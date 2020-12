OMS analizează posibilitatea infectării intenționate cu COVID-19 a persoanelor sănătoase, pentru accelerarea testării vaccinurilor

Organizația Mondială a Sănătății va dezbate luni fezabilitatea studiilor clinice în care voluntari tineri și sănătoși sunt infectați în mod deliberat cu virusul SARS-COV-2 pentru a grăbi dezvoltarea unui vaccin împotriva COVID-19. Reuniunea consultativă a OMS pe această temă are loc în contextul abundenței de întrebări dacă ar trebui să se meargă mai departe cu potențialele vaccinuri anti-COVID, având în vedere datele promițătoare obținute de unele dintre ele.



Unii oameni de știință au rezerve cu privire la expunerea intenționată a voluntarilor la un virus pentru care nu există tratament, deși există medicamente care pot ajuta pacienții COVID-19. Cu toate acestea, susținătorii potențialelor vaccinuri împotriva coronavirusului afirmă că riscurile COVID-19 pentru tineri și persoanele sănătose sunt minime, dar beneficiile unor astfel de studii pentru societate sunt mari, notează The Guardian.



Reuniunea grupului consultativ al OMS, care se va concentra pe revizuirea planurilor existente pentru „studiile de provocare umană” și va discuta problemele tehnice ale derulării lor, nu va include reprezentanți ai participanților la cercetările vaccinurilor COVID-19 sau membri ai publicului.



1Day Sooner, o organizație non-profit care recrutează voluntari pentru astfel de teste, a precizat că a cerut să participe la întâlnire, dar a fost respinsă.



Reprezentanți ai Fundației Bill & Melinda Gates, la reuniunea OMS de azi



OMS a transmis pentru The Guardian că reuniunea este o consultare tehnică concentrată, cu experți științifici, și că astfel de întâlniri nu sunt de obicei deschise publicului, urmând ca la viitoarele dezbateri să existe și posibilitatea participării societății civile.



Peste 12 experți științifici sunt așteptați să se reunească luni ca parte a grupului consultativ, iar observatorii ar putea include reprezentanți ai Wellcome Trust, ai Fundației Bill & Melinda Gates, ai Institutelor Naționale de Sănătate din SUA și ai Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA).



„Dacă argumentul este noi doar oferim sfaturi despre cum ar trebui să arate studiile, credem că participanții la cercetare ar trebui să facă parte din asta (discuții n.r.). Și dacă argumentul este că această întâlnire este complet separată de partea etică a lucrurilor, cred că este greu de clarificat din preocupările tehnice”, a afirmat Joshua Morrison, directorul executiv al 1Day Sooner.



Recomandările OMS privind studiile cu infectare intenționată a voluntarilor sănătoși



Într-un document din mai, care detaliază criteriile cheie pentru aprobarea etică a studiilor de tip „provocare umană”cu boala COVID-19, OMS a recomandat că astfel de teste cu infectare voluntară să fie făcute publice, inclusiv cu cine participă la astfel de studii sau cu cei care și-au exprimat interesul pentru a participa, dincolo de experți și de factorii de decizie politică.



Folosite de-a lungul timpului, studiile de tip „provocare umană” au potențialul de a obține rezultate mai rapide decât testele obișnuite pe un vaccin, în care cercetătorii trebuie să aștepte ca participanții să se infecteze în mod natural. Totodată, aceste studii pot fi utilizate pentru a compara mai multe potențiale vaccinuri, pentru a dezvolta tratamente și pentru a obține date despre consecințele imediate ale infecției, care altfel se obțin mai greu, mai scrie The Guardian.



Guvernul britanic a investit circa 30 de milioane de lire sterline pentru a susține un studiu de provocare umană, deși aprobarea etică este în așteptare, iar teste similare sunt planificate să aibă loc în Olanda. Entuziasmul în SUA pentru astfel de studii ar fi scăzut de când au fost anunțate rezultatele pozitive ale vaccinului dezvoltat de Pfizer în parteneriat cu BioNTech.



„Pfizer, Moderna și AstraZeneca pot produce împreună suficiente vaccinuri în 2021 doar pentru a imuniza o treime din omenire, iar țările bogate și-au comandat deja majoritatea vaccinurilor. Studiile cu provocări umane pentru candidații la următoarea generație de vaccin pot contribui la asigurarea unui număr suficient de vaccinuri pentru întreaga lume”, a mai spus 1Day Sooner.