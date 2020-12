Expoziţie de artă vizuală la Muzeul Naţional de Istorie

Incendiul devastator de la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” a fost sursa de inspiraţie, punctul de plecare al unei expoziţii conceptuale cu o încărcătură emoţională deosebită şi cu un generic neaşteptat „FEEL HARMONY (Simte Armonia)”. Protagonista evenimentului este Valeria Barbas, artist vizual, compozitoare, doctor în studiul artelor, prezentatoarea emisiunii „Zona Ars” de la Moldova 1.



Experienţa profesională şi spirituală a Valeriei Barbas a început la Filarmonica Naţională, fiind la început spectatoare, apoi i-a fost interpretat poemul simfonic „Genesis” şi a avut loc primele ei expoziţii de pictură. Marcată de incendiul nemilos, artista s-a implicat ca voluntar în selectarea partiturilor, relatează Moldova 1.



„Spaţiul a fost documentat şi reconceptualizat timp de două luni. Sub formă de fotografie, sub formă de pictură, unde am integrat acele pagini rămase practic în cenuşă”, susţine Valeria Barbas.



Valeria Barbas a prezentat trei tablorui cu partiturile arse, dar şi obiecte pe care le-a desprins din spaţiul devastat al Filarmonicii: un picior de la pianul cu coadă care a ars totalmente, instrumente topite de flăcari. Priveliştea a trezit vizitatorilor stări de spirit la unison cu mesajul expoziţiei.



„Maniera de expunere vine să ne scoată cumva din confortul unei expoziţii obişnuite în care putem admira doar opere de artă frumoase, ce ar însemna noţiunea de frumos şi ne reprezintă realitatea arsă, durută, aşa cum o simţim noi toţi, realitatea actuală a Filarmonicii Naţionale”, a declarat Mariana Vasilache, director adjunct la Muzeul Naţional de Istorie.



Revederea crîmpeielor arse din Templul muzicii i-a tulburat pe muzicieni.



„Triste, dureroase amintiri, fiindcă un om care mai mult de jumătate de viaţă a petrecut în pereţii Filarmonicii nu poate să simtă altfel”, a menţionat directorul artistic la Filarmonica Naţională, Marian Stârcea.



Expoziţia conceptuală „Simte Armonia”, realizată în viziunea Valeriei Barbas, poate fi văzută la Muzeul Naţional de Istorie până pe 20 decembrie.