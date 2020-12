Ai bijuterii de argint? Nici nu bănuiești de câte boli te apără….

Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au căutat să descopere proprietăți de vindecare în pietre prețioase și în minerale. O simplă căutare pe Google va obține nenumărate rezultate cu privire la beneficiile pentru sănătate ale argintului, aurului și ale altor metale prețioase.



De la aspectul elegant al inelelor, la amulete concepute pentru a îndepărta anumite pericole, cu siguranță nu este greu să găsești bijuterii care să pretindă că au puteri mistice.



La orice magazin sau târg de bijuterii, veți întâlni vânzători care vor suțin că pietrele ne pot schimba viața datorită proprietăților lor de vindecare. De la turcoazul nativ american până la miracolele alchimiei, există o lungă istorie a credințelor care descriu puterile vindecătoare ale pietrelor și ale metalelor.



Regii purtau inițial coroane cu pietre prețioase nu numai ca simboluri ale bogăției și puterii, ci și ca o protecție împotriva nenorocirilor și a răului.



Studiile asupra puterilor vindecătoare ale pietrelor și ale metalelor sunt neconcludente și multe sunt legate de puterea credinței și a sugestiei mentale, dar există câteva beneficii pentru sănătate dacă purtăm bijuterii din argint.

Care sunt beneficiile bijuteriilor din argint?



Ca metal, argintul are beneficii semnificative pentru sănătate, care au fost folosite de secole întregi de multe culturi. Argintul are o experiență dovedită ca un agent antimicrobian puternic care combate infecțiile și ajută la prevenirea răcelii și a gripei, la vindecarea rănilor și multe altele.



Argintul ajută și la reglarea circulației căldurii interne. Mulți au raportat îmbunătățiri ale nivelului de energie și ale echilibrului în starea de spirit după purtarea argintului, deoarece proprietățile sale naturale pot compensa afecțiunile electrice externe, pot îmbunătăți circulația și echilibrul general al temperaturii corpului și pot ajuta la menținerea imunității.



Argintul are o istorie lungă în domeniul antibioticelor și sterilizării, multe femei și bărbați au purtat bijuterii din argint pentru a preveni infecția, simptomele de răceală/ gripă și orice alt virus sau bacterie. Acest beneficiu pentru sănătate este unul dintre motivele pentru care atât de mulți producători aleg să fabrice dispozitive și instrumente medicale din argint.



Argintul menține, de asemenea, vasele de sânge elastice, ceea ce îi permite să joace un rol în formarea și vindecarea oaselor, precum și în întreținerea și repararea pielii.



În cele din urmă, argintul are un beneficiu direct tangibil în a ne ajuta să evităm substanțele potențial toxice – ca metal, argintul reacționează și își schimbă culoarea atunci când întâlnește multe alte substanțe chimice cunoscute ca toxine.



De exemplu, dacă bijuteriile de argint devin albastre atunci când le purtați prea mult timp, acest lucru ar putea indica prezența unor niveluri ridicate de sodiu în corpul dumneavoastră. Acest lucru ar putea fi ca un semnal pentru a reduce la gustările sărate.



Unii oameni merg chiar dincolo de bijuterii pentru a se bucura de beneficiile argintului pentru sănătate. De exemplu, unii oameni poartă măști de somn căptușite cu argint pentru a-și îmbunătăți odihna sau mănuși căptușite cu argint pe care să le poarte în timp ce tastează pe un laptop pentru a perturba transmisia semnalelor electronice din tehnologie în corp.



Creatorii de modă au început chiar să exploreze conceptul de încorporare a acestui metal prețios în materialele vestimentare, astfel încât oamenii să se poată bucura zilnic de numeroasele beneficii ale argintului pentru sănătate.



Știința din spatele argintului



Argintul are o bază științifică distinctă pentru beneficiile sale asupra sănătății derivate din conductivitatea sa electrică și termică.



Ionii de argint cu încărcare pozitivă creează un câmp conductor care reflectă radiația electromagnetică departe de corp, care stimulează conductivitatea naturală a corpului și îmbunătățește circulația sângelui, echilibrul temperaturii corpului și bunăstarea generală.



Ionii de argint încărcați pozitiv se leagă, de asemenea, de receptorii de oxigen încărcați negativ din bacterii, motiv pentru care argintul poate lupta împotriva infecțiilor dăunătoare și a bolilor.



Cercetătorii de la Universitatea din Southampton au dovedit că purtarea unui anumit tip de inel de argint poate ajuta la ameliorarea unor simptome de artrită de la nivelul mâinilor.



Rezultatele acestui studiu au arătat că purtarea acestor atele de argint special concepute a contribuit la reducerea durerii, pe lângă prevenirea hiperextensiei la nivelul articulațiilor degetelor, ceea ce este frecvent la cei care suferă de artrită reumatoidă.



Mai mult de atât, în epoca vitezei, mulți apelează la meditație, yoga, mindfulness și alte tehnici de calmare pentru a reduce anxietatea. Anumite tipuri de bijuterii pot fi, de asemenea, purtate pentru a ajuta la prevenirea anxietății și a lipsei de concentrare. S-a dovedit că inelele din argint cu o bandă exterioară care se rotește liber în jurul inelului interior, au un efect calmant care ajută la combaterea anxietății prin mișcări repetitive. Cei care suferă de anxietate își pot roti inelul de argint pentru a ajuta la combaterea simptomelor.



Cu toate acestea…



Deși argintul are multe beneficii dovedite (și unele nedovedite) pentru sănătate, există persoane care au alergie la argint. Pentru acestea, purtarea argintului poate avea efectul opus, provocând iritarea, decolorarea, înroșirea pielii în zona care a intrat în contact cu bijuteriile din argint.



În plus, argintul nu este la fel de durabil ca alte metale prețioase. Se pătează destul de repede, ceea ce înseamnă că va trebui curățat în mod regulat pentru a-l menține în stare de purtat și a continua să profitați de recompensele purtării acestor bijuterii.