20 de alimente care iti vor curata arterele in mod natural si care te pot proteja de atacuri de cord

Arterele blocate sunt una dintre cele mai obisnuite cauze care duc la infarct si atac de cord. Arterele blocate intrerup fluxul de sange si, prin urmare, sangele nu poate sa circule asa cum trebuie prin intregul nostru corp.



De asemenea, exista multi alti factori care pot sa determine cresterea riscului de a suferi un atac de cord sau un infarct de miocard, cum ar fi de exemplu o dieta alimentara nesanatoasa, stresul si lipsa activitatii fizice, dar te poti proteja de aceste boli prin adoptarea unor schimbari mici in dieta ta alimentara de zi cu zi si poti sa scazi riscul oricarei boli de inima.



Acesta este motivul pentru care ne-ar place sa iti prezentam urmatoarele alimente si bauturi in cadrul acestui articol, pentru a te ajuta sa iti cureti arterele de orice blocaje:



Sucul de portocale

In sucul de portocale, se afla foarte multi anti oxidanti si, prin urmare, reprezinta o sustinere foarte buna pentru vasele noastre de sange. De asemenea, are capacitatea de a reduce hiper tensiunea arteriala. Poti sa ai parte de aportul zilnic recomandat de vitamina C prin consumare a doar doua pahare de vitamina C in fiecare zi. Prin urmare, iti poti imbunatati starea generala de sanatate si sa ii oferi corpului tau cantitatea necesara de substante minerale si de vitamine.



Somonul

Unul dintre cele mai benefice alimente pe care le poti consuma este somonul, care este plin cu foarte multi acizi grasi sanatosi, care se pot gasi doar in acest peste. Cu ajutorul acestora, poti sa reduci inflamatiile, poti sa reduci nivelele de trigliceride si poti sa reduci nivelele de colesterol din corp.

Mai exista, de asemenea, si alte tipuri de peste pe care le poti consuma pentru a avea parte de cantitati mari de acizi grasi sanatosi, cum ar fi de exemplu heringul, macroul si tonul. Asigura-te ca pestele pe care il consumi este mereu organic.



Nucile

Nucile sunt pline de gasimi nesaturate, dar si cu acizi grasi omega 3. Aceste substante sunt capabile sa imbunatateasca sanatatea incheieturilor tale si iti pot stimula, de asemenea, si memoria. Nucile mai pot, de asemenea, sa reduca nivelele de colesterol din corpul tau.



Cafeaua

Riscul de a suferi un atac de cord poate sa fie redus in mod uimitor cu pana la 20 de procente prin consumul a doua pana la patru cesti de cafea pe zi, dar trebuie sa fii atent la faptul ca un consum prea ridicat de cafea in fiecare zi poate sa iti afecteze stomacul



Turmericul

Turmericul contine unul dintre cei mai benefici compusi, cunoscut sub numele de curcumina. Curcumina poate sa previna stocarea de grasime si poate, de asemenea, sa previna sau macar sa reduca inflamatia unor tesuturi. Poti sa faci ceai din turmeric sau sa il adaugi in mancare.



Fructul persimmon

Una dintre cele mai bogate surse de steroli sanatosi si de fibre este fructul persimmon, care este capabil sa determine si scaderea nivelelor de colesterol din corp. Are un gust dulce si face parte din grupul asa numitelor “fructe divine”.



Branza

Poti sa determini scaderea hipertensiunii arteriale si a nivelelor ridicate de colesterol prin consumul regulat de branza



Ceai verde

Ceaiul verde este capabil sa iti ofere mai multa energie fizica si sa te linisteasca in acelasi timp. Acest ceai este capabil de aceste lucruri pentru ca este plin de catechine- unii dintre cei mai puternici anti oxidanti, care au capacitatea de a reduce absorbtia colesterolului in corp si, de asemenea, de a iti stimula metabolismul. Pentru a avea parte de toate aceste beneficii oferite de ceaiul verde, ar trebui sa consumi in fiecare zi una sau doua cani din acest ceai.



Cereale integrale

Cerealele integrale reprezinta o sursa foarte bogata de fibre si, prin urmare, poate sa previna aparitia arterelor blocate si poate sa determine nivelele de colesterol. Acestea pot sa determine indepartarea grasimii adunate pe artere.



Pepenele rosu

Acest fruct e capabil sa sustina sanatatea vaselor tale de sange si, de asemenea, sa stimuleze productia de oxid nitric. Trebuie cu siguranta sa integrezi acest fruct in dieta ta de zi cu zi, pentru ca beneficiile acestuia te vor uimi.



Algele de mare

Algele de mare reprezinta una dintre cele mai bogate surse de anti oxidanti, de carotenoizi, de proteine, de vitamine si de substante minerale. Consumul algelor in mod regulat poate sa determine scaderea nivelelor de colesterol din sange si iti poate regla, de asemenea, si tensiunea arteriala.



Afine

Aceste fructe mici sunt bogate in potasiu si, prin urmare, consumul acestora poate sa reprezinte un stimul pentru starea de sanatate, poate sa determine scaderea nivelelor de colesterol LDL din sangele tau si cresterea nivelelor de colesterol HDL. Consumul a doua pahare de suc de afine in fiecare zi poate sa determine scaderea cu pana 40% a riscului de a suferi un atac de cord.



Rodiile

In compozitia acestui fruct se afla foarte multe substante fitochimice, motiv pentru care e capabil sa stimuleze circulatia sangvina si productia de oxid nitric. Acest fruct poate, de asemenea, sa fie adaugat in multe salate.



Scortisoara

In general, scortisoara este folosita la prepararea ceaiurilor sau a unor prajituri, dar aceasta poate, de asemenea, sa lupte impotriva nivelelor mari de colesterol si poate sa impiedice blocarea arterelor. O lingurita de scortisoara in fiecare zi poate sa faca minuni pentru starea ta de sanatate



Broccoli

Broccoli este capabil sa previna aparitia nivelelor marite de colesterol si iti poate reduce tensiunea arteriala, datorita faptului ca este o sursa bogata de vitamina K. Poti sa consumi broccoli in stare cruda, fiarta, ca o gustare sau o poti adauga in mancarea ta principala sau intr-o salata



Spanacul

Spanacul iti poate sustine tesuturile musculare, poate sa previna hiper tensiunea arteriala si poate sa reduca riscul de a suferi un atac de cord, deoarece contine cantitati mari de potasiu si de acid folic.



Asparagus

Poti sa impiedici blocarea arterelor prin consumul de asparagus. Acesta poate sa reduca nivelele marite de colesterol si poate sa previna inflamatia. Poti sa il adaugi in supa, sa il mananci cu cartofi sau taitei sau poti sa il incluzi in felul tau principal de mancare.



Ulei de masline

Unul dintre cele mai mari secrete pentru a avea un stil de viata cat mai sanatos este uleiul de masline de cea mai buna calitate. Daca consumi ulei de masline presat la rece, o sa poti sa iti scazi nivelele de colesterol si o sa ii poti oferi corpului tau grasimi sanatoase. Poti sa reduci cu usurinta riscul unui atac de cord cu pana la 41 de procente prin consumul uleiului de masline



Avocado

Avocado reprezinta o sursa foarte bogata de grasimi sanatoase. Acest fruct este faimos pentru numeroasele sale beneficii pentru sanatate si este foarte bun pentru consum atunci cand vrei sa mentii un echilibru intre nivelele de colesterol bun si nivelele de colesterol rau din corp. Poti sa il consumi adaugat in salata, cu oua sau intr-o salata



Coacaze

Aceste fructe reprezinta o sursa foarte bogata de potasiu si sucul obtinut din acestea are capacitatea de a reduce nivelele periculoase de colesterol si de a determina cresterea nivelelor de colesterol HDL (bun). Consuma doua pahare de suc de coacaze in fiecare zi si vei putea sa reduci riscul de a suferi un atac de cord cu pana la 40%.