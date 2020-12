Cele mai bune soluţii care stopează căderea părului

Dacă te confrunţi cu pierderea în exces a părului trebuie să consulţi un medic dermatolog pentru a depista cauzele. Căderea părului poate să apară din foarte multe motive!



Anumite afecţiuni medicale sau genetice, unele medicamente, tratamente dure cu scalpul sau părul, precum şi stresul sau modificările hormonale pot să cauzeze căderea părului. După ce medicul a stabilit cauza care stă la baza căderii părului vei primi un tratament corect.



Printre cele mai bune soluţii pentru a opri cădea părului sunt:



Corticosteroizii

Sunt folosiţi sub formă de loţiuni şi soluţii în alopecii inflamatorii, cum ar fi cele din dermatitele alergice, iritative, atopice, psoriazis, alopecia areata, lupus. „Cu toate că nu schimbă cursul bolii, corticosteroizii reduc local inflamaţia şi permit reluarea ciclului normal de creştere al părului în zonele afectate după remiterea puseului de boală.

Sunt unele din cele mai eficiente tratamente, respectând condiţia ca diagnosticul să fie bine stabilit. În cazul alopeciei areate se poate opta pentru injectare intradermică a corticosteroizilor în zonele fără par, repetată la intervale de 4 săptămâni cu rezultate foarte satisfăcătoare în multe cazuri. Atenţie însă că administrarea pe termen lung, nesupravegheată de dermatolog, poate duce la subţierea pielii şi infecţii locale”, explică dr. Laurenţiu Vlădău, medic specialist dermatolog în cadrul Clinicii de dermatologie Hebra.



Şampoanele antifungice

Şampoanele antifungice sunt utile atunci când pierderea părului este determinată sau agravată de infecţii cu ciuperci ale scalpului sau în cazul dermatitei seboreice şi psoriazisului. Sunt folosite substanţe fungicide sau fungistatice, precum ketoconazol, ciclopirox, zinc pyrithione, sulfură de seleniu, care şi-au dovedit eficienţa în tratarea acestei probleme.



Minoxidilul

Minoxidilul este o substanţă care a fost iniţial folosită pentru tratarea hipertensiunii arteriale, observându-se astfel că unul dintre efectele adverse este creşterea excesivă a părului, din păcate nu numai la nivelul scalpului. „Minoxidilul este folosit sub formă de soluţii, loţiuni sau pentru a stimula creşterea părului în efluviul telogen sau alopecia androgenetică, cu rezultate variabile. Tratamentul se aplică pe scalp de două ori pe zi şi poate fi utilizat de către bărbaţi şi femei.

Efectul maxim se obţine după 16 săptămâni de tratament şi aplicarea medicaţiei trebuie continuată pentru a păstra efectele”, explică specialistul dermatolog.



Mezoterapia

Mezoterapia este o tehnică nouă pentru tratamentul căderilor difuze ale părului precum efluviul telogen şi constă în injectarea multiplă a zonelor afectate cu substanţe stimulante, cum ar fi bepanthenol, cafeină, pentoxifilina, minoxidil etc. Eficacitatea acestei proceduri nu este încă complet elucidată deoarece lipsesc dovezi clare că influenţează creşterea firului de par în studii semnificative.



Implantul de par

Implantul de par rămâne un tratament extrem de eficient pentru alopecia androgenetică, dar nu şi pentru alte tipuri de alopecii, în special cele inflamatorii sau autoimune. „Alegerea unui tratament potrivit pentru căderea părului este recomandat să se facă numai sub îndrumarea unui medic specialist, fiind cunoscut faptul că atunci când este decis în situaţii nepotrivite implantul de par poate implică recăderi şi rezultate dezastruoase", recomandă dr. Laurenţiu Vlădău.



Finasterida

Acest tratament anti hormonal stopează evoluţia alopeciei androgenetice atâta timp cât este administrat prin stoparea acţiunii hormonilor asupra firului de păr. Nu este indicat la femei, iar la bărbaţi poate duce la subfertilitate.