrebare restabilirea în funcție a magistraților implicați în dosarul „Laundromat”.



Cred că ceea ce s-a întâmplat la CSM, care a restabilit judecătorii cu achitarea salariilor, consider că era cazul să fie pornite proceduri disciplinare pe ceea ce s-a întâmplat, cel puțin pe 2-3 hotărâri, spus Gribincea.



Acum câteva zile, Viorel Moraru, fostul șef al Procuraturii Anticorupție, a declarat la „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV că are impresia că actuala conducere a Procuraturii Generale încearcă să claseze dosarul „Laundromat”. Morari a mai spus că există toate semnalele pentru clasarea dosarului penal pentru spălare de bani și scoaterea de sub urmărire penală a lui Platon, astfel ca acesta să nu mai poarte răspundere pentru organizarea schemei de spălare a peste 22 miliarde USD.