postBrexit Noi reguli după încheierea perioadei de tranziţie: Londra introduce sistemul de imigrare pe bază de puncte

Regatul Unit, care a părăsit Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020, nu va mai aplica dreptul UE după încheierea perioadei de tranziţie la 31 decembrie 2020, ceea ce pune capăt liberei circulaţii a persoanelor, a bunurilor şi a serviciilor. Deşi Bruxellesul şi Londra încă negociază un acord privind viitoarea lor relaţie, în special legătura comercială, cu speranţa că ar putea intra în vigoare la 1 ianuarie 2021, de la această dată vor exista consecinţe pentru administraţiile publice, întreprinderi şi cetăţeni, indiferent de rezultatul negocierilor.



Una dintre modificările introduse de guvernul Regatului Unit odată cu încheierea perioadei de tranziţie la 31 decembrie este un nou sistem de imigrare, pe bază de puncte, aplicabil cetăţenilor Uniunii Europene.



La 13 iulie 2020, guvernul de la Londra a stabilit detaliile acestui sistem de imigrare pe bază de puncte, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2021, atunci când libera circulaţie între Regatul Unit şi UE se va fi încheiat. Noul sistem va trata cetăţenii UE şi pe cei non-UE în mod egal şi vizează atragerea persoanelor care pot contribui la economia Regatului Unit. Cetăţenii irlandezi vor putea intra şi trăi în Regatul Unit la fel cum o fac în prezent.



Cetăţenii UE care doresc să vină în Regatul Unit înainte de 1 ianuarie 2021 vor continua să beneficieze de exercitarea drepturilor lor conform prevederilor aranjamentelor de tranziţie, care permit continuarea libertăţii de mişcare între Regatul Unit şi Uniunea Europeană. Cetăţenii UE care sosesc înainte de expirarea perioadei de tranziţie (31 decembrie 2020), precum şi membrii de familie vor fi eligibili pentru Programul de înregistrare a cetăţenilor UE (EU Settlement Scheme). Ei vor putea depune până la 30 iunie 2021 o cerere în baza prevederilor acestei scheme.



În cadrul noului sistem de imigrare, cetăţenii UE pot intra în Regatul Unit ca vizitatori pentru o perioadă de şase luni fără a fi nevoie să obţină o viză. Un vizitator poate intra în Regatul Unit de mai multe ori în această perioadă, dar nu poate ajunge să locuiască efectiv în Marea Britanie prin mecanismul vizitelor repetate sau continue. Vizitatorii se pot angaja într-o gamă largă de activităţi, cum ar fi efectuarea de vacanţe, participarea la şedinţe/conferinţe sau participarea la cursuri scurte, dar nu pot munci şi nici accesa fonduri publice.



Cei care doresc să rămână pe perioade mai lungi de şase luni pentru a munci, a studia sau a locui în Regatul Unit vor trebui să depună o cerere de viză. Acest lucru va putea fi făcut pe site-ul www.gov.uk, iar doritorii vor trebui să demonstreze că îndeplinesc criteriile relevante şi punctajul necesar vizei pentru care se depune cererea. Cetăţenii UE care primesc viza vor primi acces securizat la informaţiile privind statutul lor de imigrare, prin intermediul unui serviciu online, pe care îl vor putea folosi pentru a-şi confirma drepturile şi pentru a accesa diverse servicii, în loc să folosească un document fizic privitor la statutul lor.



Solicitanţii de viză care posedă un paşaport biometric vor putea completa cererea, inclusiv confirmarea identităţii, folosind o aplicaţie de smartphone. Dacă nu posedă paşaport biometric, nu pot folosi aplicaţia sau cip-ul lor biometric nu poate fi citit, s-ar putea ca unii solicitanţi să trebuiască să se prezinte la un centru pentru cereri de viză.



În afară de oferta de vize pentru lucrătorii din domeniul sănătăţii şi îngrijirii şi cu excepţia cazurilor în care se aplică o anumită exceptare de la regimul vizelor, toţi solicitanţii care sosesc în Regatul Unit pentru o perioadă mai mare de şase luni vor trebui să achite şi suprataxa de sănătate pentru imigrare (IHS), care le va permite accesul la sistemul de sănătate din Regatul Unit prin intermediul Sistemului Naţional de Sănătate (NHS).



În cadrul noului sistem de imigrare, Regatul Unit va introduce o abordare unitară, coerentă şi mai fermă cu privire la cazierul judiciar ce se va aplica tuturor cetăţenilor. Cei care doresc să intre pe teritoriul britanic pot fi refuzaţi dacă au o condamnare cu închisoare de cel puţin 12 luni, au săvârşit o faptă penală care a cauzat daune grave, sunt recidivişti care dau dovadă de o nesocotire constantă a legii sau caracterul, conduita ori cercul lor de apropiaţi înseamnă că prezenţa lor nu va contribui la binele public.



Până pe 1 octombrie 2021 cetăţenii Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Elveţiei pot intra în Regatul Unit cu paşaport sau document naţional de identitate aşa cum o fac şi acum. Începând cu 1 octombrie 2021, cetăţenii UE, SEE şi Elveţiei vor avea nevoie de paşaport pentru a călători în Regatul Unit. Totuşi, cetăţenii UE, SEE şi Elveţiei ale căror drepturi sunt protejate prin Acordul de retragere, de exemplu cei care intră sub incidenţa Programului de înregistrare a cetăţenilor UE şi a prevederilor privind micul trafic de frontiera (muncitorii la frontieră) vor putea să călătorească în Regatul Unit folosind documentele naţionale de identitate cel puţin până la 31 decembrie 2025.