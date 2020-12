De ce cântatul în baie ar trebui să devină un obicei pentru fiecare dintre noi

Cercetări recente efectuate în Australia au arătat că una din cinci persoane cântă în duș. Unii cred că sunt atât de talentați, încât ar putea să câștige o competiție televizată. Indiferent de talentele tale vocale, există multe beneficii ale acestui obicei, despre care cu siguranță nu aveai habar.



S-ar putea ca în timp ce fredonezi melodia preferată la baie să îi enervezi pe ceilalți membri ai familiei, însă această sesiune artistică are beneficii extraordinare pentru mintea și corpul tău.



Cântatul în duș are un efect calmant și ajută la normalizarea tensiunii arteriale. Totodată, reduce cortizolul, hormonul care crește tensiunea arteriale și crește glicemia. Un nivel ridicat de cortizol poate duce la inflamații în corp, stres, accidente vasculare cerebrale și diabet de tip II.



Totodată, te poate ajuta să lupți împotriva virușilor, susțin oamenii de știință. Acest obicei crește imunoglobina A care ne protejează împotriva infecțiilor. Acum că știi că interpretarea cântecului tău preferat te poate ajuta să rămâi sănătos, mai ai încă un motiv să cânți în timp ce faci duș.



Un alt studiu din Suedia a arătat că acest obicei are un efect calmant și poate încetini ritmul cardiac. De asemenea, îți ajută organismul să elibereze oxitocină care îți îmbunătățește starea de spirit și combate anxietatea.



Cântatul la duș poate preveni apariția depresiei și îți oferă același sentiment pe care îl ai atunci când îi îmbrățișezi pe cei dragi. Știai că sănătatea noastră fizică și cea mentală sunt conectate? Interpretarea melodiei preferate te calmează și te poate ajuta să faci față durerii. Cântatul îmbunătățește, de asemenea, tensiunea musculară și îți ajută corpul să elibereze endorfine și să amelioreze senzațiile neplăcute.



Atunci când cânți îți folosești mușchii feței și a gâtului. Cântatul face ca mușchii intercostali să se contracte mai mult decât în timpul unui antrenament fizic, astfel că este o modalitate bună de a te menține în formă.



În cele din urmă, îți spunem că acustica din baie este perfectă pentru cântat. Așadar, poți să îți exersezi liniștit calitățile vocale și să începi fiecare zi cu zâmbetul pe buze!