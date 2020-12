Semințele reprezintă o gustare perfectă dar pot fi folosite și în salate, preparate la cuptor sau chiar în smoothie-uri, pentru un adaos de proteine dar și pentru textură.



Există o multitudine de semințe bogate în nutrienți care se pot fi cumpărate de pretutindeni și există foarte multe feluri de a le folosi. Dacă nu știi de unde să începi sau ce să faci cu ele, iată un ghid rapid pentru 7 tipuri de semințe sănătoase și cum să le folosești.



7 tipuri de seminte sănătoase și cum să le folosești



Quinoa

Poate vei crede că este o cereală dar, de fapt, quinoa face parte din familia semințelor. Gătește-o la fel cum faci cu orezul și o poți folosi atât în preparate calde cât și în preparate reci. Este plină de nutrienți și este o proteină completă care conține toți cei 9 aminoacizi esențiali. Este disponibilă în mai multe variante, albă, roșie și neagră, fiecare având o aromă ușoară de nucă. Nu uita să o speli din mai multe ape înainte de a o găti pentru a înlătura orice urmă de amăreală.

Știai că poate fi măcinată și transformată într-un tip de făină fără gluten, pe care o poți folosi ca înlocuitor pentru făină?

Chiar și măcinată își va păstra aroma de nucă.



Semințele de susan

Măruntele semințe de susan sunt folosite adesea ca ornament pentru preparate. Cu o ușoară aromă de lapte, semințele de susan sunt foarte întâlnite în bucătăria asiatică, fiind apreciate pentru nota crocantă pe care o aduc preparatelor la care sunt folosite.

Semințele de susan pot fi albe sau negre. Deși diferă puțin din punct de vedere nutrițional dar și estetic, ambele pot fi folosite la fel de bine în orice rețetă cu susan.

Știai că, dacă macini semințele de susan, obții o pastă care se numește tahini și care este unul dintre principalele ingrediente folosite pentru a face hummus? Tahina este o alternativă excelentă pentru maioneză, în sosurile cremoase sau ca dressing pentru sendvișuri.



Semințele de in

Sunt puțin dulci și cu o textură crocantă, ușor aspră atunci când sunt măcinate. Conțin o cantitate mare de fibre și acizi grași Omega-3 și reprezintă o excelentă completare pentru terciul de ovăz sau preparatele coapte. De obicei, semințele de in de culoare maro sunt mai ușor de găsit dar poți găsi și o varietate de semințe de in aurii, care au o aromă mai puțin pronunțată.

Dacă nu găsești semințe de in măcinate, le poți cumpăra întregi și le poți măcina acasă, cu râșnița de cafea.



Semințele de cânepă

Acestea conțin toți cei 9 amino-acizi esențiali și sunt o proteină completă, la fel cum este quinoa. Semințele de cânepă au un conținut ridicat de Omega-3, ceea ce le face să fie un super-aliment. Au o aromă asemănătoare cu cea a mugurilor de pin și o textură cremoasă, ceea ce le face potrivite în foarte multe preparate. Le poți folosi în smoothie-uri sau ca topping pe un iaurt pentru un mic dejun sănătos.



Semințele de chia

Semințele de chia reprezintă una dintre opțiunile cele mai des întâlnite în smoothie-uri sau deasupra terciului de ovăz sau a salatelor. Chia provine din aceeași familie de plante ca și menta, iar semințele ei capătă o textură similară cu tapioca, dacă sunt lăsate în lichid.

Știai că aceste semințe minuscule pot absorbi de 12 ori greutatea lor, atunci când sunt scufundate într-un lichid? Trebuie păstrate într-un loc răcoros și întunecos și pot rezista timp de câțiva ani.



Semințele de dovleac

Sunt disponibile indiferent de anotimp dar sunt cel mai des întâlnite toamna și sunt excelente atunci când sunt adăugate în salate sau în preparate la cuptor.



Semințele de floarea soarelui

Semințele de floarea soarelui reprezintă gustarea excelentă, sunt pline de vitamina E și pot fi adăugate în salate dar pot fi mâncate și crude sau coapte. Pentru a le spori savoarea, prăjiți semințele câteva minute într-o tigaie încinsă, înainte de a le adăuga în salată sau în preparatul pe care-l vei servi.