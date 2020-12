Lemnul de foc este mai scump în acest an, cu 3- 5%. Preţul mediu de comercializare este de 730,50 lei/m3, fără TVA, pentru speciile tari şi 416,79 lei/m3, fără TVA, pentru speciile moi. Contactat de IPN, Nicolae Cojocaru, inginer-şef silvic la Agenţia „Moldsilva”, a precizat că în preţul final sunt include toate lucrările efectuate. Dacă lemnul este transportat la depozite, costul masei lemnoase se ridică.



Pentru acest an s-a planificat recoltarea a 541,8 mii de metri cubi de lemn, care includ peste 430 de mii de metri cubi de lemn de foc. În jur de 360 de mii de metri cubi sunt specii tari şi 70 de mii – specii moi. Procesul de recoltare va mai dura încă, cel puţin, două săptămâni, a precizat Nicolae Cojocaru.



Inginerul-şef silvic la Agenţia „Moldsilva” spune că volumul de lemn planificat să fie recoltat în acest an este mai mic, deoarece au mai rămas rezerve de anul trecut. Cererea a scăzut inclusiv din cauza pandemiei, dar şi a condiţiilor climaterice.



În urma vinderii masei lemnoase şi altor produse nelemnoase din anul trecut, s-au obţinut circa 368 de milioane de lei. Banii au fost direcţionaţi pentru salarizarea personalului silvic, regenerarea pădurii, pentru lucrările de pază, protecţie şi amenajare silvică.