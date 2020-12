Cele 7 Vitamine de care organismul are nevoie dupa varsta de 40 de Ani

Vitaminele si substantele nutritive pot lupta cu boala indiferent de varsta.



Cel mai bun mod pentru aceasta este consumul de alimente sanatoase, a declarat Kristin Kirkpatrik, MS si RD, manager la Institutul Clinic Cleveland Wellness.



Dieta este cruciala, iar acest lucru este valabil si pentru varstele de 40 de ani sau mai sus. In prim plan este puterea nutrientilor dupa care o sa facem o copie.



Corpul tau reactioneaza diferit dupa varsta de 40 de ani. Masa musculara se pierde putin, puneti in greutate mai mult, poate aparea menopauza si se pot obtine probleme cum ar fi cancerul, diabetul, probleme cu inima si mai multe, asa ca ai nevoie de o schimbare!



O solutie sunt vitaminele,minerale si mancarea buna. Mancarea este intotdeauna mai buna decat suplimentele deoarece acestea se absorb bine, a spus Kirkpatrick.

Vitaminele cheie sunt:



B12



Cand porniti spre drumul de 40 sau chiar 50, vitamina B12 trebuie luata. Acest lucru este sanatos pentru creier si circulatie sangvina.Copiii le obtin de la alimente ( pui, branza, lapte, oua), dar persoanele in varsta au epuizat acizii abdominali si au nevoie de mai multa vitamina B12.



Trebuie sa luati suplimente sau multivitamine. Luati 2,4 mg pe zi, acesta este solubila in apa.

Calciu



Un studiu a spus ca opreste fracturile la ambele sexe de peste 50 de ani si puteti sa luati pastile sau medicamente.



Un alt studiu a spus ca acest supliment creste riscul de infarct miocardic,accident vascular cerebral sau deces cardiac la femeile dupa menopauza. Obtinem calciu in oase mai ales inainte de varsta de 30 de ani si acesta joaca un rol important in sanatatea oaselor pe masura ce imbatranim.



Acest lucru este necesar pentru contractiile musculare, inim a si nervi, astfel daca aveti lipsa de calciu, organismul fura din oase. Ai nevoie de acest element, dar nu in cantitate mare pentru ca poate afecta inima. Femeile au nevoie de 1000 mg pe zi sau din alimente precum tofu, sardine, lactate, broccoli, migdale, spanac.



Vitamina D



Acest lucru este important, de asemenea, dupa modificarile legate de varsta. Acest deficit cauzeaza probleme cardiace, diabet, MS si cancer mamar sau de colon. De asemenea, vitamina D ajuta la absorbtia calciului. Alimentele de care aveti nevoie sunt peste, cereale.Soarele poate ajuta asa ca incercati sa va expuneti la soare in fiecare zi.



Magneziu



Cheia pentru acest lucru este de reglare a presiunii, vitale pentru femeile de peste 40 de ani care au riscuri de presiune din cauza imbatranirii. Deficitul de magneziu poate duce la diabet, probleme cardiace si inflamatii.



De asemenea, acest lucru ajuta la absorbtia calciului. Testati nivelul de magneziu cu medicul. Daca mancati alimente sanatoase, veti obtine suficient magneziu. Mancati legume cu frunze inchise la culoare, nuci, seminte,soia, avocado, fasole. Prea mult magneziu inseamna greata, crampe sau diaree.



Potasiu



Acest lucru mentine o persoana normala indiferent de varsta. La femeile dupa menopauza, mai mult potasiu inseamna mai putine riscuri de accident vascular cerebral, iar o astfel de admisie a fost de 3,1 g, dar acest lucru inseamna ca este inca mica fata de doza recomandata pe zi, de 4,7 g. Beneficiile au fost observate chiar si de cei cu 2 g pe zi.



Ai nevoie de acest mineral, dar numai in cazul in care este prescris. Prea mult poate cauza aritmie si probleme cu inima. Cei mai multi oameni obtin potasiu din banane, fasole, cartofi dulci si linte.



Omega 3



Acesta este un acid de grasime. Neutralizarea problemelor legate de varsta reduce riscurile cardiace sau problemele cognitive. Studiile au aratat ca omega 3 scade tensiunea si colesterolul, astfel memoria devine mai clara.



Un studiu a spus ca oamenii cu mai multa omega 3 au un creier mai mare si mai bun in comparatie cu restul, astfel acidul mentine creierul sanatos. Poti obtine omega 3 din peste, nuci, verdeturi, seminte de frunze de in.



Probiotice



Dovada ca probioticele mentin intestinul sanatos si in greutate este reglementata, de asemenea, exista un risc mai mic de probleme cardiace, accident vascular cerebral sau diabet si dupa varsta de 40 de ani masa musculara se pierde, astfel incat puteti pune in greutate mai usor. Probioticele sunt culturi vii si nu se pot gati sau incalzi.