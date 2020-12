Top 10 secrete de frumusețe ale femeilor de peste 40 de ani

Procesul de îmbătrânire este absolut firesc și este ceva care nu poate fi oprit. Chiar dacă în cazul femeilor înaintarea în vârstă aduce cu sine accentuarea ridurilor sau producția scăzută de colagen poate declanșa și anumita "criză a vârstei de 40 de ani".



Trăsăturile fizice se modifică, însă schimbarea nu trebuie să aibă loc și la nivel mental.



Mulți specialiști susțin că secretul frumuseții veșnice este să îți hrănești mereu sufletul cu lucruri care îți aduc bucurie și să fii mereu pozitivă. Și există și alte câteva modalități, pe lângă operații estetice și botox, care te vor ajuta să ai multă încredere în tine, un ten minunat și să te simți excelent în fiecare zi. Nu ne crezi pe cuvânt? Am cules câteva sfaturi prețioase din partea unor femei care au în jurul vârstei de 40 de ani și care au descoperit adevărate "fântâni ale tinereții" în lucruri simple, pe care le poți face și tu.



Ai grijă la postură

Postura corpului este foarte importantă, mai ales că pe măsură ce anii trec oamenii au tendința de a-și curba spatele din ce în ce mai mult.

Nu ai vrea să dezvolți o cocoașă de toată frumusețea, nu-i așa? Dacă observi că îți arcuiești umerii prea mult în față, fă-ți un obicei din a-ți îndrepta mereu spatele. Mare atenție și la poziția de pe scaun atunci când ești la birou.



Încrederea e cheia

Jilliam Veran Rezo, în vârstă de 42 de ani, este make-up artist și finanțatoarea a unei campanii care luptă împotriva cancerului de sân. Ea spune că arma ei secretă de frumusețe este încrederea: "Trebuie să ne reamintim în fiecare zi că suntem superbe. Să gândim pozitiv și să eliminăm orice factor nociv din viețile noastre.", potrivit womansday.com.



Protejează-ți tenul

Trebuie să îți reamintim că soarele este cel mai mare dușman al tenului tău? Expunerea prelungită la ravele UV cauzează îmbătrânirea prematură a pielii și apariția petelor pigmentare. Este important să folosești cremă cu factor SPF în fiecare zi, chiar dacă afară este înnorat.



Adio pleoape umflate

La finalul unei zi stresante își pot face apariția deseori pungile de sub ochi. Un secret este să folosești un prosop pe care l-ai îmbibat în prealabil în apă caldă și pe care să-l așezi pe față timp de 5,10 minute. Calmează ochii umflați și tenul obosit.



Mai puțin înseamnă mai mult

Nu exagera în privința machiajului. Conform experților de make-up o femeie care a depășit vârsta de 40 de ani nu ar trebui să își bată prea mult capul în privința produselor pe care le folosește. Aplică o cremă cu SPF, alege o mascara bună și un ruj într-o nuanță potrivită nuanței pielii tale și ești gata să cucerești lumea.



Bea ceai verde

Consumul regulat de ceai verde este un mod foarte bun de a avea o piele sănătoasă frumoasă și de a preveni semnele îmbătrânirii. Ceaiul verde este bogat în polifenoli și anumiți antioxidanți puternici care pot reduce îmbătrânirea prematură a tenului. Se recomandă să nu consumi mai mult de două căni pe zi din cauza conținutului ridicat de cofeină.



Albește-ți dinții

Dinții se îngălbenesc cu trecerea anilor din cauza unor alimente sau a consumului regulat de cafea. Poți alege să îi albești la un cabinet stomatologic sau acasă, folosind turmeric sau cărbune medicinal. O dantură frumoasă te va face să zâmbești mai mult și să ai mai multă încredere în tine în timpul unei conversații.



Fă mișcare

Sport, sport, sport! Sub orice formă, fie că este vorba despre antrenamente la sala de forță sau o simplă plimbare zilnică prin parc. Mișcarea este foarte importantă pentru bunăstarea ta generală, iar faptul că vei începe să te tonfiezi te va face să îți iubești și mai mult corpul, pe zi ce trece.



Fii organizată

Multe femei de succes recomandă planificarea în detaliu a fiecărei zile. Dacă ești organizată vei avea o minte activă și nu vei avea timp pentru alți factori care ar putea să te distragă de la a-ți duce la bun sfârșit treaba. În plus, te vei simți mândră că la finalul zilei vei observa că ai fost foarte productivă.



Fă-ți timp pentru tine

"Îngrijirea personală este foarte importantă.", spune fondatoarea unui centru de wellness, Renata Joy, în vârstă de 46 de ani. "Totul este un 'du-te, vino' toată ziua și uităm să ne mai facem timp și pentru noi. Cred că este important ca, din când în când, să încetinești motoarele și să te răsfeți.", a completat ea, conform Womandsday.com.