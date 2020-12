Gulia un adevărat leac minune pentru organism. Iată de ce este bine să mâncăm gulii

Gulia este un adevărat leac pentru organism. Pentru că se poate mănânca si crudă, această legumă poate avea numeroase beneficii pentru noi.



Gulia este oplantă originară din Bazinul Mării Mediterane, unde creşte ca floră spontană. În România ea este întâlnită în culturi intense sau în sere.



Tăiată în felii subţiri, gulia poate înlocui cu succes snacks-urile sau seminţele pe care le consumăm când stăm la televizor.



Compoziţie gulie



Principalii compuşi care se regăsesc în gulie sunt: vitamine A,B1, B2, B3, B6, B9, C, săruri minerale şi oligoelemente de calciu, potasiu, magneziu, zinc, mangan, fibre , celuloză, zaharuri.



Săracă în calorii, gulia poate fi un prieten adevărat într-o cură de slăbire. Gulia abundă în vitamina C şi fibre, aşa că retenţia de apă din ţesuturi şi constipaţia pot figura rapid la capitolul amintiri.



Întăreşte sistemul osos, ne ajută în lupta cu anemia sau rahitismul. Dacă o consumăm periodic, gulia poate juca un rol în sănătatea dinţilor noştri, poate combate contracţiile musculare şi ne poate scăpa de cârcei.



Are rol antioxidant, elimină toxinele din corp şi stimulează acţiunea enzimelor care ne protejează de cancerul de colon. Ba mai mult, reduce efectul hormonilor estrogeni şi scade riscul de cancer de sân.



Menţine nivelul glucozei de sânge, aşa că ar fi de preferat să nu lipsească nici din alimentaţia diabeticilor, guliile au 0 colesterol, 0 zaharuri şi doar 0, 2 grăsimi.



Siropul de gulie poate face minuni în afecţiunile respiratorii: crize de astm, bronşită etc. În plus, poate fi un adevărat stimulent pentru „pat”.



Gulia – precauţii şi contraindicaţii



Guliile nu sunt recomandate în caz de litiaza biliară sau renală. Aceeaşi contraindicaţie este valabilă pentru cei cu afecţiuni tiroidiene.