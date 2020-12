China va realiza cel mai puternic computer cuantic din istorie

Informatica cuantică utilizează domeniul fizicii cuantice în scopul creșterii considerabile a vitezei cu care computerele pot procesa informațiile. China se află într-o cursă pe tărîmul tehnologiei cu Statele Unite pentru a se vedea cine poate atinge supremația cuantică, scrie fr24news.com.



Cercetătorii chinezi susțin că a reușit să obțină un computer bazat pe fotoni, care face în doar 3 minute calcule care ar fi realizate de cel mai performant calculator normal în 2,5 miliarde de ani.



Companiile americane Google și IBM au anunțat în ultimii ani progrese importante în domeniu și chiar s-au și concurat între ele, iar China a venit puternic din urmă și investește în prezent 10 miliarde dolari într-un laborator de cercetare în tehnologia de vîrf.



China anunță realizarea celui mai puternic computer cuantic din istorie. Cu ce se compară



Agenția de presă chineză Xinhua a afirmat că noul computer chinezesc este de 10 miliarde de ori mai rapid decît Sycamore de la Google, lansat anul trecut.



Cercetarea chineză afirmă că prototipul este mult peste supercomputerul japonez Fugaku, lansat în iunie și considerat drept cel mai rapid din lume.



Aceste computere cuantice sînt speciale fiindcă nu funcționează cu tranzistori, și pot efectua mult mai multe operații, într-un timp extrem de scurt, scrie rfi.ro.



Un calculator cuantic folosește așa-numiții qubiți, cea mai mică unitate de stocare a informației cuantice și care pot avea starea 0 și starea 1 în același timp, adică o superpoziție, în timp ce un bit clasic poate avea fie valoarea 0, fie valoarea 1. Puterea lor de calcul gigantică poate fi utilizată în domenii precum descoperirea de noi medicamente sau de noi materiale, revoluționare.



China anunță realizarea celui mai puternic computer cuantic din istorie. Noutatea tehnologiei



Savanții chinezi au construit un prototip de computer cuantic care a putut detecta 76 de fotoni, dorind să aibă un avantaj în domeniul „quantum computing”, cunoscut sub numele de ”supremație cuantică.



”Am dovedit că putem folosi fotonii, particula elementară de lumină, pentru a demonstra putere computațională cuantică mult dincolo de ce poate face un computer convențional”, spune Jian-Wei Pan, de la „University of Science and Technology of China” din Hefei.



La ora actuală, nu există prea multe computere cuantice, fiindcă sînt greu de construit și costă foarte mult.



De asemenea, deși atomii pot stoca o cantitate uriașă de informații, cea mai mică impuritate, vibrație sau perturbare poate denatura procesul, fiindcă procesul de izolare totală a atomilor este extrem de greu de realizat.