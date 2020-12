Ce spun astrele azi, 15 decembrie

Berbec

Astazi se anunta o zi dificila din punct de vedere profesional: trebuie sa aveti grija sa nu mergeti pe principiul care spune ca "scopul scuza mijloacele". Conteaza cum ajungeti la un anume rezultat, fiindca, daca veti folosi metode mai putin corecte, acest lucru nu va intarzia sa-si arate efectele negative in perioada urmatoare. In plan personal, ar fi bine sa va abtineti de la comentarii tendentioase, care nu ar face decat sa inflameze o situatie si asa destul de fragila. Va confruntati, in continuare, cu instabilitate din punct de vedere sentimental; unele chestiuni "de suflet" pot sa va rascoleasca neasteptat de mult.



Taur

Pentru ziua de astazi, se pare ca veti avea parte de foarte multa solicitare, ceea ce se va solda cu oboseala accentuata la finele zilei. Este posibil ca eforturile voastre sa fie recompensate cu un bonus financiar, insa destul de nesemnificativ, mai ales raportat la munca depusa; nu trebuie sa disperati, ci sa incercati ceva mai mult, in masura posibilitatiloe, pe viitor. Si in familie, veti fi solicitati atat de parteneri, cat si de copii si nu va fi usor sa faceti fata; unele chestiuni vor fi extrem de solicitante si este posibil sa nu merite prea mult efortul. Tineti cont ca trebuie sa aveti grija si de voi, altfel riscati sa va imbolnaviti!



Gemeni

Prietenii par sa fie foarte volatili astazi, imprevizibili, centrati doar pe propriile interese, astfel incat ar fi mai bine sa nu aveti cine stie ce asteptari din partea lor. Fiti circumspecti in privinta sfaturilor pe care le veti primi; treceti-le neaparat prin filtrul propriu si fiti atenti la ceea ce se intampla in jurul voastru, pentru a percepe cat mai obiectiv imprejurarile. Va fi o zi in care rabdarea va va fi pusa la incercare, atat in plan personal, cat si in plan profesional; multe elemente indica faptul ca veti fi la limita, din multe puncte de vedere. Ar fi bine sa va gasiti, in timpul liber, un context agreabil in care sa va puteti destinde, relaxa.



Rac

Trecutul se impleteste cu prezentul in aceasta zi, incercand sa aduca in prim plan un eveniment care poate avea implicatii in actualitate; fapte de demult va pot rascoli, va pot face chiar sa va simtiti inconfortabil. Este important sa analizati cu atentie, pentru a afla in ce fel poate fi influentata viata voastra din prezent. Aveti insa grija sa nu va lasati complesiti de aminitiri si sa tineti cont ca evenimentele trecute nu mai pot fi schimbate, insa actiunile voastre din prezent pot influenta in mod radical viitorul. De aceea, actionati cu luciditate, pentru a face din acest viitor un timp cat mai reusit. Chestiunile familiale vor fi de prima atentie, in contextul acestor aspecte.



Leu

Astazi va trebui sa fiti foarte atenti, mai ales atunci cand aveti de-a face cu indivizi foarte sensibili. Cu atat mai mult, se impune precautie, daca vorbim de persoane apropiate, care inseamna ceva in viata voastra. Uneori tindeti sa fiti mai duri, mult prea realisti pentru gustul si starea de spirit a unor astfel de persoane, ceea ce poate duce la deteriorarea relatiilor cu acestea. In alta ordine de idei, este un moment potrivit pentru a lua initiativa rezolvarii unor situatii delicate, care treneaza de foarte multa vreme. In plan profesional, pare ca a venit vremea unor decizii definitive, privind proiectele amanate.



Fecioara

Latura filosofica a personalitatii voastre pare sa fie ceva mai pregnanta ca de obicei. Veti tinde sa abordati subiecte profunde, care nu sunt la indemana tuturor. De aceea, unele persoane din preajma voastra s-ar putea plictisi, pentru ca, pur si simplu, nu sunt interesate sau nu va inteleg. Va fi greu sa va gasiti interlocutori pe masura si asta va va crea o stare de frustrare extrem de incomoda. Este o zi favorabila din punct de vedere financiar. Se pare ca reusiti sa intrevedeti lucruri care va vor ajuta sa luati deciziile potrivite. Relatiile familiale sunt normale, insa asta nu inseamna ca nu trebuie sa depuneti eforturi pentru a le pastra in aceasta stare.



Balanta

Pare ca exista un oarecare dezechilibru intre viata voastra personala si cea profesionala. Amestecul intre ele poate fi extrem de daunator; mai ales planul personal ar putea avea foarte mult de suferit, din aceasta cauza. Ar trebui sa luati masuri, pentru ca lucrurile sa nu ia o turnura nedorita. De exemplu, delimitati in mod clar orele de munca, de cele dedicate voua insiva si familei voastre. Nu negliati apropiatii! Chiar daca le dedicati mai putin timp, acesta sa fie de calitate, astfel incat perioadele petrecute impreuna sa conteze. Aveti grija mare la alimentatie; pericolul de indigestie este crescut, mai ales pentru cei care au obiceiul de a manca frecvent in oras.



Scorpion

Sunteti pregatiti sa observati si cele mai mici detalii, asa ca, astazi, nu va poate scapa nimic din vedere. Si-apoi, observarea unor lucruri carora altii le dau prea putina importanta sau care scapa celor din jur, va poate pune intr-o pozitie extrem de avantajoasa, in diverse contexte pe care le veti traversa pe parcursul zilei. Micile detalii ar putea face o diferenta enorma, mai ales daca doriti sa avansati pe scara ierarhica sau sa atingeti puneti in aplicare un plan la care va ganditi de mult. Se poate sa faceti rost de raspunsurile cautate mult inaintea celorlalti. Folositi-va cu intelepciune de atuurile pe care le veti obtine, caci astfel de sanse nu se ivesc la fiecare pas!



Sagetator

Puterea caracterului va va fi de mare ajutor in demersurile pe care le veti initia astazi. Unele persoane ar putea incerca sa va testeze, sa incerce sa va denatureze de la obiectivele stabilite. De aceea este bine sa interventi prompt si fara ezitare, pentru a pune lucrurile la punct. Chiar daca exista potential de distractie la orizonat, ramaneti concentrati pana ce rezultatele vor deveni tangibile. Incercati sa indepliniti cat mai multe din cele ce v-ati propus pentru ziua de astazi; infuzia de entuziasm pe care o veti primi va stimuleaza in acest sens. Nu lasati sa treaca ocaziile prielnice pe langa voi, fara sa le fructificati.



Capricorn

Anumite sentimente fata de relatiile pe care le intretineti cu prietenii se vor intensifica astazi, insa nu veti fi tocmai intr-o dispozitie potrivita pentru a le impartasi si lor din trairile voastre interioare. Aceste retineri ar putea sa arate, in fond, faptul ca inca nu sunteti gata sa va deschideti catre o anumita persoana cu semnificatie speciala in viata voastra. Totusi, a vorbi despre propriile sentimente poate fi un semn de curaj, in acest context, si nu de slabiciune. Nu va temeti sa va acordati o sansa si exprimati din suflet ceea ce aveti de spus! Ar putea fi, pentru voi, un moment de rascruce, de revelatie a vietii voastre.



Varsator

Nu este bine sa amestecati viata profesionala cu cea personala. Chiar daca impulsul va da ghes sa vorbiti despre ceea ce aveti pe suflet, oricarei persoane dispuse sa va asculte, trebuie sa aveti grija sa nu transmiteti mesaje gresite, sa nu induceti in eroare. Limitele trebuie respectate, pentru ca lucrurile sa nu se complice neasteptat de mult. Daca aveti ceva de transmis, faceti acest lucru catre persoana potrivita, care are posbilitatea sa va raspunda. Nu va puneti in situatii incomode nici pe voi insiva si nici pe altii. Contextul astral de astazi semnaleaza tulburari in parcursul profesional; este posibil sa dati gres acolo unde va asteptati mai putin, poate din prea multa superficialitate; fiti mai vigilenti astfel incat sa micsorati riscul de a face greseli.



Pesti

Ar trebui sa stiti deja ca nu tot ceea ce straluceste este si pretios. Nu va luati niciodata dupa aparente, pentru ca acestea pot fi inselatoare. Mai degraba, lasati-va timp sa cunoasteti oamenii, mai ales pe cei care inseamna ceva in viata voastra. Acest lucru este valabil, in egala masura, si in privinta colaborarilor din plan profesional. Nu este bine sa etichetati persoanele inainte de a le cunoaste mai bine. Da! Este indicat sa fiti prudenti, insa nu este deloc intelept sa fiti condusi de prejudecati. Incercati ca relatiile cu familia sa fie cat mai cordiale, astfel incat sa nu va cauzati probleme suplimentare, care sa va capteze atentia inutil.