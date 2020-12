Alertă: telefonul mobil te îmbătrânește!

Știm cu toții de pericolele expunerii excesive la radiațiile ultraviolate, dar noile cercetări au găsit alte surse de îmbătrânire provenite de la obiecte utilizate frecvent cum este și telefonul mobil.



Chiar dacă te-ai obișnuit să te concentrezi pe protecția solară, să știi că razele ultraviolete nu sunt unica sursă potențială de riduri. Potrivit specialiștilor, lumina albastră (razele HEV) are o acțiune similară cu razele soarelui.



De unde provine lumina albastră?

„Orice ecran care se luminează cauzează deteriorarea structurală a colagenului din piele prin intermediul stresului oxidativ. Sursele de raze HEV sunt luminile fluorescente sau ledurile, ecranele plate ale televizoarelor, ecranul computerului, tabletele, smartphone-urile și toate celelalte dispozitive electronice la care ne expunem în mod constant”, explică dr. Alejandra Vivas, dermatolog.



Care sunt efectele expunerii pielii la lumina albastră?

În urma studiilor realizate s-a constatat că razele HEV pătrund în straturile profunde ale pielii la fel ca și razele ultraviolete, dar razele HEV au un potențial invaziv mult mai ridicat decât razele soarelui. „Consecințele expunerii excesive la lumina albastră provenită de la telefonul mobil și orice alt dispozitiv electronic pot fi apariția prematură a ridurilor, hiperpigmentarea pielii și melasma.

În prezent nu s-a identificat o legătură între razele HEV și cancerul de piele”, potrivit dr. Vivas.



De ce razele HEV reprezintă un motiv de îngrijorare?

Pe măsură ce tehnologia avansează, oamenii de știință monitorizează și efectele ei asupra organismului uman. În cazul luminii albastre emise de telefonul mobil și dispozitivele asemănătoare, principala problemă este efectul de îmbătrânire a pielii și pericolele potențiale pentru vedere. Deși ochii blochează în mod natural 99% din razele UV, lumina albastră pătrunde în cornee și ajunge la retină, fiind posibil să crească riscul de cataractă și degenerescență maculară. Aspectul care determină îngrijorarea este gradul ridicat de pătrundere a razelor HEV în piele și în ochi.



Cum poți evita expunerea la razele HEV?

Când vine vorba despre razele solare știi că trebuie să stai la umbră, să porți haine cu mânecă lungă, o pălărie și să aplici creme de protecței solară. Deși aceste obiceiuri te protejează împotriva razelor UVA și UVB, nu vor fi eficiente împotriva razelor HEV.

„Cel mai important lucru pe care îl poți face este să limitezi timpul petrecut în fața monitoarelor sau afișajelor electronice. În acest mod vei reduce și problemele legate de insomnie și anxietate”, spune dr. Vivas.



Te ajută crema de protecție solară să reduci efectele negative ale luminii albastre?

Cremele pentru protecție solară nu filtrează radiațiile de tip HEV. Nivelul SPF-ului se referă exclusiv la radiațiile ultraviolete și nu oferă o reducere a impactului negativ al luminii albastre. O cremă pe bază de antioxidanți poate fi utilă în rutina de îngrijire pentru combaterea îmbătrânirii pielii cauzată de razele HEV.



Există produse care neutralizează efectele razelor HEV?

Sunt în curs de apariție. În prezent ingredientele principale care se consideră că pot fi utile sunt Polygonum, Thermus, și Physolis.

Antioxidanții sunt esențiali pentru a contracara stresul oxidativ și a preveni formarea radicalilor liberi. Pe măsură ce studiile legate de razele HEV avansează, compoziția produselor destinate să le contracareze devine din ce în ce mai complexă. Se dorește crearea unor creme care conțin melanină, ingredientul care absoarbe lumina și poate proteja pielea împotriva razelor HEV. De asemenea, se are în vedere crearea unor primere care să hidrateze tenul și să elimine efectele negative ale luminii albastre.



Este lumina albastră mereu un lucru negativ?

Nu neapărat. „Nu te panica la gândul că acum ai un nou inamic și că acest tip de lumină îți poate face mai mult rău decât restul factorilor care grăbesc îmbătrânirea pielii. Razele UV sunt în continuare cea mai importantă sursă de deteriorare a pielii.

În plus, razele HEV sunt utilizate în cadrul terapiei pentru depresia sezonieră”, explică dr. Goesel Anson, dermatolog.